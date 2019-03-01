Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 млрд долларов

Соответствующий план был опубликован в четверг, 28 февраля, на сайте правительства страны. Финансовые вложения в оборону названы в нем «рекордными», передает

«Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии», — заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.

«Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава — это тоже цель, которую я поставил перед собой», — цитирует министра сайт правительства. По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая «укрепление восточного фланга» страны, являющееся и «укреплением восточного фланга всего НАТО». Он также предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений.





48,9 миллиарда долларов, которые предусматривает план, будут потрачены уже к 2026 году, однако «потребности армии намного выше», предупредил министр обороны.