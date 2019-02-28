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Басков рассказал, почему минское «Динамо» нужно в КХЛ

01.03.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 марта хоккейное «Динамо» официально подвело итоги сезона в формате общения с прессой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кадровые проблемы «зубров» особенно волновали в свете скорых игр национальной сборной на чемпионате мира. Но, конечно, самой животрепещущей темой стала нынешняя серия против сборной клубов экстралиги.

Басков рассказал, почему минское «Динамо» нужно в КХЛ

То, что затевалось, – это противостояние как спор за путевку в Континентальную лигу на следующий сезон – генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков не скрывал. Но сколь серьезными окажутся последствия дуэли на деле, станет понятно только после завершения серии.

Басков рассказал, почему минское «Динамо» нужно в КХЛ

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Если говорить о клубе, могу предположить, что у нас может возникнуть вопрос – нужен он в КХЛ или не нужен. Могу сказать однозначно, что он нужен в КХЛ. Это большой толчок в развитии нашего хоккея. Это то, что зажигает глаза детям. Это то, что дает возможность развиваться нашим хоккеистам.

Дмитрий Басков отметил, что в нынешнем сезоне зарплатная ведомость «Динамо» была самой маленькой за все время существования команды. А планировать кадровые приобретения на 2020 год будут, только когда прояснится ситуация с клубным бюджетом.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 марта хоккейное «Динамо» официально подвело итоги сезона в формате общения с прессой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кадровые проблемы...
 
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