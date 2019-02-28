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В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».

01.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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23 февраля 2019 21:43 5520

В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс "ПУД СОЛИ".

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

22 февраля в Солигорске прошли соревнования «Пуд соли». Уже четвертый год подряд спортсмены соревнуются в забеге с 1 на 17 этаж здания «Беларуськалия». Организатором соревнований выступила первичная профсоюзная организация ОАО “Беларуськалий” Белхимпрофсоюза.

В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».

Мужчинам необходимо за максимально быстрое время с пудовым (16 кг) мешком соли на плечах пробежать всю дистанцию. Также участие принимают и девушки. Они бегут без мешка. Мужчины соревновались в четырех возрастных категориях, женщины в двух.

В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Женщины до 40 лет: 1 место — Делендик Надежда.

Женщины свыше 40 лет:

1 место — Бильдюкевич Ольга.
2 место — Подлозная Нина.
3 место — Драбеня Наталья.

Мужчины до 25 лет: 

1 место — Тригубович Дмитрий.
2 место — Тарасевич Николай.
3 место — Жданович Владислав.

До 35 лет лет: 

1. Барановский Александр.
2. Сильванков Сергей.
3. Савостеня Виктор.

До 45 лет: 

1. Семашко Андрей.
2. Клиц Андрей.
3. Клишевич Андрей.

Свыше 45 лет: 

1. Саванович Василий.
2. Русецкий Игорь.
3. Драбеня Александр.

В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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23 февраля 2019 21:43 5520 В Солигорске в очередной раз прошел спортивный...
 
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