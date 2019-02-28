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«Большой разговор» президента Беларуси как основа ежегодного послания
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В пятницу в ходе
«Большой разговор» президента Беларуси с представителями СМИ длился почти 7,5 часов. В подобном формате Александр Лукашенко встречается с журналистами во второй раз. Это не классическая пресс-конференция, а живой диалог без закрытых тем – это требование белорусского лидера.
Для общения пригласили около 200 человек. Среди них – белорусские и зарубежные журналисты, блогеры, политологи, экономисты.
Первым в диалог вступил журналист московской радиостанции, который начал разговор с отношений Беларуси и России. Как подчеркнул Александр Лукашенко, две страны должны, прежде всего, наладить более эффективную работу в рамках Союзного государства. Беларусь и Россию объединяет не только общая история, но и тесные экономические связи.
«Сегодня нам предлагают валюту. Мы – за, коль уж касаться этого вопроса. Владимир Владимирович мне как-то риторически сказал, что, конечно, это будет рубль. Я отвечаю: «Конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер? Но это будет и не российский, и не белорусский рубль. Если он будет, то это будет наш общий рубль. Путин предположил что Эмиссионный центр будет в Минске. Я говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где он будет. Пусть будет в Петербурге. Родина президента России – мой любимый город, Ленинград, Петербург ныне», – отметил Лукашенко.
Еще один важный для Беларуси интеграционный проект – Евразийский экономический союз. Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что это объединение начинает политизироваться.
Задать вопрос президенту мог любой интернет-пользователь. Главное информационное агентство получило онлайн более двух тысяч сообщений. Основные темы, которые интересуют народ, – это зарплаты, пенсии, строительство жилья. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство делает все возможное для достойной жизни белорусов.
Источники экономического роста, информационная безопасность, развитие новых медиа,
Президент в ходе встречи напомнил, что его выступление
В зале сегодня присутствовало много зарубежных журналистов, поэтому большой блок тем касался и международных отношений.
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В зале присутствовали около 200 белорусских и зарубежных журналистов, блогеров, политологов, экономистов. Телеканал «МИР» вел прямую трансляцию встречи.
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