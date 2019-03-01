 Тема недели: Большой разговор с Президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта провел встречу с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Участниками «Большого разговора с Президентом» стали более 200 человек. В их числе не только журналисты, но политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители различных общественных объединений и конфессий.





Встреча продолжалась почти семь с половиной часов. Глава государства ответил на несколько десятков вопросов, которые касались широкого спектра тем. Александр Лукашенко подробно рассказал о приоритетах внутренней и внешней политики нашей страны, прокомментировал взаимоотношения с Россией, Китаем, странами СНГ и другими государствами. Предельно откровенно и подробно Президент высказался по поводу проблем в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, обратив особое внимание на меры, которые принимаются для их решения.

Участники «Большого разговора с Президентом» не ограничивались только вопросами, но и выступали с инициативами, высказывали свою точку зрения, дискутировали с главой государства. Диалог продолжался даже во время краткого перерыва — Александр Лукашенко отвечал на вопросы в неформальном общении с экспертами и представителями СМИ.

Лукашенко: «Большой разговор» станет основой подготовки Послания Президента народу и парламенту

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Глава государства отметил огромную важность сегодняшнего разговора, в котором участвуют все — народ, власть, представители белорусского, международного медийного сообщества, эксперты в самых различных сферах. «Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события — ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество. А значит, требуют разъяснений и открытого обсуждения, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Поэтому мы встречаемся в прямом эфире, чтобы честно и откровенно высказаться, чтобы потом поменьше было жалоб от отдельных участников, что якобы что-то там купировали, что-то вырезали. А по отдельным вопросам нам надо восполнить недостаток достоверной информации, поток которой ежедневно обрушивается на каждого из нас».

Наряду с этим Президент заявил, что «если в подобном разговоре наше сообщество, эксперты, журналисты, просто продвинутые, заслуженные люди будут нуждаться, я всегда готов к подобному разговору». «Конечно, без перебора, потому что я могу превратиться в какого-то лектора. Хотя должен сказать, что это иногда полезно для того, чтобы наши люди знали и понимали ту политику, которую проводит, по-народному говоря, власть», — заметил глава государства.





ОБ ОТНОШЕНИЯХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Лукашенко: у Путина и огромной России нет намерений поглотить Беларусь

«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что за время, прошедшее после развала Советского Союза, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве. «Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против, — сказал Александр Лукашенко. — Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?»

Глава государства высказал уверенность в том, что россияне в свою очередь абсолютно не боятся любых интеграционных структур и «готовы хоть завтра к объединению». «Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?» — отметил Александр Лукашенко. Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений.

Например, при обсуждении совместной валюты Союзного государства Россия, очевидно, подразумевает свои рубли, на что Президент Беларуси с долей иронии отвечает: «Сегодня нам предлагают совместную валюту — мы «за». Конечно, это будет рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Только вопрос же не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет». При этом важно достичь согласия в вопросе размещения эмиссионного центра, и Беларусь готова обсуждать разные варианты.

Президент Беларуси считает необходимым прежде всего наладить более эффективную работу двух стран в рамках Союзного государства.

Однако ни в коем случае нельзя «пережимать» ситуацию, делать шаги, которые будут во вред. Поэтому во время встреч на высшем уровне Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили возможные пути решения проблемных вопросов белорусско-российских отношений.

Президент Беларуси напомнил, что в Союзном государстве созданы органы управления — Высший госсовет союзного государства, союзный Совмин, парламент — и решение многих проблем находится в их компетенции. «Существуют определенные органы, которые обладают большими полномочиями для решения вопросов. Давай вопросы, которые сегодня вопиют, волнуют людей, решать на Высшем госсовете», — сказал глава государства, добавив, что делать это надо шаг за шагом, вдумчиво, без спешки.

«Если мы не снимем проблемы белорусско-российских отношений, которые сегодня ребром стоят, мы о каких-то глобальных целях, об объединении говорить даже не должны. Элементарное надо решить. Пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем», — отметил Александр Лукашенко. Президент констатировал, что зачастую решения, принятые даже на уровне президентов Беларуси и России, не исполняются. Происходит это не по вине Беларуси. В соответствии с договоренностями Беларусь создала рабочую группу для решения проблемных вопросов, которая готова приступить к работе. Однако аналогичная группа с российской стороны еще к работе не готова. «Пока в этом ключе работы нет, она не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей и широкий и длинный, мы можем спокойно решать наши проблемы», — сказал Президент.





Беларуси и России необходимо быть вместе — Лукашенко

«Я был, как меня в России называют, главным инициатором нашего союза. Я всегда говорил в России и здесь, что судьба у нас такая — жить вместе. Оглядываясь назад, смотрю вперед на тех, кто нас окружает, какую они политику проводят. Она одинаковая, что по отношению к России, что по отношению к Беларуси. Формы только разные. Поэтому нам необходимо быть вместе», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Россия — не только две родные страны, страны завязаны экономически. «Знаете, когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что мы не только как люди завязаны друг на друге, мы родные. Но под это весь экономический базис был подведен. Наша экономика была финишным высокотехнологичным производством, и мы перелопачивали непомерно огромное количество ресурсов, комплектующих и прочее из Российской Федерации прежде всего. Потом все это шло на экспорт. В том числе и два нефтеперерабатывающих завода, которые были построены именно для переработки нефти и проталкивания готовых нефтепродуктов на очень премиальный европейский рынок. Мне надо было сохранить, восстановить эти заводы, чтобы люди работали, получали хоть какую-то заработную плату и кормили свои семьи. Многие факторы меня подтолкнули к тому, чтобы мы имели вот такие тесные союзнические отношения с нашей братской Россией», — отметил он.

«Когда мы подписали договор о Союзном государстве, там были предусмотрены шаги по созданию этого государства. Главный шаг, который мы должны были сделать — принять на референдуме Конституцию нашего государства, где на все вопросы должны быть даны ответы: от общей валюты до органов управления этим государством», — сказал Александр Лукашенко, добавив при этом, что российская сторона в то время на это не пошла.

«Вы помните, когда в меня только ленивый не бросал камни и палки. Меня обвинять начали в свержении чуть ли не конституционного строя в России. Типа того, сейчас Лукашенко прибежит, шапку Монамаха схватит, на себя оденет и там сядет. Было такое? Было. Вплоть до запретов, нежелательно посещать регионы России и так далее. Мы все это выдержали», — отметил Президент Беларуси.





Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет

«Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов», — заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, Россия выдала Беларуси кредит на строительство атомной электростанции под 4,8%, а Вьетнаму — меньше 3%, Армении — тоже меньше 3%. «Почему? — задал вопрос глава государства. — Вот недавно мы вернули Грефу (председатель правления Сбербанка России. — Прим. БЕЛТА) кредит, который выдали под поручительство «Беларуськалия» под 9% на сумму около $600 млн. Мы пытались договориться: время прошло, проценты упали. Давайте договоримся на тех условиях, как нам «враги» наши западные кредиты выдают — под 2%, или КНР — тоже под 2%. Нам отказали, тогда я поручил правительству немедленно изыскать средства, вплоть до золотовалютных резервов, и вернуть банку эти деньги».

«Что банк выиграл? Он размещал, получал проценты. Вы выдали нам кредит и каждый день говорите, что мы дали кредиты этим нахлебникам. Так мы $1 млрд в год платим по всем процентам. Американцы дают России $10 млн за те $200 млрд или сколько, которые вы там храните. И потом, под какой процент Россия в Америке держит свои миллиарды долларов? Меньше 1%», — отметил глава государства.

«За какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь — везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают, но мы не погружаем народ в это. Это наши вопросы, мы должны их решать, но решать их надо, они лежат на поверхности», — продолжил он.

Александр Лукашенко добавил, что в Сочи Президент России начал говорить, что страна помогает Беларуси кредитами, отметив при этом, что проблем с выплатами по процентам нет, в Беларуси очень дисциплинированные и обязательные в исполнении своих обязательств люди. «Так везде, особенно по деньгам. И я был вынужден сказать: поскольку мы финишное производство, на предприятиях, с которыми в России завязана наша экономика, работает больше 10 млн человек, а с семьями — больше 40 млн. Поэтому, поддерживая конечного производителя, а для вас экономика Беларуси — это конечный производитель, вы поддерживаете и свои предприятия. Так даже ваши либералы говорят», — подчеркнул глава государства.

«Поэтому извините, что я так откровенно говорю об этом. Мне мой друг Президент и другие друзья в России говорят, чтоб не говорил это публично. А я говорю, если не скажу, то в России никто не услышит. Поэтому я вынужден, чтобы россияне понимали, что мы не нахлебники, что мы родные люди, мы готовы с вами сотрудничать», — резюмировал Александр Лукашенко.





Лукашенко: правительству России надо прекратить лоббировать олигархические кланы

Глава государства обратил внимание, что Беларусь поставляет в Россию свою самую лучшую продовольственную продукцию. Однако в РФ велико давление определенных групп, и поставки блокируются. «Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе. А ведь во всех документах предусмотрено, что у нас общий рынок и мы должны свободно торговать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«В правительстве России часто говорю: если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продуктов питания, как в Беларуси, то вы будете счастливыми людьми. Надо отметить, вы признаете, что мы далеко в этом плане ушли. Тогда зачем под предлогом, что она грязная, блокируете эти поставки? — задал вопрос Президент. — А потому что велико давление определенных групп».

В качестве примера глава государства привел факт, что бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев является одним из крупнейших сельскохозяйственных баронов Российской Федерации. «У меня с ним добрые, хорошие отношения, почти дружеские, но я говорю, этот факт всем известен. И вы думаете, что он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России, если за последний год он 7 или 10 заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?» — добавил Александр Лукашенко. По его словам, люди знают, что белорусский сахар хороший, качественный, предприятия модернизированы, сертифицированы, в том числе для поставок в Россию. «Но он понимает (Александр Ткачев. — Прим. БЕЛТА), что это очень сильный конкурент для его объединения сахарных заводов», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что такая ситуация по некоторым предприятиям существует и сейчас. В настоящее время полностью закрыты для поставки на российский рынок 11 молочных предприятий и 7 государственных мясокомбинатов, 13 молочных предприятий — закрыты частично. «Зачем вы это делаете, зная, что белорусская продукция абсолютно чистая? Мы, понимая, что вы к нам на границе относитесь так принципиально, вообще на российский рынок поставляем самое лучшее, что производим, чтоб нам не предъявляли претензий», — проинформировал Президент.

Один из вопросов, который стоит на повестке дня в отношениях двух стран, — разрешения на грузовые перевозки в/из третьих стран, продолжил глава государства. Беларусь, например, перевозит грузы из России в Германию или Польшу. Российская сторона выдает Беларуси 75 тыс. таких разрешений в год. «А мы сколько россиянам разрешаем ввозить? У нас нет ограничений! Мы — небольшая страна — не боимся, что нас задавят российские транспортники. За последний год в два раза полякам увеличили количество разрешений, то же самое и с литовцами. А нам с 120 тыс. снизили до 75 тыс.», — выразил недовольство Президент.

«Я привел несколько примеров: это что, достойно нашего союза? Поэтому надо снять эти вопросы, они касаются многих людей и для России безболезненны,» — подчеркнул Александр Лукашенко.





Беларусь и впредь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты — Лукашенко

Глава государства отметил, что в Беларуси есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение. Буквально через год надо заключать новое соглашение. «Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность», — сказал Александр Лукашенко.

При этом глава государства обратил внимание, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы подставить плечо Беларуси в плане некоторых видов вооружения, российская сторона говорит, что это дорого и невозможно. «С намеком — надо купить. На что я публично сказал: «Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию». В конце концов приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты», — отметил Президент.

Александр Лукашенко, говоря о белорусско-российской интеграции, призвал решать в первую очередь такие насущные вопросы. «Нам нельзя загубить то, что хорошо. У нас хватает противников, а, может, даже врагов, — сказал он. — Это патетика, наверное, но мы с вами отвечаем за славянский мир, славянскую цивилизацию. И если мы загубим это, нашим детям будет тяжело».





О СМИ

Лукашенко констатирует дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории

Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Президент подчеркнул, что одна из целей сегодняшней встречи — восполнить дефицит информации которая обрушивается на нас.

«Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории», — отметил глава государства.

По его мнению, одна из причин — фейковые новости, которые мгновенно разлетаются и захватывают аудиторию, будоражат людей, хотя потом некоторые, а, может быть, и многие опровергаются. «Но градус напряжения в обществе не падает. И вы знаете, что там, где речь идет о большой политике, опасность от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно. Роль сдерживающего фактора или противовесной силы здесь отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали. Уважают свою аудиторию, давая возможность самостоятельно сделать выводы из новостного материала. Таких, правда, остается все меньше, но у нас они есть».

Лукашенко: позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого

«Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Грань, за которой нарушается равновесие в обществе. Понимали ответственность за каждое сказанное слово. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций», — подчеркнул глава государства.

При этом Александр Лукашенко выразил мнение, что в большинстве своем сегодняшний читатель и зритель — образованный, умеющий анализировать человек.

Он давно научился разбираться в тонкостях журналистских манипуляций, быстро считывать, чьи или какие интересы стоят за анонсом программы или новостным заголовком.





Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена

Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. «Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя различные методы. «Будем совершенствовать концепцию информационной безопасности. Проблему мы видим и уже сегодня решаем. Концепцию пересмотрим и ужесточим, чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать, особенно в канун президентских и парламентских выборов», — сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, чтобы противостоять информационным атакам с Запада или Востока, нужно в первую очередь объединиться внутри страны. Оппозиция должна быть конструктивной. «Россия не хочет потерять Беларусь, устроить здесь переворот, ухудшить ситуацию, обстановку. Я в этом убежден», — заявил Александр Лукашенко. «Не должно быть однобокости. Наверное, есть проблема с Востока, но она еще большая с Запада. Россияне не устанавливают ракеты за Москвой на Запад, чтобы их нацелить на Беларусь. Зачем это Польше, другим странам (не буду их перечислять)? Давайте будем объективны в этом плане», — призвал белорусский лидер.

В целом, заметил глава государства, простые россияне хорошо относятся к белорусам, с душой. «Почему мы должны в них бросать камни? Понятно, где-то нас хотят экономически прижать, может, действительно озабочены налоговым маневром. Господь с вами, переживем, — сказал Президент. — В ноябре закончим модернизацию своих заводов и купим нефть на рынке. Глубина переработки будет 92-95%, как на европейских заводах. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок привезем чужую нефть».

Информационную безопасность в Беларуси нужно строить не за счет других и не за счет нападок на других, убежден Александр Лукашенко.

Говоря о суверенитете и независимости, Президент ответил на упреки в том, что он перехватил лозунг белорусской оппозиции. «Различия борьбы состоят в том, что они (оппозиция. — Прим. БЕЛТА) очень много кричали об этом и пытались высоту взять штурмом. К чему это привело, Украина показала. Я делал это спокойно, «памяркоўна», как и требуется от белорусского человека. Чувствовал, что у меня за спиной 10 млн белорусов и 5 млн гостей, которые перемещались через Беларусь», — отметил глава государства.

«Мы вместе создали это государство. Я собственными руками должен угробить его? Мы все привержены, и я прежде всего, нашему суверенитету и независимости, только у нас разные методы борьбы. Я не хочу войны, раздрая», — подчеркнул Александр Лукашенко. Тот, кто предпримет попытки дестабилизировать обстановку в надежде погреть руки, первым попадет в «полымя дестабилизации», предупредил Президент.

Он отметил, что в России создается много программ на украинскую тематику. «И это уже наоборот играет. Надо прекратить, не нужно это делать. Точно так и здесь: меньше надо говорить, а больше делать. Вон, из БЕЛТА говорили: 2 тыс. вопросов за сутки (пришло в рамках акции «Ваш вопрос Президенту». — Прим. БЕЛТА), посмотрите, чего хотят люди, эти проблемы давайте решать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства затронул и вопросы белорусского языка, преподавания в школах, создания белорусскоязычного вуза. «Один из депутатов ставила этот вопрос (создания специального вуза с преподаванием на белорусском языке. — Прим. БЕЛТА), я просил проработать и, так понимаю, такое решение не принято — такая у меня была информация — создавать отдельный еще вуз. У нас достаточно вузов преподают белорусский язык и на белорусском языке определенные предметы», — сказал он.

Говоря о влиянии зарубежных государств, Президент сообщил, что в Беларуси создаются сайты с зарубежным финансированием. «Нацелены якобы на пропаганду российских достижений и, цитирую: «Держать Беларусь в рамках интересов России». Глупость страшная. Это во вред делают — вы понимаете», — подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал подробности о подобных ресурсах. «Вот, 12-15 человек создают какую-то группу, какой-то сайт в интернете. И деньги знаем, кто дает: заплатили одному, заплатили второму меньше, третьему — вообще ничего, он приходит, рассказывает куда надо, что это за сайты, кто приходил и кто проплачивает, — отметил Президент. — Но я еще раз говорю: это ошибка со стороны деятелей отдельных в России, которые считают, что таким образом Беларусь можно удержать возле себя. Нас не надо этим удерживать. Мы образованный, разумный народ. С нами надо просто нормально сотрудничать, не надо нас упрекать, что мы у вас нахлебники, к примеру. С нами надо просто вести нормальные отношения. Если мы с вами союз заключили, не надо считать, что нефть дешевле или газ дешевле нам продали». Он добавил, что Беларусь никогда не будет в отрыве от России.

«Есть группа людей, которым все равно как зарабатывать деньги. Им проплачивает кто-то там из России — ну и хорошо. Мы это видим, как видим такую политику со стороны наших соседей с Запада — там еще более серьезно. Эти (российская сторона. — Прим. БЕЛТА) хоть боятся нас потерять, а те пытаются нас дестабилизировать, — сказал Александр Лукашенко. — Мы знаем, о чем они (Запад. — Прим. БЕЛТА) говорят, мы знаем их планы. Ну ладно, свергнут Лукашенко — Лукашенко чужой и прочее — это понятно, они меня свергают больше 20 лет и никак свергнуть не могут. Но они же проводят явную антибелорусскую политику. И вам на это надо обращать внимание. Поэтому хватает нам и с той, и с другой стороны. Это я никогда не скрывал и не скрываю».





О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Лукашенко: по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности

«Вы все знаете, что внешняя политика Беларуси многовекторная и проводится исключительно в интересах обеспечения безопасности и сохранения мира на нашей планете. Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и на злобу дня — информационной. Но по периметру нашей границы возникают новые точки напряженности. Договоры, которые обеспечивали баланс военных сил на планете, расходятся по швам. В разгаре новая гонка вооружений. И стоит отреагировать на современные вызовы, сделать шаг в направлении укрепления собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения и в международных политических кругах, и на просторах интернета. Правда, тут действуют все, о которых я говорю, избирательно», — сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент затронул новость о том, что Польша намерена потратить на оборону около $50 млрд. Говоря об обороне и безопасности, он коснулся темы укрепления Россией западного округа. «Это единая группировка вооруженных сил на этом направлении, которое непосредственно соприкасается с НАТО. Так вот, если бы прошла новость о том, что Россия какой-то полк добавила к западу от Москвы, то отдельные бы гвалтом кричали. Вот вам и отношение к двум фактам. Давайте тогда будем вырабатывать какой-то критерий и оценивать эти события по определенным критериям. Я не знаю, зачем Польше усиливать свою армию на $50 млрд», — отметил Президент.

