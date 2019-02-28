Тема недели: Большой разговор с Президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта провел встречу с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ . Участниками "Большого разговора с Президентом" стали более 200 человек. В их числе не только журналисты, но политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители различных общественных объединений и конфессий.

Встреча продолжалась почти семь с половиной часов. Глава государства ответил на несколько десятков вопросов, которые касались широкого спектра тем. Александр Лукашенко подробно рассказал о приоритетах внутренней и внешней политики нашей страны, прокомментировал взаимоотношения с Россией, Китаем, странами СНГ и другими государствами. Предельно откровенно и подробно Президент высказался по поводу проблем в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, обратив особое внимание на меры, которые принимаются для их решения.

Участники "Большого разговора с Президентом" не ограничивались только вопросами, но и выступали с инициативами, высказывали свою точку зрения, дискутировали с главой государства. Диалог продолжался даже во время краткого перерыва - Александр Лукашенко отвечал на вопросы в неформальном общении с экспертами и представителями СМИ.

Лукашенко: "Большой разговор" станет основой подготовки Послания Президента народу и парламенту

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Глава государства отметил огромную важность сегодняшнего разговора, в котором участвуют все - народ, власть, представители белорусского, международного медийного сообщества, эксперты в самых различных сферах. "Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события - ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество. А значит, требуют разъяснений и открытого обсуждения, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Поэтому мы встречаемся в прямом эфире, чтобы честно и откровенно высказаться, чтобы потом поменьше было жалоб от отдельных участников, что якобы что-то там купировали, что-то вырезали. А по отдельным вопросам нам надо восполнить недостаток достоверной информации, поток которой ежедневно обрушивается на каждого из нас".

Наряду с этим Президент заявил, что "если в подобном разговоре наше сообщество, эксперты, журналисты, просто продвинутые, заслуженные люди будут нуждаться, я всегда готов к подобному разговору". "Конечно, без перебора, потому что я могу превратиться в какого-то лектора. Хотя должен сказать, что это иногда полезно для того, чтобы наши люди знали и понимали ту политику, которую проводит, по-народному говоря, власть", - заметил глава государства.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Лукашенко: у Путина и огромной России нет намерений поглотить Беларусь

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что за время, прошедшее после развала Советского Союза, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве. "Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против, - сказал Александр Лукашенко. - Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?"

Глава государства высказал уверенность в том, что россияне в свою очередь абсолютно не боятся любых интеграционных структур и "готовы хоть завтра к объединению". "Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?" - отметил Александр Лукашенко. Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений.

Например, при обсуждении совместной валюты Союзного государства Россия, очевидно, подразумевает свои рубли, на что Президент Беларуси с долей иронии отвечает: "Сегодня нам предлагают совместную валюту - мы "за". Конечно, это будет рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Только вопрос же не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет". При этом важно достичь согласия в вопросе размещения эмиссионного центра, и Беларусь готова обсуждать разные варианты.

Президент Беларуси считает необходимым прежде всего наладить более эффективную работу двух стран в рамках Союзного государства.

Однако ни в коем случае нельзя "пережимать" ситуацию, делать шаги, которые будут во вред. Поэтому во время встреч на высшем уровне Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили возможные пути решения проблемных вопросов белорусско-российских отношений.

Президент Беларуси напомнил, что в Союзном государстве созданы органы управления - Высший госсовет союзного государства, союзный Совмин, парламент - и решение многих проблем находится в их компетенции. "Существуют определенные органы, которые обладают большими полномочиями для решения вопросов. Давай вопросы, которые сегодня вопиют, волнуют людей, решать на Высшем госсовете", - сказал глава государства, добавив, что делать это надо шаг за шагом, вдумчиво, без спешки.

"Если мы не снимем проблемы белорусско-российских отношений, которые сегодня ребром стоят, мы о каких-то глобальных целях, об объединении говорить даже не должны. Элементарное надо решить. Пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем", - отметил Александр Лукашенко. Президент констатировал, что зачастую решения, принятые даже на уровне президентов Беларуси и России, не исполняются. Происходит это не по вине Беларуси. В соответствии с договоренностями Беларусь создала рабочую группу для решения проблемных вопросов, которая готова приступить к работе. Однако аналогичная группа с российской стороны еще к работе не готова. "Пока в этом ключе работы нет, она не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей и широкий и длинный, мы можем спокойно решать наши проблемы", - сказал Президент.

