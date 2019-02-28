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В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс «ПУД СОЛИ».
01.03.2019 — Разное | Soligorsk News
23 февраля 2019 21:43 5520
В Солигорске в очередной раз прошел спортивный конкурс "ПУД СОЛИ".
22 февраля в Солигорске прошли соревнования «Пуд соли». Уже четвертый год подряд спортсмены соревнуются в забеге с 1 на 17 этаж здания «Беларуськалия». Организатором соревнований выступила первичная профсоюзная организация ОАО “Беларуськалий” Белхимпрофсоюза.
Мужчинам необходимо за максимально быстрое время с пудовым (16 кг) мешком соли на плечах пробежать всю дистанцию. Также участие принимают и девушки. Они бегут без мешка. Мужчины соревновались в четырех возрастных категориях, женщины в двух.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 февраля 2019 21:43 5520 В Солигорске в очередной раз прошел спортивный...
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