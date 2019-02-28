Лукашенко предложил национальному университету переводить законодательство на беларусский язык









«Если мы будем издавать на двух языках законы. Это можно сделать, но думаю что, все равно это деньги. Это деньги Олег, это деньги. Развернешь работу университета. Возложим на него обязанность переклад этих законов на беларусский язык. И даже платить будем за это какие-то деньги», — сказал Лукашенко.





Он повторил тезисы о том, что русский язык остается для беларусов таким же родным, как и беларусский. Вместе с тем он важен в качестве отличительной особенности народа.





«Беларусский язык это признак, особенность народа. Если ты народ, то у тебя должен быть свой язык», — сказал он.





Александр Лукашенко высказал недоумение по поводу претензий к беларусскому языку, которые слышны из России.





«Почему эта тема у нас бродит больше и больше. Появились понятия «русский мир», «мягкая сила», «беларусизация». Что значит расширение русского мира за счет Беларуси. Когда мы стали вне этого мира?», — отметил он.









Президент рассказал, как вместе с Путиным ехал по столице одной из стран, очень дружественных к России. Он обратил внимание российского президента на отсутствие русского языка.





«Слушай, смотри по сторонам, что-то на нашем языке нет ни одной рекламы, нет ни одного названия. А вы молчите, нас упрекаете в какой-то беларусизации», — добавил президент.





«Большой разговор с президентом» проходит сегодня в выставочном павильоне «Белэкспо» на проспекте Победителей. На него приглашены более 200 представителей СМИ, общественности, экспертов. Александр Лукашенко выступает в подобном формате второй раз. Первый «Большой разговор» состоялся в феврале 2017 года и продлился более семи часов.