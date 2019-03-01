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В Лиде изменился режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской (видео)
При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд.
С четверга, 28-го февраля, в Лиде с целью обеспечения безопасности дорожного движения изменяется режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской. При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд. Автомобилям, движущимся во встречном направлении, будет гореть красный сигнал светофора,
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В Лиде изменился режим работы светофоров на перекрестках улиц Коммунистической и Машерова и Советской и Ленинской (видео)
При повороте налево транспорту будет обеспечен беспрепятственный проезд. С четверга, 28-го февраля, в Лиде с целью обеспечения безопасности дорожного движения...
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