При этом глава государства заявил, что с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов, прежде всего в отношении Польши. «Нам это не нужно», — сказал он.

Александр Лукашенко призвал СМИ, которые позиционируют себя независимыми, быть более объективными и относиться к подобным фактам с точки зрения какого-то одного критерия.

«Мы привыкли к тому, что не все приветствуют спокойную жизнь, поступательное развитие небольшой независимой страны в центре Европы, что не вызывает восторга выбранный Беларусью курс социально ориентированного государства, подчиненный интересам человека. Мы это видим и понимаем — не всем это нравится. Этот факт провоцирует, пожалуй, наибольшее количество нападок на нашу внутреннюю политику со стороны неофициальных и анонимных источников. Вы лучше всех знаете, как это работает, как легко можно окрасить любую позитивную новость в совершенно темный цвет. К счастью, за историю становления и развития нашего государства мы выработали иммунитет против деструктивной критики. Я читаю очень много, анализирую, получаю аналитику. Особенно меня удивляет, когда идет прямое вранье», — сказал глава государства.

Президент призвал к объективности в оценке информации.

«Наши люди привыкли держать удар, мы точно знаем, что сила в справедливости и правде. Поэтому встреча с вами — возможность донести ее до народа. Особую нишу в массмедиа занимают эксперты. Вы — лидеры мнений, — сказал он. — И журналисты, и их целевая аудитория на многие факты и события смотрят, образно говоря, вашими глазами».

Александр Лукашенко выразил мнение, что и сегодня участие авторитетных специалистов в «Большом разговоре» будет полезным и продуктивным. «Мы много раз работали с вами в формате круглого стола. Вы знаете, что в нашем общении нет такого понятия, как неудобный или неуместный вопрос. И я призываю вас, как и раньше, к откровенному диалогу», — подчеркнул глава государства.





Лукашенко: возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в Украине — это катастрофа

«Если в Украине будут размещены такие ракеты — это катастрофа, — сказал Александр Лукашенко. — Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны. Поэтому ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги Украине».

Президент Беларуси не первый раз выражает обеспокоенность возможным размещением в Европе ракет малой и средней дальности. Как глава государства он в первую очередь тревожится в этой связи за Беларусь. «И не хотелось бы, чтобы в старой матушке-Европе вспыхнула какая-то, не дай бог, ядерная катастрофа».

Лукашенко: Китай — надежный партнер, который всегда подставляет плечо Беларуси

Глава государства отметил, что поддержка является взаимной, и коснулся развития экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он поблагодарил китайскую сторону. «Не было вопроса, с которым бы я обратился к руководству Китая, и он не был решен», — заметил Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию, когда возникли проблемы с поставками продукции в Россию. «Когда Си Цзиньпин был у меня дома, белорусы это видели, я его угостил нашей продукцией и спрашиваю: как продукция. Он искренне ответил, что очень хорошая, хорошего качества. Я как искренний белорус говорю: надо помочь нам с рынком. Китай закупает огромное количество продуктов питания. Тем более есть поезд, который курсирует между Китаем и Западной Европой через Беларусь. Нам это просто подарок — на обратном пути, чтобы порожняком не шел, мы можем загружать на китайский рынок свою продукцию, прежде всего, сельскохозяйственную», — отметил Президент.

После этого китайские специалисты побывали на белорусских предприятиях, ознакомились с их работой, была получена необходимая сертификация продукции для поставок в КНР. «И мы получили возможность молочку поставлять, потом говядину, птицу. И у нас есть партнеры, с которыми надо работать напрямую, поставляя продукцию прямо в магазины. Это хорошие деньги, и мы здесь ничего не теряем, это позволило в прошлом году в нашей торговле выйти на ту формулу, которую я постоянно требую», — продолжил глава государства. Он обратил особое внимание на необходимость диверсификации поставок продукции на внешние рынки. Президент добавил, что ранее Беларусь в огромной степени зависела от российского рынка, теперь же за счет Китая и других стран имеет формулу безопасности экспортно ориентированной страны (30х30х30).

Он также рассказал об инвестиционном сотрудничестве с Китаем, который построил в Беларуси электростанции, одна из таких возведена под Витебском. Китайская сторона также помогла Беларуси модернизировать многие ТЭЦ, предприятия, в том числе в Светлогорске по выпуску целлюлозы. «Благодаря Китаю мы ушли от зависимости по целлюлозе. И по многим другим вопросам, я уже не говорю о ракетном оружии «Полонез», который мы создали не с Россией, а с Китайской Народной Республикой благодаря Си Цзиньпину, который выделил нам кредит вообще, считайте, под ноль процентов. Вместе с китайскими специалистами мы начали производство «Полонезов». Сейчас наши специалисты работают над ракетой нового поколения, все равно база это была китайская. Даже в мелочах каких-то: автомобили для армии, в плане гуманитарной помощи, в строительстве жилья — грант выделили в 200 с лишним миллионов долларов. А сейчас спортивные объекты, я попросил, чтобы они были с китайским колоритом — стадион, бассейн, идет проработка этих вопросов. Китайцы делают проект, чтобы под ключ, я просил именно так, как подарок белорусскому народу», — отметил глава государства.

Обращаясь к представителям китайской стороны, Александр Лукашенко заметил: «Вы должны знать, что белорусы в долгу не останутся. Вы — надежный партнер, который по любому вопросу подставлял нам плечо. Мы точно так же будем относиться к вашей стране. Здесь у вас друзья».

Глава государства еще в период своего депутатства говорил о том, что надо изучать опыт развития Китая. Это же он подтвердил и в первый год своего президентства, когда посетил Китай. Белорусско-китайские отношения развивались постепенно. «Китай никогда не торопится, они внимательно изучают людей. И они определили: да, белорусам можно доверять. И всегда мы чувствует поддержку, помощь Китая и во всех международных вопросах. Поэтому мы так и к вам относимся и будем относиться», — сказал он.

Президент коснулся темы сотрудничества между железными дорогами, в том числе в вопросах модернизации, ведь через Беларусь китайские товары следуют в Европу.

Александр Лукашенко резюмировал, что Беларусь и впредь будет поддерживать Китай там, где это нужно, и взаимно рассчитывает на его поддержку.





ЕАЭС начинает все больше политизироваться — Лукашенко

«Если откровенно, я больших надежд не лелею в плане Евразийского экономического союза. Слишком много настороженностей, разногласий, и, что совсем неприемлемо, экономический союз начинает все больше политизироваться», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на огромное количество изъятий в торговых отношениях и на неисполнение собственно принятых решений в рамках ЕАЭС. «А если и вносим разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения. Даже свободное перемещение, отсутствие границ в экономике для товаров, капиталов, людей и т.д., каждая страна пытается обойти и заблокировать это движение — то, что вообще является аксиомой для этого союза. И там у нас появляются проблемы», — отметил он.

По словам главы государства, есть споры у Казахстана с Кыргызстаном, которые до сих пор не сняты по ряду направлений. У Беларуси с Россией также много проблем. Изъяты многие группы товаров из торговых режимов, особенно, что касается нефти и газа — до 2025 года будут разрабатываться решения. «Слишком много национального эгоизма — так говорят российские политики, критикуя Америку. У нас то же самое», — заметил Александр Лукашенко.

Говоря о будущем председательстве Беларуси в ЕАЭС, Президент отметил, что особо не рассчитывает на какой-то прорыв, поскольку все решения там принимаются в консенсусе. Поэтому от позиции одного государства, пусть даже самого крупного, вряд ли что-то зависит, если хоть одно государство будет против. А сложившаяся тенденция не дает больших надежд, добавил он.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что наше счастье — только в наших руках.

«Будет хорошо с нашими союзниками — значит, еще лучше будет у нас. Но надеяться надо только на себя. У нас небольшой ресурс для этого — мы не Америка, не Китай и даже не Россия — у них больше этих возможностей. Все равно надежда на себя, а все, что получится с союзниками, — это приложение», — констатировал он.

Глава государства добавил, что в данном случае можно вывести Россию «за скобки», поскольку с этой страной у Беларуси близкие, тесные отношения, в том числе в торгово-экономических в других сферах. Ряд государств из ЕАЭС слишком привязан к другим центрам силы, ориентирован на другие государства и союзы. Это возникло не сегодня. У некоторых государств отношения сложились еще до создания ЕАЭС. «Есть много проблем, поэтому вы должны понимать, что мы будем действовать строго согласно заключенным договорам и соглашениям, будем стараться более глубокую интеграцию продвигать и проталкивать, насколько это возможно, не только потому, что мы привязаны к такой интеграции, но и потому, что она нам на пользу», — резюмировал Александр Лукашенко.





Лукашенко о «Хельсинки-2»: здесь не рванешь, надо идти пошагово

Белорусскую инициативу о начале масштабного переговорного процесса по вопросам безопасности нельзя реализовать мгновенно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

«Настал момент, что надо бы где-то «Хельсинки-2″ собрать и поговорить серьезно, хотя бы на уровне глав государств ОБСЕ (последняя встреча глав государств ОБСЕ состоялась в Астане в 2010 году, предыдущая — в Стамбуле в 1999 году. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Лукашенко. — Здесь не рванешь. Надо идти пошагово». Он привел в пример переговоры лидеров США и КНДР. Многие рассчитывали, что сложности в отношениях между странами будут сняты после первой же встречи глав государств, однако этого не произошло. «Крупные вопросы сразу не решаются, особенно там, где задействованы немалые игроки, и особенно на уровне государств», — отметил Президент.

Появились новые инициативы, в том числе возрождение Шелкового пути. «Стал вопрос сопряжения этих инициатив, как их совместить, чтобы не противоречили друг другу. Как воспримут наши китайские друзья эту инициативу, не будет ли она мешать Шелковому пути? Очень много проблем и очень много вопросов», — подытожил глава государства.

«Что касается «интеграции интеграций», да, действительно, тем самым мы продемонстрировали всему мировому сообществу, что мы именно этот поддерживаем путь и во внешней политике, и в нашей внешнеэкономической деятельности — на объединение. Неважно, что у Европейского союза своя политика и отношение к России, к Беларуси, да и ко всему ЕАЭС или Союзному государству. Тем не менее, надо сопрягать эти инициативы, надо идти этим путем, иного не дано», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание на сложную ситуацию на международной арене. «Для того, чтобы эта идея сработала, чтобы и на Западе поняли, что без сближения, особенно в торгово-экономической сфере, невозможно обеспечить стабильность и спокойствие в нашем регионе, точно такое же понимание должно быть и на Востоке. Надо время. Сегодня очень много мероприятий проходит и в различных европейских странах, куда выезжают представители Евразийского экономического союза, Евразийской экономической комиссии», — обратил внимание он.

Перспективной является проработка вопросов сближения идеи «интеграции интеграций» с концепцией «Один пояс, один путь». «Поэтому процесс идет. Но, к сожалению, в силу той конфронтации, которая сегодня существует между Россией и Западом, процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Выдвигались казахским руководством идеи о том, что надо бы провести сразу же масштабное мероприятие высокого уровня и принять какое-то решение. Это сделать невозможно. Поэтому мы предложили в развитие идеи Президента двигаться постепенно, начать с простых, понятных вещей — сближения таможенных правил, сближения вопросов, связанных с сертификацией товаров, стандартизацией и т.д. Есть абсолютно однозначное понимание и у наших европейских партнеров, что надо двигаться по этому пути. Мы работаем вместе с ООН, Европейским союзом, Евразийским экономическим союзом, работаем и с Россией, и с другими партнерами по дальнейшему продвижению этой идеи», — заявил министр.





О ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ

Лукашенко: в Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи

«Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи, — сказал Александр Лукашенко. — Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT».

В частности, в сфере предпринимательства, создания новых предприятий, особенно на селе, созданы беспрецедентные условия. «Трудно найти такую страну, которая бы предоставила столько свобод для предпринимательства, — заметил Президент. — В течение дня зарегистрировался и иди работай. Еще не было жалоб по поводу бюрократизма». Вместе с тем, по словам главы государства, у белоруса должна просыпаться предпринимательская жилка.

В этой связи Александр Лукашенко затронул тему развития Орши и Оршанского района. «Нас беспокоят сегодня не столько Минск и областные центры по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения… А вот эти города, крупные, примерно в 100 тыс. человек, где накопились проблемы. Это огромное количество населения, им надо помогать. Поэтому было решено создать такой проект на примере Орши — типичного среднего города, — сказал Президент. — Вышли на единый образец, мы его сейчас прокатываем в Орше. Началась работа в Борисове. В Барановичах, Молодечно и т.д. определенные проблемы, пусть не такие, но существуют. Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города».

Глава государства высказался и по поводу сокращения строительства жилья в Минске и развития городов-спутников. «В этом и следующем году мы больше внимания этому уделим», — сказал он, добавив, что такие решения одномоментно не принимаются и не реализовываются за один год. «Многие уже заплатили за квартиру, многие знают, где ту квартиру будут строить, уже фундамент дома заложили. Поэтому надо время, чтобы уйти со строителями из Минска и не делать его резиновым, а развивать города-спутники», — отметил Александр Лукашенко.

Тема семейного капитала недавно обсуждалась на совещании у главы государства, подняли ее и в ходе «Большого разговора». «Рамки семейного капитала будут расширены. Жилье, может быть еще какими-то вопросами, — сказал глава государства. — Если сейчас семейный капитал могут использовать только на здоровье ребенка, образование, то мы его договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты».

В преддверии «Большого разговора с Президентом» БЕЛТА предложила читателям задать вопрос Президенту. За 1,5 суток акции «Ваш вопрос Президенту» поступило в общей сложности более 2 тыс. вопросов. В целом разброс тем широкий — от вопросов социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья и мер по росту благосостояния населения до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности, противодействия коррупции. В том числе высказываются личные просьбы к главе государства помочь в урегулировании тех или иных проблем.

Глава государства заверил: все поступившие вопросы проанализируют и обобщат. Там, где нужно, решение будет принято до ежегодного Послания Президента народу и парламенту. «Если не примем, то я прямо скажу, когда это будет сделано», — сказал он.

Вопросы присылали люди из разных регионов Беларуси, крупных и малых населенных пунктов. Чаще всего встречаются те, в которых граждане не просто задают вопрос общего характера, но указывают на конкретную жизненную ситуацию или проблему, недоработки на местах.





В сельском хозяйстве решена главная проблема: кусок хлеба не просим для народа — Лукашенко

«Сколько били меня за возрождение села, а сегодня это признанный во всем мире проект. На $5,5 млрд только продаем. Я недавно вам пример приводил, что в первый год моего президентства в Минске на трое суток муки оставалось, хлеб не из чего было печь. Сегодня мы забыли об этой проблеме. Да, вкладывали в сельское хозяйство, и немало. Может быть, не все еще эффективно работают. Но в сельском хозяйстве мы решили главную проблему: не ходим с протянутой рукой и кусок хлеба не просим для народа», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что все проекты, реализуемые в стране, находятся у него на контроле. «Любой вопрос, любой проект надо взвешивать, надо продумать все аспекты, принимая решение: что будет завтра, что будет послезавтра. Все это непросто. У нас нет лоббизма: пришел, ногой дверь в Минфин открыл — и тебе деньги дали. Это исключено. Каждый проект утверждается Президентом. Да, нагрузка, да, может, непрезидентское дело, а куда деваться. Мне главное, чтобы был результат, чтобы на ноги встала экономика того или иного предприятия. И я вижу результат», — подчеркнул глава государства.

Президент опроверг домыслы, что в Беларуси силовые структуры вмешиваются в работу субъектов хозяйствования. Их задачи сводятся к контролю за исполнением законодательства, в первую очередь за полной уплатой налогов. «А если кто-то кошмарит бизнес… Ни один силовик при моей политике себе это позволить не может. Они не в кланах, не в группировках. Это люди Президента, ответственные перед ним, хотя до назначения на должность я никого не знал. У меня дружков здесь нет. Вообще у меня во власти нет друзей. Не надо этих намеков, что кто-то кошмарит, а я чуть ли не групповщину какую-то в стране развел. Этого не будет», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь нуждается в национальной идее, которую поддержит весь народ

«Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею. Вот такую идею, которая бы захватила весь народ. Все, что мне предлагали (патриотизм, суверенитет, независимость в качестве национальной идеи. — Прим. БЕЛТА), что-то избито, что-то не подходит нам, не ложится на сердце и душу, как в народе говорят. Был бы благодарен чрезмерно, если бы кто-то сформулировал эту идею и убедил меня в том, что это то, что надо», — сказал Александр Лукашенко. Он также предложил определить форму обсуждения белорусским обществом национальной идеи, чтобы она легла на душу всему народу.

Глава государства указал на недостатки в идеологической работе в стране. «Время изменилось, нужно идти каким-то другим путем», — заявил он.

В связи с обсуждением форм работы Александр Лукашенко затронул тему акции «Бессмертный полк» и обратил внимание, что в Беларуси есть своя акция «Беларусь помнит», схожая по сути и внешней форме. Причем акция «Беларусь помнит» появилась в Беларуси значительно раньше, чем «Бессмертный полк» в России. «Мы приветствуем, что братья-россияне обратились к этой форме, но у нас свое название», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что нужны новые формы идеологической работы, например, флешмобы, которые должны быть направлены прежде всего на молодежь. «Они больше понимают через флешмоб, чем через какую-то там демонстрацию, первомайскую демонстрацию, которые у нас когда-то были. Хотя и это не надо забывать. Посмотрите, сколько людей приходят на демонстрации и парады 9 Мая. Постепенно мы втянули, грубо говоря, молодежь в это доброе дело», — отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что нужно выработать фундаментальные направления идеологической работы. Он также подчеркнул, что если в стране появляется новая форма такой работы на уровне главы государства, нужно сделать так, чтобы это стало традицией. «Это будет наше белорусское, чтобы детям могли оставить», — добавил Президент.





Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов — Лукашенко

Глава государства отметил, что идеологическая работа в стране зачастую ведется «кондово, по-советски». «Это не потому, что мы не можем (работать по-другому. — Прим. БЕЛТА), а потому, что людей не умеем подбирать, — уверен Президент. — Это непростая работа. Идеологи — это штучный товар, массового производства нет, но их надо находить и с ними работать».

В современном обществе люди быстро определяют, если власть пытается что-то навязать, поэтому очевидная, прямая агитация может только нанести вред авторитету руководства страны. «Не каждый член правительства может быть идеологом и умеет общаться с людьми, — сказал Александр Лукашенко. — Бывает, вроде, министр, а разговаривать с людьми не умеет, нет ни лекторского мастерства, ни чувства аудитории».

К главе государства во время «Большого разговора с Президентом» обратился декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. Он предложил представителям власти и экспертного сообщества периодически проводить совместные дискуссии, подобные сегодняшней, чтобы «самим формировать идеологическую повестку дня». «По всем социологическим опросам, у нас в истории есть разные события, которые разъединяют, и разные фигуры. Но народ кого определяет в качестве приоритетных исторических лидеров, которых знает и доверяет? Кирилл Туровский, Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Янка Купала, Якуб Колас. Это фигуры, вокруг которых объединятся люди абсолютно разных политических взглядов, потому что народ у нас мудрый», — отметил Вадим Гигин. По его мнению, власти нужно более активно инициировать информационные поводы на основе объединяющих исторических фактов и фигур.

