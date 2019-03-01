В Лиде изменился режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской (видео)





При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд.

С четверга, 28-го февраля, в Лиде с целью обеспечения безопасности дорожного движения изменяется режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской. При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд. Автомобилям, движущимся во встречном направлении, будет гореть красный сигнал светофора, сообщает «Лида-ТВ».