﻿ В музее войны в Тбилиси произошел пожар: погиб 100-летний ветеран. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В музее войны в Тбилиси произошел пожар: погиб 100-летний ветеран

01.03.2019 21:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
При пожаре в музее Великой Отечественной войны в Тбилиси погиб пожилой мужчина в возрасте 100 лет.




Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что пожар вспыхнул в пятницу на втором этаже в одном из помещений музея. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

"Прибывшие на место пожарные-спасатели обнаружили тело мужчины 1918 года рождения, который предположительно из-за задымления потерял сознание и задохнулся", - сообщили спасатели.

Очевидцы рассказали журналистам, что погибший был участником Второй мировой войны и часто приходил в музей. По их словам, ветеран также часто оставался в музее на ночь.

В МВД Грузии заявили журналистам, что в связи с гибелью человека при пожаре возбуждено уголовное дело, выясняются причины возгорания.



Ранее сообщалось, что в Конотопе во время пожара погибли три человека.

А в Винницкой области во время пожара в частном доме в селе Ковалевка погибли двое мужчин – 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При пожаре в музее Великой Отечественной войны в Тбилиси погиб пожилой мужчина в возрасте 100 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Рио-де-Жанейро при усиленных мерах безопасности стартует карнавал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика