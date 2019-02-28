|
Басков рассказал, почему минское «Динамо» нужно в КХЛ
Новости Беларуси. 1 марта хоккейное «Динамо» официально подвело итоги сезона в формате общения с прессой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кадровые проблемы «зубров» особенно волновали в свете скорых игр национальной сборной на чемпионате мира. Но, конечно, самой животрепещущей темой стала нынешняя серия против сборной клубов экстралиги.
То, что затевалось, – это противостояние как спор за путевку в Континентальную лигу на следующий сезон – генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков не скрывал. Но сколь серьезными окажутся последствия дуэли на деле, станет понятно только после завершения серии.
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Дмитрий Басков отметил, что в нынешнем сезоне зарплатная ведомость «Динамо» была самой маленькой за все время существования команды. А планировать кадровые приобретения на 2020 год будут, только когда прояснится ситуация с клубным бюджетом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 марта хоккейное «Динамо» официально подвело итоги сезона в формате общения с прессой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кадровые проблемы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)