Беларуси и России необходимо быть вместе - Лукашенко

"Я был, как меня в России называют, главным инициатором нашего союза. Я всегда говорил в России и здесь, что судьба у нас такая - жить вместе. Оглядываясь назад, смотрю вперед на тех, кто нас окружает, какую они политику проводят. Она одинаковая, что по отношению к России, что по отношению к Беларуси. Формы только разные. Поэтому нам необходимо быть вместе", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Россия - не только две родные страны, страны завязаны экономически. "Знаете, когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что мы не только как люди завязаны друг на друге, мы родные. Но под это весь экономический базис был подведен. Наша экономика была финишным высокотехнологичным производством, и мы перелопачивали непомерно огромное количество ресурсов, комплектующих и прочее из Российской Федерации прежде всего. Потом все это шло на экспорт. В том числе и два нефтеперерабатывающих завода, которые были построены именно для переработки нефти и проталкивания готовых нефтепродуктов на очень премиальный европейский рынок. Мне надо было сохранить, восстановить эти заводы, чтобы люди работали, получали хоть какую-то заработную плату и кормили свои семьи. Многие факторы меня подтолкнули к тому, чтобы мы имели вот такие тесные союзнические отношения с нашей братской Россией", - отметил он.

"Когда мы подписали договор о Союзном государстве, там были предусмотрены шаги по созданию этого государства. Главный шаг, который мы должны были сделать - принять на референдуме Конституцию нашего государства, где на все вопросы должны быть даны ответы: от общей валюты до органов управления этим государством", - сказал Александр Лукашенко, добавив при этом, что российская сторона в то время на это не пошла.

"Вы помните, когда в меня только ленивый не бросал камни и палки. Меня обвинять начали в свержении чуть ли не конституционного строя в России. Типа того, сейчас Лукашенко прибежит, шапку Монамаха схватит, на себя оденет и там сядет. Было такое? Было. Вплоть до запретов, нежелательно посещать регионы России и так далее. Мы все это выдержали", - отметил Президент Беларуси.

Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет

"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, Россия выдала Беларуси кредит на строительство атомной электростанции под 4,8%, а Вьетнаму - меньше 3%, Армении - тоже меньше 3%. "Почему? - задал вопрос глава государства. - Вот недавно мы вернули Грефу (председатель правления Сбербанка России. - Прим. БЕЛТА) кредит, который выдали под поручительство "Беларуськалия" под 9% на сумму около $600 млн. Мы пытались договориться: время прошло, проценты упали. Давайте договоримся на тех условиях, как нам "враги" наши западные кредиты выдают - под 2%, или КНР - тоже под 2%. Нам отказали, тогда я поручил правительству немедленно изыскать средства, вплоть до золотовалютных резервов, и вернуть банку эти деньги".

"Что банк выиграл? Он размещал, получал проценты. Вы выдали нам кредит и каждый день говорите, что мы дали кредиты этим нахлебникам. Так мы $1 млрд в год платим по всем процентам. Американцы дают России $10 млн за те $200 млрд или сколько, которые вы там храните. И потом, под какой процент Россия в Америке держит свои миллиарды долларов? Меньше 1%", - отметил глава государства.

"За какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь - везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают, но мы не погружаем народ в это. Это наши вопросы, мы должны их решать, но решать их надо, они лежат на поверхности", - продолжил он.

Александр Лукашенко добавил, что в Сочи Президент России начал говорить, что страна помогает Беларуси кредитами, отметив при этом, что проблем с выплатами по процентам нет, в Беларуси очень дисциплинированные и обязательные в исполнении своих обязательств люди. "Так везде, особенно по деньгам. И я был вынужден сказать: поскольку мы финишное производство, на предприятиях, с которыми в России завязана наша экономика, работает больше 10 млн человек, а с семьями - больше 40 млн. Поэтому, поддерживая конечного производителя, а для вас экономика Беларуси - это конечный производитель, вы поддерживаете и свои предприятия. Так даже ваши либералы говорят", - подчеркнул глава государства.

