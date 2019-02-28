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Всемирный банк: Беларусь обошла Россию по уровню гендерного равенства

01.03.2019 19:52 — Разное | Партизан  
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Уровень гендерного равенства в Беларуси сопоставим с уровнем в Украине и Азербайджане. В соседних странах ЕС он выше, в России - ниже.



Такие данные приведены в новом исследовании "Женщины, бизнес и закон-2019", которое  провел Всемирный банк. В нем была проанализирована ситуация с правами женщин в 187 странах мира, пишет Тhinktanks.by

Данная ситуация оценивалась по таким параметрам, как оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление активами, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также брак и наличие детей.

Оценка производилась по 100 балльной шкале, где 100 – наилучший результат. Самые проблемные белорусские направления, таки как трудоустройство и оплата труда, были оценены в 50 баллов.

Категории «ведение собственного бизнеса» и «пенсионное обеспечение» эксперты Всемирного банка оценили в 75, а «наличие детей» - в 80  баллов.  

По параметрам «свобода передвижения», «управление активами» и «нахождение в браке» Беларусь получила по 100 баллов. В итоге общая оценка нашей страны по гендерному равенству в исследовании составила  78,75 балла.

Отметим, что все соседние страны, входящие в ЕС, опередили Беларусь в рейтинге. При этом Латвия умудрилась попасть в число лидеров, набрав по всем параметрам 100 баллов.

В то же время Россия набрала 73,13 баллов. Столько же набрали Бурунди, Марокко и Уганда.


Лучшую общую оценку в 100 баллов получили 6 стран. Помимо Латвии это - Бельгия, Дания, Франция, Люксембург и Швеция.

Также 9 государств получили оценку в 97,5 балла. Среди них: Австрия, Канада, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Великобритания.

Напомним, что в мировом рейтинге лучших стран для женщин «Best Countries for Women 2019» Беларусь заняла 48-е место из 80 государств.

 
 
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Уровень гендерного равенства в Беларуси сопоставим с уровнем в Украине и Азербайджане. В соседних странах ЕС он выше, в России - ниже.
 
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