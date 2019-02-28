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Патриарх Кирилл призвал искоренить травлю в школах

01.03.2019 20:31 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен масштабами травли в современных школах - явления, известного также под названием буллинг, и призывает духовенство включиться в борьбу с этим злом.

"Масштаб проблемы так значителен, что вся Церковь должна включаться в преодоление этого явления. Нельзя проповедовать любовь, милосердие, долготерпение и молчать, когда налицо такие проявления зверства, злобы", - сказал патриарх в пятницу на заседании Высшего церковного совета в Москве.

По его мнению, главной проблемой здесь является то, что подобного рода конфликты "старательно замалчиваются" как со стороны педагогов, так и со стороны самих детей, поэтому родители узнают только о пятой части таких случаев.

Патриарх Кирилл считает, что "почти в каждом классе есть такой ребенок", и можно говорить о том, что "возникает какая-то эпидемия этого буллинга".

Он признался, что ему хорошо известно, что такое травля в школе. "Я сам проходил через этот опыт. Но тогда это было связано с моим религиозным выбором: когда все дети атеисты, а ты один верующий, не скрываешь своей религиозности", - пояснил предстоятель.

В наши дни буллинг приобрел "совершенно другую форму", считает он, но по степени жестокости "ничем не уступает тому, через что приходилось проходить детям верующих в послевоенных школах".

По убеждению патриарха Кирилла, "Церковь призвана встать на сторону унижаемых детей и учить будущих преподавателей и родителей пресекать подобные издевательства на корню".

В частности, патриарх поставил задачу приходам и православным активистам реализацию молодежных проектов, программ на местах, которые вовлекают школьников, студентов, позволяют им почувствовать свою нужность, направить силы в конструктивное русло.

"Мы должны действительно усилить нашу работу с детьми, с молодежью", - подчеркнул предстоятель.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен масштабами травли в современных школах - явления, известного также под названием буллинг, и призывает...
 
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