"Поэтому извините, что я так откровенно говорю об этом. Мне мой друг Президент и другие друзья в России говорят, чтоб не говорил это публично. А я говорю, если не скажу, то в России никто не услышит. Поэтому я вынужден, чтобы россияне понимали, что мы не нахлебники, что мы родные люди, мы готовы с вами сотрудничать", - резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: правительству России надо прекратить лоббировать олигархические кланы

Глава государства обратил внимание, что Беларусь поставляет в Россию свою самую лучшую продовольственную продукцию. Однако в РФ велико давление определенных групп, и поставки блокируются. "Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе. А ведь во всех документах предусмотрено, что у нас общий рынок и мы должны свободно торговать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"В правительстве России часто говорю: если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продуктов питания, как в Беларуси, то вы будете счастливыми людьми. Надо отметить, вы признаете, что мы далеко в этом плане ушли. Тогда зачем под предлогом, что она грязная, блокируете эти поставки? - задал вопрос Президент. - А потому что велико давление определенных групп".

В качестве примера глава государства привел факт, что бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев является одним из крупнейших сельскохозяйственных баронов Российской Федерации. "У меня с ним добрые, хорошие отношения, почти дружеские, но я говорю, этот факт всем известен. И вы думаете, что он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России, если за последний год он 7 или 10 заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?" - добавил Александр Лукашенко. По его словам, люди знают, что белорусский сахар хороший, качественный, предприятия модернизированы, сертифицированы, в том числе для поставок в Россию. "Но он понимает (Александр Ткачев. - Прим. БЕЛТА), что это очень сильный конкурент для его объединения сахарных заводов", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что такая ситуация по некоторым предприятиям существует и сейчас. В настоящее время полностью закрыты для поставки на российский рынок 11 молочных предприятий и 7 государственных мясокомбинатов, 13 молочных предприятий - закрыты частично. "Зачем вы это делаете, зная, что белорусская продукция абсолютно чистая? Мы, понимая, что вы к нам на границе относитесь так принципиально, вообще на российский рынок поставляем самое лучшее, что производим, чтоб нам не предъявляли претензий", - проинформировал Президент.

Один из вопросов, который стоит на повестке дня в отношениях двух стран, - разрешения на грузовые перевозки в/из третьих стран, продолжил глава государства. Беларусь, например, перевозит грузы из России в Германию или Польшу. Российская сторона выдает Беларуси 75 тыс. таких разрешений в год. "А мы сколько россиянам разрешаем ввозить? У нас нет ограничений! Мы - небольшая страна - не боимся, что нас задавят российские транспортники. За последний год в два раза полякам увеличили количество разрешений, то же самое и с литовцами. А нам с 120 тыс. снизили до 75 тыс.", - выразил недовольство Президент.

"Я привел несколько примеров: это что, достойно нашего союза? Поэтому надо снять эти вопросы, они касаются многих людей и для России безболезненны," - подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь и впредь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты - Лукашенко

Глава государства отметил, что в Беларуси есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение. Буквально через год надо заключать новое соглашение. "Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность", - сказал Александр Лукашенко.

При этом глава государства обратил внимание, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы подставить плечо Беларуси в плане некоторых видов вооружения, российская сторона говорит, что это дорого и невозможно. "С намеком - надо купить. На что я публично сказал: "Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию". В конце концов приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты", - отметил Президент.

Александр Лукашенко, говоря о белорусско-российской интеграции, призвал решать в первую очередь такие насущные вопросы. "Нам нельзя загубить то, что хорошо. У нас хватает противников, а, может, даже врагов, - сказал он. - Это патетика, наверное, но мы с вами отвечаем за славянский мир, славянскую цивилизацию. И если мы загубим это, нашим детям будет тяжело".

