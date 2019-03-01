Помощь 40 000 нуждающихся и почти 160 000 небезразличных. Итоги работы областного Общества Красного Креста подвели в Гродно







– Областная организация Белорусского Общества Красного Креста – самая крупная гуманитарная организация в нашей области, которая тесно взаимодействует с государственными органами и осуществляет работу по охране жизни и здоровья населения, оказанию медико-социальной помощи, реагированию на чрезвычайные ситуации, – отметил председатель президиума областной организации БОКК заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Нужно продолжать активно вовлекать жителей области в деятельность организации. Здесь важна информационная работа, тесное сотрудничество со сферами образования и социальной защиты, молодежными общественными объединениями, трудовыми коллективами. Такое партнерство – весомый фактор социального благополучия. Люди должны знать, кому и какую поддержку оказывает организация, какие реализует проекты. В деятельности важно акцентировать внимание и усилия на пользу людей.







Сегодня в областной организации БОКК состоит почти 160 тысяч человек, а это – почти 16% населения региона. В штате организации 69 сотрудников, около половины из них – сестры милосердия, работающие на основе государственного социального заказа. Служба сестер милосердия организована уже в 14 районах области и городе Гродно. У них сейчас насчитывается и обслуживает более 270 подопечных, среди которых преимущественно люди с ограниченными возможностями. Всего в регионе в ушедшем году организация оказала помощь более чем 40 тысячам нуждающихся.







Как подчеркнула Романия Скоморошко, Гродненская областная организация Красного Креста находится на передовых позициях в стране. Ее «сердцем» по-прежнему остаются волонтеры. Увеличить их количество и качество подготовки – одна из ключевых задач на текущий год. Самый многочисленный волонтерский состав на данный момент работает в Гродно, Волковыске, Слониме и Сморгони. Основными направлениями деятельности волонтеров области остаются участие в обучающих и информационных проектах и медико-социальная помощь.





В ушедшем году областная организация БОКК продолжала заниматься реализацией долгоиграющих социально значимых проектов. Один из таких – дневной центр Красного Креста для детей с ограниченными возможностями. Он финансируется при участии средств государственного социального заказа. Дети-инвалиды проходят здесь процесс социализации, а родители получают возможность немного передохнуть от каждодневных хлопот. В рамках проекта ушедшим летом на базе отдыха «Купалинка» работал интеграционный лагерь для детей с инвалидностью и их семей. Отдохнуть в нем смогли более 100 человек из семи районов области. С ребятами работали 20 специально обученных волонтеров, которые знали, как найти правильный подход к особенным детям. И это далеко не все проекты.







– В январе этого года при поддержке Посольства США в Республике Беларусь и УВКБ ООН в Беларуси в Гродно открыли «кризисную комнату» для женщин с детьми из числа беженцев и других людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – рассказала исполняющая обязанности Гродненской областной организации БОКК Наталия Толкачева. – Также на базе СШ №16 и СШ №22 Гродно созданы интегративные площадки, где с особенными детьми работают педагоги, родители, волонтеры. Ребята учатся находить общий язык со сверстниками, проходят социальную адаптацию. Продолжаем проект «Няня вместо мамы», в рамках которого волонтеры помогают медсестрам и врачам в больницах ухаживать за малышами, оставшимися без родителей.



Виктор Лискович высоко оценил работу областной организации Белорусского Общества Красного Креста и отметил, что ее деятельность будет и впредь получать широкую поддержку местных органов власти. Проекты и безоговорочная отдача своему делу волонтеров Красного Креста спасает тысячи жизней.











На заседании также наградили победителей конкурса среди первичных организаций БОКК области на лучшую социальную инициативу и вручили благодарственные письма тем, кто оказал особую поддержку организации в ушедшем году.













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