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Сотни могилевчан брали штурмом секонд-хенд из-за цены
С самого утра в среду, 27 февраля, возле секонд-хенда в районе железнодорожного вокзала собралась толпа из сотен могилевчан, пишет Василий Дубровин в сообществе «Могилев Real». Жителей города привлекла акция «все по 50», проводившаяся в этот день в магазине.
У покупателей на кассе было по 30-50 единиц товара у каждого.
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Фото: Василий Дубровин, vk.com/my.mogilev.
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С самого утра в среду, 27 февраля, возле секонд-хенда в районе железнодорожного вокзала собралась толпа из сотен могилевчан, пишет Василий Дубровин в...
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