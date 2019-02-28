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В Минске открыли Комнату памяти сотрудников ГАИ
В первый день весны в Минске состоялось открытие Комнаты памяти сотрудников Госавтоинспекции, отдавших свои жизни, защищая законность и справедливость, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Огромная честь быть причастным к этому событию, которое стало возможным благодаря инициативе и кропотливой работе ветеранской организации", - добавил он.
Супруга одного из погибших сотрудников от лица всех присутствующих родственников поблагодарила организаторов мероприятия за оказанное внимание, а также пожелала всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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В первый день весны в Минске состоялось открытие Комнаты памяти сотрудников Госавтоинспекции, отдавших свои жизни, защищая законность и справедливость, сообщили...
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