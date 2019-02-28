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В Минске открыли Комнату памяти сотрудников ГАИ

01.03.2019 21:00 — Разное | Интерфакс  
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В первый день весны в Минске состоялось открытие Комнаты памяти сотрудников Госавтоинспекции, отдавших свои жизни, защищая законность и справедливость, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске открыли Комнату памяти сотрудников ГАИ
Трагедию судеб девяти погибших сотрудников передает экспозиция в виде портретов с постаментами, на которых отражена информация о службе, наградах, времени и месте гибели.

В Минске открыли Комнату памяти сотрудников ГАИ
"Комната памяти – это то немногое, что мы можем сделать в знак бесконечной признательности людям, которые выполнили свой служебный долг и ценой своей жизни предотвратили беду", — обратился ко всем присутствующим временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Виталий Шалак.

"Огромная честь быть причастным к этому событию, которое стало возможным благодаря инициативе и кропотливой работе ветеранской организации", - добавил он.

В Минске открыли Комнату памяти сотрудников ГАИ
Председатель Совета ветеранов Константин Андрончик поблагодарил родственников погибших сотрудников за то, что они нашли в себе силы присутствовать на данном мероприятии и попросил прощения за то, что минская милиция не смогла уберечь от гибели их мужей, сыновей и отцов.

Супруга одного из погибших сотрудников от лица всех присутствующих родственников поблагодарила организаторов мероприятия за оказанное внимание, а также пожелала всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В Минске открыли Комнату памяти сотрудников ГАИ
Мероприятие завершилось возложением цветов и чаепитием.

 
Теги: Минск
 
 
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В первый день весны в Минске состоялось открытие Комнаты памяти сотрудников Госавтоинспекции, отдавших свои жизни, защищая законность и справедливость, сообщили...
 
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