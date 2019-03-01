В Осиповичском районе фура врезалась в перевозивший бревна трактор. От удара трактор опрокинулся

Днем 1 марта в Осиповичском районе на 106-м км автодороги Минск — Гомель в направлении Бобруйска столкнулись фура и трактор с прицепом, в котором перевозились бревна. Водители живы, сообщает УВД Могоблисполкома.



Фото: УВД Могоблисполкома

По предварительной информации, водитель грузового Mercedes врезался в попутно двигавшийся трактор с прицепом. От удара трактор опрокинулся. Кабина грузовика получила механические повреждения.























Тракториста с места ДТП для обследования увезла машина скорой медицинской помощи. Водителю грузового автомобиля госпитализация не потребовалась. Из-за ДТП было незначительно затруднено движение. Оно уже восстановлено.