О СМИ

Лукашенко констатирует дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории

Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Президент подчеркнул, что одна из целей сегодняшней встречи - восполнить дефицит информации которая обрушивается на нас.

"Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории", - отметил глава государства.

По его мнению, одна из причин - фейковые новости, которые мгновенно разлетаются и захватывают аудиторию, будоражат людей, хотя потом некоторые, а, может быть, и многие опровергаются. "Но градус напряжения в обществе не падает. И вы знаете, что там, где речь идет о большой политике, опасность от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно. Роль сдерживающего фактора или противовесной силы здесь отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали. Уважают свою аудиторию, давая возможность самостоятельно сделать выводы из новостного материала. Таких, правда, остается все меньше, но у нас они есть".

Лукашенко: позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого

"Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Грань, за которой нарушается равновесие в обществе. Понимали ответственность за каждое сказанное слово. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций", - подчеркнул глава государства.

При этом Александр Лукашенко выразил мнение, что в большинстве своем сегодняшний читатель и зритель - образованный, умеющий анализировать человек.

Он давно научился разбираться в тонкостях журналистских манипуляций, быстро считывать, чьи или какие интересы стоят за анонсом программы или новостным заголовком.

Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена

Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. "Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя различные методы. "Будем совершенствовать концепцию информационной безопасности. Проблему мы видим и уже сегодня решаем. Концепцию пересмотрим и ужесточим, чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать, особенно в канун президентских и парламентских выборов", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, чтобы противостоять информационным атакам с Запада или Востока, нужно в первую очередь объединиться внутри страны. Оппозиция должна быть конструктивной. "Россия не хочет потерять Беларусь, устроить здесь переворот, ухудшить ситуацию, обстановку. Я в этом убежден", - заявил Александр Лукашенко. "Не должно быть однобокости. Наверное, есть проблема с Востока, но она еще большая с Запада. Россияне не устанавливают ракеты за Москвой на Запад, чтобы их нацелить на Беларусь. Зачем это Польше, другим странам (не буду их перечислять)? Давайте будем объективны в этом плане", - призвал белорусский лидер.

В целом, заметил глава государства, простые россияне хорошо относятся к белорусам, с душой. "Почему мы должны в них бросать камни? Понятно, где-то нас хотят экономически прижать, может, действительно озабочены налоговым маневром. Господь с вами, переживем, - сказал Президент. - В ноябре закончим модернизацию своих заводов и купим нефть на рынке. Глубина переработки будет 92-95%, как на европейских заводах. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок привезем чужую нефть".

Информационную безопасность в Беларуси нужно строить не за счет других и не за счет нападок на других, убежден Александр Лукашенко.

Говоря о суверенитете и независимости, Президент ответил на упреки в том, что он перехватил лозунг белорусской оппозиции. "Различия борьбы состоят в том, что они (оппозиция. - Прим. БЕЛТА) очень много кричали об этом и пытались высоту взять штурмом. К чему это привело, Украина показала. Я делал это спокойно, "памяркоўна", как и требуется от белорусского человека. Чувствовал, что у меня за спиной 10 млн белорусов и 5 млн гостей, которые перемещались через Беларусь", - отметил глава государства.

"Мы вместе создали это государство. Я собственными руками должен угробить его? Мы все привержены, и я прежде всего, нашему суверенитету и независимости, только у нас разные методы борьбы. Я не хочу войны, раздрая", - подчеркнул Александр Лукашенко. Тот, кто предпримет попытки дестабилизировать обстановку в надежде погреть руки, первым попадет в "полымя дестабилизации", предупредил Президент.

Он отметил, что в России создается много программ на украинскую тематику. "И это уже наоборот играет. Надо прекратить, не нужно это делать. Точно так и здесь: меньше надо говорить, а больше делать. Вон, из БЕЛТА говорили: 2 тыс. вопросов за сутки (пришло в рамках акции "Ваш вопрос Президенту". - Прим. БЕЛТА), посмотрите, чего хотят люди, эти проблемы давайте решать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства затронул и вопросы белорусского языка, преподавания в школах, создания белорусскоязычного вуза. "Один из депутатов ставила этот вопрос (создания специального вуза с преподаванием на белорусском языке. - Прим. БЕЛТА), я просил проработать и, так понимаю, такое решение не принято - такая у меня была информация - создавать отдельный еще вуз. У нас достаточно вузов преподают белорусский язык и на белорусском языке определенные предметы", - сказал он.

