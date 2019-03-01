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В Лиде изменился режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской (видео)

01.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде изменился режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской (видео)

При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд.

С четверга, 28-го февраля, в Лиде с целью обеспечения безопасности дорожного движения изменяется режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской. При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд. Автомобилям, движущимся во встречном направлении, будет гореть красный сигнал светофора, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд. С четверга, 28-го февраля, в Лиде с целью обеспечения безопасности дорожного движения...
 
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