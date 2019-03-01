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В Минске за наркотики судят сразу 37 человек

01.03.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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В Минске за наркотики судят сразу 37 человек, информирует Радио "Свобода" со ссылкой на мать одного из обвиняемых.



Открытый суд с 5 февраля проходит в актовом зале следственного изолятора № 1 на Володарского, в закрытом учреждении (в Минском городском суде нет зала для такого количества обвиняемых). Поэтому родственников туда не пускают.

Обвиняемым инкриминируются части 3 и 4 статьи 328 УК ( "изготовление, распространение, хранение и перевозка наркотических веществ в составе группы лиц"). Фигуранты дела друг друга не знают. Они якобы пользовались услугами интернет-магазина, который раскрыла милиция. Отмечается, что это преимущественно молодые люди.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске за наркотики судят сразу 37 человек, информирует Радио "Свобода" со ссылкой на мать одного из обвиняемых.
 
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