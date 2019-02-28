

В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс "ПУД СОЛИ". Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

22 февраля в Солигорске прошли соревнования «Пуд соли». Уже четвертый год подряд спортсмены соревнуются в забеге с 1 на 17 этаж здания «Беларуськалия». Организатором соревнований выступила первичная профсоюзная организация ОАО “Беларуськалий” Белхимпрофсоюза.

Мужчинам необходимо за максимально быстрое время с пудовым (16 кг) мешком соли на плечах пробежать всю дистанцию. Также участие принимают и девушки. Они бегут без мешка. Мужчины соревновались в четырех возрастных категориях, женщины в двух.

























По итогам соревнований места распределились следующим образом:



Женщины до 40 лет: 1 место — Делендик Надежда.



Женщины свыше 40 лет:



1 место — Бильдюкевич Ольга.

2 место — Подлозная Нина.

3 место — Драбеня Наталья.



Мужчины до 25 лет:



1 место — Тригубович Дмитрий.

2 место — Тарасевич Николай.

3 место — Жданович Владислав.



До 35 лет лет:



1. Барановский Александр.

2. Сильванков Сергей.

3. Савостеня Виктор.



До 45 лет:



1. Семашко Андрей.

2. Клиц Андрей.

3. Клишевич Андрей.



Свыше 45 лет:



1. Саванович Василий.

2. Русецкий Игорь.

3. Драбеня Александр.















Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».