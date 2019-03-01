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Романчук: "Я еще не настолько проштрафился, чтобы получить "в подарок" колхоз"

01.03.2019 23:43 — Разное | UDF  
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Фото: svaboda.org
Экономист — о чем не удалось рассказать Лукашенко во время «Большого разговора».

В интервью Радыё Свабода Ярослав Романчук отметил:

— У нас убыточные колхозы дают бывшим прокурорам, бывшим генеральным директорам предприятий, бывшим высоким чиновникам. А я еще не настолько проштрафился, чтобы получить «в подарок» колхоз.

 
 
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Экономист — о чем не удалось рассказать Лукашенко во время "Большого разговора".
 
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