Александр Лукашенко в целом поддержал инициативу Вадима Гигина. Президент высказал убеждение, что проведение встреч представителей власти и экспертного сообщества крайне важно для информирования людей по актуальным вопросам, предоставления достоверных сведений из первых уст.

В марте-апреле будет принято решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов

«Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть», — подчеркнул Александр Лукашенко. При этом он отметил, что избирательные кампании будут проведены в ближайшие два года.

По словам Президента Беларуси, эти важные политические события станут экзаменом не только для него. «Все будем сдавать экзамен и перед народом отчитываться», — сказал Александр Лукашенко.

Как отметил глава государства, у него есть основания быть уверенным, что власть выдержит этот экзамен достойно. «Главное нам по-деловому провести эти кампании. Достойно давайте проведем, — призвал Президент. — Обещаю, что все будет честно и конкурентно. Но если буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, которая есть, я отвечу».





Лукашенко: я склонен к тому, что новую Конституцию нам придется принимать

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране необходимо принимать новую Конституцию. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

«Я склонен сегодня к тому, что новую Конституцию нам придется принимать», — сказал Александр Лукашенко. При этом глава государства добавил, что «сделать это надо не исходя из мнений судей Конституционного суда, не ориентируясь на мнения какой-то группы — мы в целом должны видеть страну, народ, знать, что у вас дети, внуки, что им потом жить, беспокоимся за это». «Предложите мне эту Конституцию, основа есть — нынешняя Конституция», — продолжил он.

Президент пояснил, что заниматься данными вопросами будут судьи Конституционного суда, так как, по его мнению, это самые грамотные и опытные специалисты, юристы. «Честно говоря, я это поручение сделал, но не знаю, как оно выполняется. Уверен, что судьи Конституционного суда — очень ответственные люди и они над этим работают. Но пока мне ничего не предложили. Думаю, в ближайшее время предложат», — сказал глава государства.

«Согласитесь, что все-таки от меня будет многое зависеть: какая это будет Конституция, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Но я склонен сегодня к тому, что новую Конституцию нам придется принимать. Может быть, придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, что-то надо будет после серьезного анализа предпринять по избирательной системе: вводить — не вводить нам пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной. Это просто будет сделать, опыт уже есть и России, и Казахстана, и других стран — мы изучим этот опыт».

При этом Президент заявил: «Я вам клянусь, что эта Конституция не будет «продавливаться», она не будет приниматься нахрапом, с заинтересованностью моей, я вам клянусь, что этого не будет. Все будет абсолютно честно, потому что я буду самым заинтересованным человеком в том, чтобы было потом хорошо, чтобы, если лично меня касается, в меня палками и камнями не бросали. Самым заинтересованным человеком, чтобы Конституция соответствовала тем реалиям, которые сложатся в нашем государстве».

«Это в голове у любого думающего Президента, если он решил закончить со своей политической карьерой, это наиважнейший вопрос. Вы бы это обозвали транзит власти. Я на это шире смотрю. Смотрю, какой будет наша Беларусь, кому она достанется», — сказал Александр Лукашенко. «Это очень тяжелый, очень сложный и очень важный для всех вопрос», — добавил он.

Глава государства ответил также, в какой перспективе может быть рассмотрен вопрос с Конституцией. «Я думаю, что это не пять лет, это будет гораздо меньше. Сейчас ломать избирательное законодательство, даже, как говорят, совершенствовать, реформировать, тем более Конституцию, в эти два года, когда парламентские и президентские выборы, нельзя. Это не только мое мнение. Ни в коем случае нельзя. Мы должны спокойно провести эти выборы и заняться тем, о чем мы говорили».

Вместе с тем глава государства считает, что это не является приоритетом. По его мнению, «надо сохранить стабильность, безопасность, мир в обществе, добавить благосостояния нашему народу, чтобы не стыдно было перед детьми».

«Может, в период президентских выборов, если буду в них участвовать, мне придется что-то конкретное об этом (новой Конституции. — Прим. БЕЛТА) говорить. Но я хотел бы уже иметь предложения специалистов на руках для того, чтобы сказать: первый вариант Конституции у Президента уже есть, основа, которую мы потом вместе доработаем. Вместе будем думать, кому и какую страну, какой Основной Закон оставить», — резюмировал глава государства.

Лукашенко: никто никому в Беларуси не мешает приватизировать предприятия

Глава государства при этом подчеркнул, что есть определенный механизм: сначала надо согласовать свое предложение с самим предприятием, затем с местными органами власти. После правительство внесет свои предложения Президенту. «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана (СПК «Агрокомбинат Снов». — Прим. БЕЛТА), и он даже против не будет. Но надо прийти сразу к нему, в трудовой коллектив (такой порядок), затем местные органы власти свое слово скажут, потом правительство мне внесет предложение», — пояснил глава государства. При этом он подчеркнул, что, имея определенные планы по приватизации того или иного хозяйства, бизнесмен должен представить четкий бизнес-план.

Александр Лукашенко отметил, что он часто слышит вопрос, не пора ли сделать сельское хозяйство частным. Он напомнил, что в свое время прилично «побарахтался с этими колхозами, совхозами». «Я не делал это сразу. Я дал им возможность стать на ноги, — подчеркнул Президент. — Одна пятилетка, вторая, третья — нет результатов. И я 25% колхозов кому-то силой всучил. Я практически передал их бизнесу, приватизировал».

По словам Александра Лукашенко, сегодня он не готов бросить в омут еще не окрепшее сельское хозяйство, передав его в руки частного бизнеса и лишив дотаций. В качестве примера успешного предприятия Президент привел СПК «Агрокомбинат «Снов». «Самое лучшее предприятие в стране! Любой частник может ему позавидовать», — обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, есть и другие хозяйства, которые вполне успешно работают даже по «дедовским» методам, без использования новейших комплексов, они получают дотации, но могут вполне обойтись и без них. Ни одно частное предприятие не может конкурировать с такими хозяйствами, констатировал глава государства.

Что касается самой процедуры приватизации, Александр Лукашенко отметил: «Да, в Беларуси так: ты кусок земли без Президента не получишь». И эта практика обоснованна, подчеркнул он. Президент напомнил, что в свое время эти полномочия были переданы губернаторам. Это привело к тому, что «на местах начался разбой». Глава государства привел случай, когда около 500 га самых плодородных земель были переданы иностранному бизнесмену. «И что он там построил? Уже 15 лет прошло. Я был вынужден с международным скандалом изъять у него землю, рекультивировать все и сеять там хлеб, — сказал Александр Лукашенко. — После этого (было много таких случаев) я снова вернул это право Президенту». «Возможно, кто-то считает, что Президент этим не должен заниматься, — продолжил он. — А я от этого отойти не могу, потому что как только это отдаешь на откуп кому-то — начинается полный бардак. Идут наперегонки: кто сильнее — тот перехватил, кто бедный — выкинули».

