В музее войны в Тбилиси произошел пожар: погиб 100-летний ветеран













Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает Интерфакс.





Отмечается, что пожар вспыхнул в пятницу на втором этаже в одном из помещений музея. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.





"Прибывшие на место пожарные-спасатели обнаружили тело мужчины 1918 года рождения, который предположительно из-за задымления потерял сознание и задохнулся", - сообщили спасатели.





Очевидцы рассказали журналистам, что погибший был участником Второй мировой войны и часто приходил в музей. По их словам, ветеран также часто оставался в музее на ночь.





В МВД Грузии заявили журналистам, что в связи с гибелью человека при пожаре возбуждено уголовное дело, выясняются причины возгорания.













Ранее сообщалось, что в Конотопе во время пожара погибли три человека.





А в Винницкой области во время пожара в частном доме в селе Ковалевка погибли двое мужчин – 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед.