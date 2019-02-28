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Орденом матери удостоены 70 жительниц Минской области

01.03.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 70 жительниц Минской области удостоены Орденом матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко.

Нагрудный знак и денежную выплату получат представительницы различных сфер деятельности. Это сотрудницы строительных, промышленных, сельскохозяйственных организаций, учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также домохозяйки.

Орденом матери удостоены 70 жительниц Минской области

Орденом матери удостоены 70 жительниц Минской области

Орденом матери удостоены 70 жительниц Минской области
 
 
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Новости Беларуси. 70 жительниц Минской области удостоены Орденом матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Александр...
 
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