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Люди по всей Беларуси жалуются на недобросовестного производителя мебели из Лиды

01.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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Люди по всей Беларуси жалуются на недобросовестного производителя мебели из Лиды

«Они сами добавились ко мне в друзья во Вконтакте. Увидела на страничке фотографию с понравившейся кухней и поинтересовалась ценой, потом сделала заказ». Так случчанка начинает своё повествование.

Женщина рассказывает, что замерщик и дизайнер лидской компании ООО «Джей Лофт» ездит по всей Беларуси и берёт заказы на изготовление мебели. Лидские фирмы постоянно меняют названия  «Дивет», «Донавет», «Войтоф»  а заказы либо не доставляют вовсе, либо привозят товары с дефектами.

Более двух десятков пострадавших нашли друг друга и создали закрытые группы в Viber и Вконтакте, где делятся между собой информацией о производителе и решают, как им отстоять свои права. Люди обратились в правоохранительные органы и СМИ.

Люди по всей Беларуси жалуются на недобросовестного производителя мебели из Лиды

— Заказ сделали 23 октября прошлого года. Когда продавец серьёзно нарушил сроки, мы пригрозили «дизайнеру» заявлением в милицию,  — делится Валентина. — В ответ мужчина попросил передать ему в обход договора 50$ и пообещал нам хорошую скидку.

Например, общая сумма заказа составляла 900 у.е., но «дизайнер» обещал сбросить цену до 700. Видя его опрятный вид, золотые кольца и убедительную уверенную речь, случчане передали ему деньги, после чего исполнитель снова исчез. Позже выяснилось, что по такой же схеме он «обработал» недовольных заказчиков и из других городов.

И только на прошлой неделе женщина из Слуцка написала заявление в РОВД.

Люди по всей Беларуси жалуются на недобросовестного производителя мебели из Лиды

В договоре с «Джей Лофт» директором числится 24-летний парень без высшего образования. Он утверждает, что работает директором на 25% ставки и только подписывает документы, а на самом деле все вопросы решает Юрий Войтеховский.

В телефонном разговоре с журналистами Войтеховский ответил, что злого умысла у него не было, а проблемы с поставками мебели возникли из-за неисправного оборудования.

— В нобяре-декабре был выведен из строя станок, который мы почти два месяца не могли отладить, — говорит Юрий. — Всё навалилось сразу, действительно возникли просрочки, но здесь нет никакого мошенничества. Мы работаем с этими клиентами и устраняем недостатки.

Тем временем, люди в соцсетях согласовали свои действия и стали одновременно писать заявления в отделы милиции по месту жительства. Говорят, что до этого правоохранители открывали в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления, но в Жабинском районе нашёлся сотрудник, который взялся помочь людям решить эту ситуацию. Со слов пострадавших, там все заявления должны объединить для дальнейшего разбирательства.

В Жабинском РОВД подтвердили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

Cайту SlutskGorod известно о двух пострадавших из Слуцка. Ещё одна семья заказала в «Джей Лофт» мебель две недели назад, и срок выполнения исполнителем обязательств пока не истёк.

— В таких ситуациях достаточно тонкая грань между гражданско-правовыми отношениями сторон и фактом мошенничества, — пояснил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц. — Как правило, основания для возбуждения уголовного дела находятся только после того, как с заявлениями обращаются несколько пострадавших граждан.

 
 
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«Они сами добавились ко мне в друзья во Вконтакте. Увидела на страничке фотографию с понравившейся кухней и поинтересовалась ценой, потом сделала заказ». Так...
 
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