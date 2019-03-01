В Минске за наркотики судят сразу 37 человек









Открытый суд с 5 февраля проходит в актовом зале следственного изолятора № 1 на Володарского, в закрытом учреждении (в Минском городском суде нет зала для такого количества обвиняемых). Поэтому родственников туда не пускают.





Обвиняемым инкриминируются части 3 и 4 статьи 328 УК ( "изготовление, распространение, хранение и перевозка наркотических веществ в составе группы лиц"). Фигуранты дела друг друга не знают. Они якобы пользовались услугами интернет-магазина, который раскрыла милиция. Отмечается, что это преимущественно молодые люди.