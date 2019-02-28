Лукашенко: С мужиками у нас беда, но женщин прошу — рожайте

«Побольше детей», — ответил Лукашенко.





— Это была бы польза и для женщин, и для нас, мужиков, и для страны. Вам же просто: двое детей — ваши, третий — мой. Так что побольше детей!





— И надежных мужчин рядом, — заметила Щеткина.





— С мужиками у нас проблема, не могу обещать. Вот выбирайте из этого состава, что есть, — обвел взглядом Александр Лукашенко участников мероприятия. — А так с мужиками беда. Где мужиков брать, если они даже в армии не были?









Секретарь Совета Безопасности Станислав Зась напомнил присутствующим, что до 70% призывников сегодня имеют право на отсрочку.





Президент заявил, что для поддержки многодетных семей в ближайшее время будут приняты «беспрецедентные меры»: расширят рамки использования семейного капитала — «на жилье и другие вопросы».





— Главное — это жилье. Если ребенок [третий] родился и ты получаешь от государства бесплатно квартиру — думаю, будут рожать, — заявил президент и добавил, кого еще нужно поддержать бесплатным жильем: военных, силовиков, чиновников. — Если государство хочет отдачи, то нужно повернуться лицом. Не все время их дубасить, что такие-сякие, Шуневич кошмарит бизнес… Правильно делает, что кошмарит порой. Им же надо и помогать, это служивые люди.

