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«Вас же не били, руки вам не зажимали в дверях» — глава СК рассказал, что думает о «деле БелТА»

01.03.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Перед началом «Большого разговора» у президента редактор Tut.by Ульяна Бобоед, проходившая по «делу БелТА», рассказала главе СК Ивану Носкевич, что от нее требовали показаний против главного редактора портала Марины Золотовой.

«Когда об этом говорит не один человек, а три-четыре-пять, все-таки, наверное, должна быть какая-то проверка и должна быть реакция от СК», — отметила Бобоед.

«Я не понимаю, почему все сводят эту ситуацию сейчас к Марине Золотовой, все остальные уже не при делах (14 фигурантов «дела БЕЛТА» были освобождены от уголовной ответственности. — Прим. TUT.BY) — и почему-то вдруг резко, через полгода после случившегося, активно стали говорить о том, что от них требовали показаний против Марины Золотовой. Первые недели, месяцы никто об этом не говорил. Скоординированно стали говорить об этом только тогда, когда Марина Золотова оказалась в суде», — ответил Носкевич.

Он отметил, что следователи хотели установить роль Золотовой «в этой всей деятельности», так как она была единственным проходившим по делу должностным лицом. «Вас же не били, руки вам не зажимали в дверях», — сказал Носкевич.


«Я за решение суда [прокурор предложил приговорить Марину Золотова к штрафу 25500 рублей — 1000 базовых] не в ответе. Что касается самой тактики проведения первоначальных действий: вы все взрослые люди, умудренные опытом, прекрасно знаете, что если бы первоначальные мероприятия проводились по-другому, без изъятия необходимой документации и особенно всех технических средств, там на второй день делать было бы нечего с этим делом, просто не-че-го».




 
 
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Перед началом «Большого разговора» у президента редактор Tut.by Ульяна Бобоед, проходившая по «делу БелТА», рассказала главе СК Ивану Носкевич, что от нее требовали...
 
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