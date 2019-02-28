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«Большой разговор» президента Беларуси как основа ежегодного послания

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В пятницу в ходе «Большого разговора» Александр Лукашенко ответил на десятки вопросов, касающихся самых разных сфер. Обзор – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Алексея Адашкина.

«Большой разговор» президента Беларуси с представителями СМИ длился почти 7,5 часов. В подобном формате Александр Лукашенко встречается с журналистами во второй раз. Это не классическая пресс-конференция, а живой диалог без закрытых тем – это требование белорусского лидера.

Для общения пригласили около 200 человек. Среди них – белорусские и зарубежные журналисты, блогеры, политологи, экономисты.

Первым в диалог вступил журналист московской радиостанции, который начал разговор с отношений Беларуси и России. Как подчеркнул Александр Лукашенко, две страны должны, прежде всего, наладить более эффективную работу в рамках Союзного государства. Беларусь и Россию объединяет не только общая история, но и тесные экономические связи.

«Сегодня нам предлагают валюту. Мы – за, коль уж касаться этого вопроса. Владимир Владимирович мне как-то риторически сказал, что, конечно, это будет рубль. Я отвечаю: «Конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер? Но это будет и не российский, и не белорусский рубль. Если он будет, то это будет наш общий рубль. Путин предположил что Эмиссионный центр будет в Минске. Я говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где он будет. Пусть будет в Петербурге. Родина президента России – мой любимый город, Ленинград, Петербург ныне», – отметил Лукашенко.

Еще один важный для Беларуси интеграционный проект – Евразийский экономический союз. Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что это объединение начинает политизироваться.

«Слишком много настороженности и разногласий. И что совсем неприемлемо, что экономический союз начинает все больше политизироваться. У нас огромное количество изъятий в наших отношениях в торговле. Печально, что мы принимаем решения, которые не исполняются. Много проблем. Мы будем действовать строго по заключенным соглашениям, стараться продвигать, проталкивать, проламывать насколько это возможно, не только потому что мы привязаны к такой интеграции, это наша жизнь, но и потому что эта интеграция всегда нам на пользу всегда», – отметил Лукашенко.

Задать вопрос президенту мог любой интернет-пользователь. Главное информационное агентство получило онлайн более двух тысяч сообщений. Основные темы, которые интересуют народ, – это зарплаты, пенсии, строительство жилья. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство делает все возможное для достойной жизни белорусов.

«Нашим людям надо начинать, как я когда-то пошутил, раздеваться и работать. Мы транзитная страна. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий общения между собой от великого Китая до Германии, Франции и Великобритании, как Беларусь. Кто здесь только ни едет, ни ползает и ни бегает. Так окажите им услугу! Картошки им отварите! Мы же бульбаши. Драников им напеките, чай приготовьте, автомобиль помойте, отремонтируйте. Море услуг, когда человек едет. Надо просто шевелиться. Надо, чтобы у белоруса предпринимательская жилка просыпалась», – сказал президент.

Источники экономического роста, информационная безопасность, развитие новых медиа, материнский капитал, парламентские и президентские выборы, а также изменения в Конституцию – все это темы внутренней политики Александр Лукашенко обсудил сегодня с журналистами и экспертами. Этот «Большой разговор» станет основой для подготовки ежегодного послания президента народу и Национальному собранию. 

Президент в ходе встречи напомнил, что его выступление транслирует телеканал «МИР», который смотрят миллионы зрителей по всему Содружеству.

«Эту телетрансляцию сейчас ведет телеканал «МИР», это вообще миллионы человек, они смотрят сейчас, во всех республиках смотрят. Я понимаю, что и вы, и я не хотим выглядеть там ретроградами или плохими людьми, мы стараемся быть лучше», – сказал Лукашенко.

В зале сегодня присутствовало много зарубежных журналистов, поэтому большой блок тем касался и международных отношений.



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Теги: Минск
 
 
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В зале присутствовали около 200 белорусских и зарубежных журналистов, блогеров, политологов, экономистов. Телеканал «МИР» вел прямую трансляцию встречи.
 
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