﻿ Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой 29 февраля. 21.by
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Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой 29 февраля

01.03.2019 21:50 — Разное | Партизан  
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Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой... 29 февраля. Курьёзная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.


http://virtualbrest.by

Как информирует virtualbrest.by, такие штампы поляки поставили многим путешественникам, которые проезжали через границу.

Как известно, в этом году в календаре нет 29 февраля, после 28-го сразу идёт 1 марта.

 
Теги: Брест
 
 
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Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой... 29 февраля. Курьёзная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.
 
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