Говоря о влиянии зарубежных государств, Президент сообщил, что в Беларуси создаются сайты с зарубежным финансированием. "Нацелены якобы на пропаганду российских достижений и, цитирую: "Держать Беларусь в рамках интересов России". Глупость страшная. Это во вред делают - вы понимаете", - подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал подробности о подобных ресурсах. "Вот, 12-15 человек создают какую-то группу, какой-то сайт в интернете. И деньги знаем, кто дает: заплатили одному, заплатили второму меньше, третьему - вообще ничего, он приходит, рассказывает куда надо, что это за сайты, кто приходил и кто проплачивает, - отметил Президент. - Но я еще раз говорю: это ошибка со стороны деятелей отдельных в России, которые считают, что таким образом Беларусь можно удержать возле себя. Нас не надо этим удерживать. Мы образованный, разумный народ. С нами надо просто нормально сотрудничать, не надо нас упрекать, что мы у вас нахлебники, к примеру. С нами надо просто вести нормальные отношения. Если мы с вами союз заключили, не надо считать, что нефть дешевле или газ дешевле нам продали". Он добавил, что Беларусь никогда не будет в отрыве от России.

"Есть группа людей, которым все равно как зарабатывать деньги. Им проплачивает кто-то там из России - ну и хорошо. Мы это видим, как видим такую политику со стороны наших соседей с Запада - там еще более серьезно. Эти (российская сторона. - Прим. БЕЛТА) хоть боятся нас потерять, а те пытаются нас дестабилизировать, - сказал Александр Лукашенко. - Мы знаем, о чем они (Запад. - Прим. БЕЛТА) говорят, мы знаем их планы. Ну ладно, свергнут Лукашенко - Лукашенко чужой и прочее - это понятно, они меня свергают больше 20 лет и никак свергнуть не могут. Но они же проводят явную антибелорусскую политику. И вам на это надо обращать внимание. Поэтому хватает нам и с той, и с другой стороны. Это я никогда не скрывал и не скрываю".

О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Лукашенко: по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности

"Вы все знаете, что внешняя политика Беларуси многовекторная и проводится исключительно в интересах обеспечения безопасности и сохранения мира на нашей планете. Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и на злобу дня - информационной. Но по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности. Договоры, которые обеспечивали баланс военных сил на планете, расходятся по швам. В разгаре новая гонка вооружений. И стоит отреагировать на современные вызовы, сделать шаг в направлении укрепления собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения и в международных политических кругах, и на просторах интернета. Правда, тут действуют все, о которых я говорю, избирательно", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент затронул новость о том, что Польша намерена потратить на оборону около $50 млрд. Говоря об обороне и безопасности, он коснулся темы укрепления Россией западного округа. "Это единая группировка вооруженных сил на этом направлении, которое непосредственно соприкасается с НАТО. Так вот, если бы прошла новость о том, что Россия какой-то полк добавила к западу от Москвы, то отдельные бы гвалтом кричали. Вот вам и отношение к двум фактам. Давайте тогда будем вырабатывать какой-то критерий и оценивать эти события по определенным критериям. Я не знаю, зачем Польше усиливать свою армию на $50 млрд", - отметил Президент.

При этом глава государства заявил, что с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов, прежде всего в отношении Польши. "Нам это не нужно", - сказал он.

Александр Лукашенко призвал СМИ, которые позиционируют себя независимыми, быть более объективными и относиться к подобным фактам с точки зрения какого-то одного критерия.

