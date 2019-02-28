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Пакистан частично открыл воздушное пространство

01.03.2019 20:15 — Разное | Интерфакс  
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В Пакистане в пятницу частично открыли воздушное пространство, которое было закрыто ранее на этой неделе на фоне напряженности в отношениях с Индией, сообщают западные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

По их данным, разрешение "с ограничениями" принимать и отправлять авиарейсы получили аэропорты четырех крупных городов страны. Речь идет об аэропортах Исламабада, Пешавара, Карачи и Кветты.

В авиакомпании Emirates Airlines подтвердили эту информацию. "На рейcы Emirates из/в Карачи, Исламабад и Пешавар более не распространяется закрытие (воздушного пространства Пакистана - ИФ)", - говорится в Twitter аккаунте авиалиний.

Управление гражданской авиации Пакистана в своем аккаунте в Twitter рекомендовало пассажирам уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто в среду после обострения отношений с Индией в районе Кашмира.

Ранее на этой неделе сообщалось, что несколько самолетов индийских и пакистанских ВВС были сбиты в районе линии контроля, которая фактически разделяет Кашмир на индийскую и пакистанскую части.

 
 
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В Пакистане в пятницу частично открыли воздушное пространство, которое было закрыто ранее на этой неделе на фоне напряженности в отношениях с Индией, сообщают...
 
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