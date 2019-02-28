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Лукашенко: С мужиками у нас беда, но женщин прошу — рожайте
Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время «Большого разговора с президентом» спросила, что бы он хотел пожелать белорусским женщинам в преддверии 8 Марта.
«Побольше детей», — ответил Лукашенко.
— Это была бы польза и для женщин, и для нас, мужиков, и для страны. Вам же просто: двое детей — ваши, третий — мой. Так что побольше детей!
— И надежных мужчин рядом, — заметила Щеткина.
— С мужиками у нас проблема, не могу обещать. Вот выбирайте из этого состава, что есть, — обвел взглядом Александр Лукашенко участников мероприятия. — А так с мужиками беда. Где мужиков брать, если они даже в армии не были?
Секретарь Совета Безопасности Станислав Зась напомнил присутствующим, что до 70% призывников сегодня имеют право на отсрочку.
Президент заявил, что для поддержки многодетных семей в ближайшее время будут приняты «беспрецедентные меры»: расширят рамки использования семейного капитала — «на жилье и другие вопросы».
— Главное — это жилье. Если ребенок [третий] родился и ты получаешь от государства бесплатно квартиру — думаю, будут рожать, — заявил президент и добавил, кого еще нужно поддержать бесплатным жильем: военных, силовиков, чиновников. — Если государство хочет отдачи, то нужно повернуться лицом. Не все время их дубасить, что такие-сякие, Шуневич кошмарит бизнес… Правильно делает, что кошмарит порой. Им же надо и помогать, это служивые люди.
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Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время «Большого разговора с президентом» спросила, что бы он хотел пожелать белорусским женщинам...
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