В Вороново выбрали «Маленькую леди»





Вечернее шоу собрало полный зрительский зал Вороновского центра культуры и народного творчества. Побороться за титул маленькой леди в районном детском конкурсе красоты решились десять девочек от 7 до 9 лет. И уже после первого выхода их на большую сцену стало ясно, что жюри непросто будет выбрать из них самую-самую.



























































































Зал щедро одаривал аплодисментами очаровательных и непосредственных Милану Войтукевич, Марию Сарксян, Каролину Левандовскую, Екатерину Кенть, Маргариту Мицкевич, Зарину Юрго, Ксению Ивановскую, Злату Багрец, Ксению Лукашевич, Дарью Стефанович.

Юным участницам предстояло проявить себя в четырех конкурсах. Интересно представить себя в визитке, рассказать о будущих профессиональных планах посредством дресс-кода, продефилировать в бальных платьях, выступить с творческим номером.







































































































































Обладательницей главного титула конкурса «Маленькая леди-2019» жюри без сомнений назвало девятилетнюю Злату Багрец из Радуни. Званием «Вице-мисс» будет гордиться Милана Войтукевич. Зрители путем голосования выбрали свою «Маленькую леди зрительских симпатий» — Дарью Стефанович.

Индивидуальность каждой участницы организаторы конкурса отметили в восьми номинациях. Свою порцию оваций, награды и подарки получили маленькие леди с приставками «талант», «стиль», «совершенство», «бизнес-леди», «очарование», «изящество», «вдохновение», «артистичность».



































































































Изрядно поволновавшихся конкурсанток и мам 3-часовое шоу, конечно, немного утомило. Но милые улыбки не сходили с их лиц. Компенсировать волнение юным красавицам помогли подарки от спонсоров. Их у районного детского конкурса красоты было немало: индивидуальные предприниматели Иоланта Желудевич (магазин «Окей»), Наталья Гришко (магазин «Цветочный дворик»), Жанна Сальманович (магазин «Сюрприз»), Михаил Худоба (магазин «Вояж»), Владимир Рыхлевич (салон печати «А-принт»), районные организация РОО «Белая Русь» и отделение РОО «Белорусский детский фонд», сектор культуры Вороновского райисполкома.

Несомненно, зрители получили удовольствие от яркого действа. Оно больше походило на праздник, а не на конкурс. Спецэффекты светового и лазерного шоу, разнообразные музыкальные номера, креативные ведущие и харизма юных красавиц, от которых было не отвести взгляд.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.