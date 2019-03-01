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«С Президентом я согласен»: как белорусы отреагировали на «Большой разговор»
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» – событие по своему формату уникальное. За его ходом внимательно следят и журналисты, и экспертное сообщество, и рядовые белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведь традиционно во время подобных встреч Александр Лукашенко говорит о том, что волнует каждого. Корреспондент Александр Добриян собрал частные мнения.
В этой аудитории «Большой разговор» ждали с неподдельным интересом. К пониманию Президентом концепции информационной безопасности государства в мире цифровых технологий у будущих журналистов профессиональный интерес.
Светлана Абрамчук, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Одна из самых горячо обсуждаемых тем «Большого разговора» – позиция, нередко озвучиваемая в российских СМИ: что наша экономика существует на дотации из российского бюджета. Позиция по этому вопросу у Президента четкая: дороже российских кредитов у Беларуси нет, но и в этих условиях мы привыкли четко платить по счетам.
В том, что на хлеб с маслом они зарабатывают своими руками, уверены и на крупнейшем молочном производстве Гомеля.
Сергей Шелушков, инженер-механик предприятия:
Не считает себя чьим-то нахлебником и Андрей Пушило. День за днем у станка, вот уже 20 лет. Достраивает в агрогородке дом, воспитывает четырех дочерей. Для многодетного отца возможность заработать и прокормить семью не уезжая в город – безусловная ценность. Тезисы Президента находят в душе агрария отклик, потому что он уж точно знает цену слову, которое не расходится с делом.
Андрей Пушило, токарь:
В Могилевской областной детской больнице послушать диалог главы государства с журналистами собрались медработники и мамы маленьких пациентов.
Юлия Киселева, жительница Могилева:
Служба в элите белорусской армии для Егора Беляева осознанный выбор. Для него защищать родную Беларусь – дело семейное, традиция, заложенная прадедами.
Егор Беляев, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Александр Добриян, СТВ:
«Большой разговор» – эта обратная связь с людьми, лакмусовая бумажка, которая позволит учесть мнения многих при подготовке традиционного Послания главы государства народу и Национальному собранию.
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» – событие по своему формату уникальное. За его ходом внимательно следят и журналисты, и экспертное сообщество,...
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