"Мы привыкли к тому, что не все приветствуют спокойную жизнь, поступательное развитие небольшой независимой страны в центре Европы, что не вызывает восторга выбранный Беларусью курс социально ориентированного государства, подчиненный интересам человека. Мы это видим и понимаем - не всем это нравится. Этот факт провоцирует, пожалуй, наибольшее количество нападок на нашу внутреннюю политику со стороны неофициальных и анонимных источников. Вы лучше всех знаете, как это работает, как легко можно окрасить любую позитивную новость в совершенно темный цвет. К счастью, за историю становления и развития нашего государства мы выработали иммунитет против деструктивной критики. Я читаю очень много, анализирую, получаю аналитику. Особенно меня удивляет, когда идет прямое вранье", - сказал глава государства.

Президент призвал к объективности в оценке информации.

"Наши люди привыкли держать удар, мы точно знаем, что сила в справедливости и правде. Поэтому встреча с вами - возможность донести ее до народа. Особую нишу в массмедиа занимают эксперты. Вы - лидеры мнений, - сказал он. - И журналисты, и их целевая аудитория на многие факты и события смотрят, образно говоря, вашими глазами".

Александр Лукашенко выразил мнение, что и сегодня участие авторитетных специалистов в "Большом разговоре" будет полезным и продуктивным. "Мы много раз работали с вами в формате круглого стола. Вы знаете, что в нашем общении нет такого понятия, как неудобный или неуместный вопрос. И я призываю вас, как и раньше, к откровенному диалогу", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в Украине - это катастрофа

"Если в Украине будут размещены такие ракеты - это катастрофа, - сказал Александр Лукашенко. - Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны. Поэтому ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги Украине".

Президент Беларуси не первый раз выражает обеспокоенность возможным размещением в Европе ракет малой и средней дальности. Как глава государства он в первую очередь тревожится в этой связи за Беларусь. "И не хотелось бы, чтобы в старой матушке-Европе вспыхнула какая-то, не дай бог, ядерная катастрофа".

Лукашенко: Китай - надежный партнер, который всегда подставляет плечо Беларуси

Глава государства отметил, что поддержка является взаимной, и коснулся развития экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он поблагодарил китайскую сторону. "Не было вопроса, с которым бы я обратился к руководству Китая, и он не был решен", - заметил Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию, когда возникли проблемы с поставками продукции в Россию. "Когда Си Цзиньпин был у меня дома, белорусы это видели, я его угостил нашей продукцией и спрашиваю: как продукция. Он искренне ответил, что очень хорошая, хорошего качества. Я как искренний белорус говорю: надо помочь нам с рынком. Китай закупает огромное количество продуктов питания. Тем более есть поезд, который курсирует между Китаем и Западной Европой через Беларусь. Нам это просто подарок - на обратном пути, чтобы порожняком не шел, мы можем загружать на китайский рынок свою продукцию, прежде всего, сельскохозяйственную", - отметил Президент.

После этого китайские специалисты побывали на белорусских предприятиях, ознакомились с их работой, была получена необходимая сертификация продукции для поставок в КНР. "И мы получили возможность молочку поставлять, потом говядину, птицу. И у нас есть партнеры, с которыми надо работать напрямую, поставляя продукцию прямо в магазины. Это хорошие деньги, и мы здесь ничего не теряем, это позволило в прошлом году в нашей торговле выйти на ту формулу, которую я постоянно требую", - продолжил глава государства. Он обратил особое внимание на необходимость диверсификации поставок продукции на внешние рынки. Президент добавил, что ранее Беларусь в огромной степени зависела от российского рынка, теперь же за счет Китая и других стран имеет формулу безопасности экспортно ориентированной страны (30х30х30).

Он также рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем, который построил в Беларуси электростанции, одна из таких возведена под Витебском. Китайская сторона также помогла Беларуси модернизировать многие ТЭЦ, предприятия, в том числе в Светлогорске по выпуску целлюлозы. "Благодаря Китаю мы ушли от зависимости по целлюлозе. И по многим другим вопросам, я уже не говорю о ракетном оружии "Полонез", который мы создали не с Россией, а с Китайской Народной Республикой благодаря Си Цзиньпину, который выделил нам кредит вообще, считайте, под ноль процентов. Вместе с китайскими специалистами мы начали производство "Полонезов". Сейчас наши специалисты работают над ракетой нового поколения, все равно база это была китайская. Даже в мелочах каких-то: автомобили для армии, в плане гуманитарной помощи, в строительстве жилья - грант выделили в 200 с лишним миллионов долларов. А сейчас спортивные объекты, я попросил, чтобы они были с китайским колоритом - стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу", - отметил глава государства.

