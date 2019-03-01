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Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой 29 февраля
Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой... 29 февраля. Курьёзная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.
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Как известно, в этом году в календаре нет 29 февраля, после 28-го сразу идёт 1 марта.
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Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой... 29 февраля. Курьёзная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.
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