Что касается прозвучавшего мнения о том, что, возможно, в Беларуси пора перестать «кошмарить» бизнес, Александр Лукашенко пояснил, что единственной причиной, по которой сегодня «кошмарят» бизнес, является неуплата налогов. Глава государства придерживается позиции: уплати налоги — и спи спокойно. «Не я придумал эту формулу. И если ты не уплатил налоги — кошмарить будут», — подчеркнул Президент.

Возвращаясь к теме приватизации сельскохозяйственных предприятий, генеральный директор СП «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский отметил, что первое хозяйство, в которое компания инвестировала около $40 млн, не сразу показало положительную динамику. «Только сейчас, по истечении 10 лет, мы видим, что это начало приносить свои результаты, — отметил он. — На этом примере и на собственном эффективном бизнесе я увидел, что это занимает десятилетия. И стоит немало денег».

По словам Александра Мошенского, в хозяйствах Брестской области сегодня наблюдаются положительные изменения: все больше их начинает твердо стоять на ногах. Это свидетельствует о том, что реализуемая в стране программа по строительству новых и реконструкции действующих молочно-товарных ферм начала давать результаты, считает руководитель СП. В целом же он считает, что эффективность сельхозпредприятия зависит не столько от формы собственности, сколько от руководителя.





В Беларуси рассматривается возможность амнистии капитала

«Мы изучаем эту проблему. Посоветуемся сейчас с нашими предпринимателями и бизнесменами. У меня эта тема на столе», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что решение будет приниматься взвешенно, в зависимости от потенциального положительного эффекта. «Мы должны с предпринимателями посоветоваться, чтобы это не было холостым выстрелом. Если меня убедят деловые круги, что это надо сделать и это принесет желаемый эффект, мы на это пойдем», — отметил Президент.

Конкретная схема амнистии капитала в Беларуси пока не прорабатывалась. Но если решение о ее проведении будет принято, то на выгодных для бизнеса условиях, не хуже, чем в России. «Скорее всего, это будет просто возврат, легализация денег. Возможно, даже без уплаты процентов или за символические проценты», — сказал Александр Лукашенко.

«Прежде всего жилье» — Лукашенко пообещал беспрецедентные меры по поддержке семьи

«В ближайшее время мы примем решения. Они должны быть беспрецедентными, — сказал Александр Лукашенко. — Главное — это жилье. Если третий ребенок родился и ты условно получаешь бесплатно квартиру от государства, думаю, будут рожать».

Главное пожелание Президента за несколько дней до женского праздника 8 Марта — чтобы белоруски рожали побольше детей. «Это и для страны очень важно, — подчеркнул глава государства. — Двое ваших, а третий — мой. Это железобетонно».

Александр Лукашенко считает многодетную семью единственным спасением для народа, особенно в свете тенденции сокращения рождаемости, захватившей всю Европу. Даже в многонациональной России, где сильны традиции многодетных семей у разных народностей, все равно эта тенденция прослеживается.

При этом Президент с сожалением отметил, что найти настоящих мужчин в Беларуси нашим женщинам не так просто. «С мужиками, конечно, беда», — признал Александр Лукашенко, сославшись на большое количество тех, кто имеет отсрочку от армии.

Лукашенко обещает вернуться к вопросу дополнительной поддержки пенсионеров

Глава государства обратил внимание на то, что у пенсионеров в Беларуси, России и Украине схожие проблемы, связанные с размером пенсий. «Конечно, малые пенсии. Будем думать. Такая в повестке дня проблема стоит», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что нужно решить вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. Он обратил внимание на такие проблемы, как снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения в Беларуси. «Поэтому занялись этим вопросом, но подойдем, конечно, и к пенсиям», — заявил глава государства.





Президент поручил правительству посчитать сумму сгоревших советских вкладов

«Посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать сумму, чтобы соотнести, — сказал глава государства. — Это ведь с бюджета надо достать деньги».

Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время эта сумма будет найдена. «Посчитать не сложно будет, потому что мы обращались к этой проблеме не один раз. Я отвечу на этот вопрос, и, если это потянет на уровень послания, то, возможно, мы его затронем в Послании Президента к народу и парламенту. Я знал, что эта проблема есть, но не думал, что она остро стоит», — отметил он.

Президент также напомнил, что в свое время в Беларуси пытались выплачивать деньги по этим вкладам. «Много или мало, но это не все. Не могу сказать, что это не вина нашего белорусского государства. Вы знаете, как это все происходило, но людям же от этого легче не будет», — добавил он.

Лукашенко: родной язык отличает народ от других наций, поэтому его надо поддерживать

«Язык — это то, что отличает нас от русских и от других, это признак любого народа», — сказал Президент.

«Для меня беларуская мова — мой родной язык. Такой же, как русский. Русский язык — это наш язык», — отметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что не хочет противопоставлять два языка, оба они родные для белорусских граждан.

Президент заявил, что белорусы как никакой другой народ внесли огромный вклад в развитие русского языка, а также привел в пример одну из олимпиад по русскому языку в России, где во всех номинациях белорусские участники победили. По его мнению, от этого наследства нельзя отказываться. «Да, так случилось, что мы русский язык, наверное, знаем лучше, чем белорусский. И пользуемся больше», — добавил глава государства.

То, что эта тема все активнее обсуждается, он связал с появившимися понятиями «русский мир», «мягкая сила» и др.

«Надо прекратить в России всякие эти разговоры. Что значит расширение «русского мира» за счет Беларуси? — отметил Александр Лукашенко. — У нас митрополит Павел — русский человек, и наши люди нормально это воспринимают». Президент также сказал: «Мы разговариваем на русском языке, думаем, как русские. Зачем навязывать Беларуси некий «русский мир», чтобы взбаламутить людей?»

Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике были дебаты по вопросу государственного языка, и найдено компромиссное решение. Также он обратил внимание на школьную программу предыдущих лет, когда в ней было больше уроков английского языка, чем белорусского и русского. «И ни один оппозиционер не возмутился, а как только русский язык — тогда гвалт. Английский язык тоже нужно знать (большой недостаток, если наши люди не знают этого мирового языка), но себя унижать не надо», — заявил он.

Также Президент высказал мнение по предложению подготовки нормативных правовых актов на двух языках. «Это дополнительные средства, и немалые, — считает Президент. — В Беларуси все говорят и понимают русский язык. Издавать законы на двух языках? Это можно сделать, но это деньги».

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