Обращаясь к представителям китайской стороны, Александр Лукашенко заметил: "Вы должны знать, что белорусы в долгу не останутся. Вы - надежный партнер, который по любому вопросу подставлял нам плечо. Мы точно так же будем относиться к вашей стране. Здесь у вас друзья".

Глава государства еще в период своего депутатства говорил о том, что надо изучать опыт развития Китая. Это же он подтвердил и в первый год своего президентства, когда посетил Китай. Белорусско-китайские отношения развивались постепенно. "Китай никогда не торопится, они внимательно изучают людей. И они определили: да, белорусам можно доверять. И всегда мы чувствует поддержку, помощь Китая и во всех международных вопросах. Поэтому мы так и к вам относимся и будем относиться", - сказал он.

Президент коснулся темы сотрудничества между железными дорогами, в том числе в вопросах модернизации, ведь через Беларусь китайские товары следуют в Европу.

Александр Лукашенко резюмировал, что Беларусь и впредь будет поддерживать Китай там, где это нужно, и взаимно рассчитывает на его поддержку.

ЕАЭС начинает все больше политизироваться - Лукашенко

"Если откровенно, я больших надежд не лелею в плане Евразийского экономического союза. Слишком много настороженностей, разногласий, и, что совсем неприемлемо, экономический союз начинает все больше политизироваться", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на огромное количество изъятий в торговых отношениях и на неисполнение собственно принятых решений в рамках ЕАЭС. "А если и вносим разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения. Даже свободное перемещение, отсутствие границ в экономике для товаров, капиталов, людей и т.д., каждая страна пытается обойти и заблокировать это движение - то, что вообще является аксиомой для этого союза. И там у нас появляются проблемы", - отметил он.

По словам главы государства, есть споры у Казахстана с Кыргызстаном, которые до сих пор не сняты по ряду направлений. У Беларуси с Россией также много проблем. Изъяты многие группы товаров из торговых режимов, особенно, что касается нефти и газа - до 2025 года будут разрабатываться решения. "Слишком много национального эгоизма - так говорят российские политики, критикуя Америку. У нас то же самое", - заметил Александр Лукашенко.

Говоря о будущем председательстве Беларуси в ЕАЭС, Президент отметил, что особо не рассчитывает на какой-то прорыв, поскольку все решения там принимаются в консенсусе. Поэтому от позиции одного государства, пусть даже самого крупного, вряд ли что-то зависит, если хоть одно государство будет против. А сложившаяся тенденция не дает больших надежд, добавил он.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что наше счастье - только в наших руках.

"Будет хорошо с нашими союзниками - значит, еще лучше будет у нас. Но надеяться надо только на себя. У нас небольшой ресурс для этого - мы не Америка, не Китай и даже не Россия - у них больше этих возможностей. Все равно надежда на себя, а все, что получится с союзниками, - это приложение", - констатировал он.

Глава государства добавил, что в данном случае можно вывести Россию "за скобки", поскольку с этой страной у Беларуси близкие, тесные отношения, в том числе в торгово-экономических в других сферах. Ряд государств из ЕАЭС слишком привязан к другим центрам силы, ориентирован на другие государства и союзы. Это возникло не сегодня. У некоторых государств отношения сложились еще до создания ЕАЭС. "Есть много проблем, поэтому вы должны понимать, что мы будем действовать строго согласно заключенным договорам и соглашениям, будем стараться более глубокую интеграцию продвигать и проталкивать, насколько это возможно, не только потому, что мы привязаны к такой интеграции, но и потому, что она нам на пользу", - резюмировал Александр Лукашенко.