«Большой разговор» президента Беларуси как основа ежегодного послания

В пятницу в ходе «Большого разговора» Александр Лукашенко ответил на десятки вопросов, касающихся самых разных сфер. Обзор – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Алексея Адашкина.

«Большой разговор» президента Беларуси с представителями СМИ длился почти 7,5 часов. В подобном формате Александр Лукашенко встречается с журналистами во второй раз. Это не классическая пресс-конференция, а живой диалог без закрытых тем – это требование белорусского лидера.

Для общения пригласили около 200 человек. Среди них – белорусские и зарубежные журналисты, блогеры, политологи, экономисты.

Первым в диалог вступил журналист московской радиостанции, который начал разговор с отношений Беларуси и России. Как подчеркнул Александр Лукашенко, две страны должны, прежде всего, наладить более эффективную работу в рамках Союзного государства. Беларусь и Россию объединяет не только общая история, но и тесные экономические связи.

«Сегодня нам предлагают валюту. Мы – за, коль уж касаться этого вопроса. Владимир Владимирович мне как-то риторически сказал, что, конечно, это будет рубль. Я отвечаю: «Конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер? Но это будет и не российский, и не белорусский рубль. Если он будет, то это будет наш общий рубль. Путин предположил что Эмиссионный центр будет в Минске. Я говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где он будет. Пусть будет в Петербурге. Родина президента России – мой любимый город, Ленинград, Петербург ныне», – отметил Лукашенко.

Еще один важный для Беларуси интеграционный проект – Евразийский экономический союз. Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что это объединение начинает политизироваться.

«Слишком много настороженности и разногласий. И что совсем неприемлемо, что экономический союз начинает все больше политизироваться. У нас огромное количество изъятий в наших отношениях в торговле. Печально, что мы принимаем решения, которые не исполняются. Много проблем. Мы будем действовать строго по заключенным соглашениям, стараться продвигать, проталкивать, проламывать насколько это возможно, не только потому что мы привязаны к такой интеграции, это наша жизнь, но и потому что эта интеграция всегда нам на пользу всегда», – отметил Лукашенко.

Задать вопрос президенту мог любой интернет-пользователь. Главное информационное агентство получило онлайн более двух тысяч сообщений. Основные темы, которые интересуют народ, – это зарплаты, пенсии, строительство жилья. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство делает все возможное для достойной жизни белорусов.

«Нашим людям надо начинать, как я когда-то пошутил, раздеваться и работать. Мы транзитная страна. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий общения между собой от великого Китая до Германии, Франции и Великобритании, как Беларусь. Кто здесь только ни едет, ни ползает и ни бегает. Так окажите им услугу! Картошки им отварите! Мы же бульбаши. Драников им напеките, чай приготовьте, автомобиль помойте, отремонтируйте. Море услуг, когда человек едет. Надо просто шевелиться. Надо, чтобы у белоруса предпринимательская жилка просыпалась», – сказал президент.

Источники экономического роста, информационная безопасность, развитие новых медиа, материнский капитал , парламентские и президентские выборы, а также изменения в Конституцию – все это темы внутренней политики Александр Лукашенко обсудил сегодня с журналистами и экспертами. Этот «Большой разговор» станет основой для подготовки ежегодного послания президента народу и Национальному собранию.

Президент в ходе встречи напомнил, что его выступление транслирует телеканал «МИР» , который смотрят миллионы зрителей по всему Содружеству.

«Эту телетрансляцию сейчас ведет телеканал «МИР», это вообще миллионы человек, они смотрят сейчас, во всех республиках смотрят. Я понимаю, что и вы, и я не хотим выглядеть там ретроградами или плохими людьми, мы стараемся быть лучше», – сказал Лукашенко.

В зале сегодня присутствовало много зарубежных журналистов, поэтому большой блок тем касался и международных отношений.