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Орденом матери удостоены 70 жительниц Минской области
Новости Беларуси. 70 жительниц Минской области удостоены Орденом матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко.
Нагрудный знак и денежную выплату получат представительницы различных сфер деятельности. Это сотрудницы строительных, промышленных, сельскохозяйственных организаций, учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также домохозяйки.
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Новости Беларуси. 70 жительниц Минской области удостоены Орденом матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Александр...
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