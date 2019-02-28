ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: С мужиками у нас беда, но женщин прошу — рожайте

01.03.2019 19:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время «Большого разговора с президентом» спросила, что бы он хотел пожелать белорусским женщинам в преддверии 8 Марта.

«Побольше детей», — ответил Лукашенко.

— Это была бы польза и для женщин, и для нас, мужиков, и для страны. Вам же просто: двое детей — ваши, третий — мой. Так что побольше детей!

— И надежных мужчин рядом, — заметила Щеткина.

— С мужиками у нас проблема, не могу обещать. Вот выбирайте из этого состава, что есть, — обвел взглядом Александр Лукашенко участников мероприятия. — А так с мужиками беда. Где мужиков брать, если они даже в армии не были?


Секретарь Совета Безопасности Станислав Зась напомнил присутствующим, что до 70% призывников сегодня имеют право на отсрочку.

Президент заявил, что для поддержки многодетных семей в ближайшее время будут приняты «беспрецедентные меры»: расширят рамки использования семейного капитала — «на жилье и другие вопросы».

— Главное — это жилье. Если ребенок [третий] родился и ты получаешь от государства бесплатно квартиру — думаю, будут рожать, — заявил президент и добавил, кого еще нужно поддержать бесплатным жильем: военных, силовиков, чиновников. — Если государство хочет отдачи, то нужно повернуться лицом. Не все время их дубасить, что такие-сякие, Шуневич кошмарит бизнес… Правильно делает, что кошмарит порой. Им же надо и помогать, это служивые люди.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время «Большого разговора с президентом» спросила, что бы он хотел пожелать белорусским женщинам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко пожалел об «ушедшем» времени для игры на баяне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика