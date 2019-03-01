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Большой разговор с Президентом: семь с половиной часов о самом главном

02.03.2019 — Разное | Кировец  
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Большой разговор с Президентом: семь с половиной часов о самом главном

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА. 

«Большой разговор с Президентом» проходил в выставочном центре «Белэкспо». Его участниками стали более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий.

В зале также присутствовали руководители государственных органов и члены правительства. Встреча Лукашенко с представителями экспертного сообщества и СМИ продолжалась почти семь с половиной часов.

Глава государства ответил на несколько десятков вопросов, которые касались широкого спектра тем. Александр Лукашенко подробно рассказал о приоритетах внутренней и внешней политики нашей страны, прокомментировал взаимоотношения с Россией, Китаем, странами СНГ и другими государствами.

Предельно откровенно и подробно Президент высказался по поводу проблем в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, обратив особое внимание на меры, которые принимаются для их решения.

Позиционирующие себя независимыми СМИ должны чувствовать грань допустимого «Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Грань, за которой нарушается равновесие в обществе. Понимали ответственность за каждое сказанное слово. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций», — подчеркнул Глава государства.

Лукашенко констатирует дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории.

Президент подчеркнул, что одна из целей сегодняшней встречи — восполнить дефицит информации которая обрушивается на нас. «Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории», — отметил Глава государства.

По периметру нашей границы возникают новые точки напряженности «Мы против любых проявлений агрессий — как военных, так и информационных, — сказал Александр Лукашенко. Здесь не рванешь, надо идти пошагово «Настал момент, что надо бы где-то «Хельсинки-2″ собрать и поговорить серьезно, хотя бы на уровне глав государств ОБСЕ (последняя встреча глав государств ОБСЕ состоялась в Астане в 2010 году, предыдущая — в Стамбуле в 1999 году. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Лукашенко. — Здесь не рванешь. Надо идти пошагово». Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет. «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов», — заявил Александр Лукашенко. 

Беларуси и России необходимо быть вместе — Лукашенко «Я был, как меня в России называют, главным инициатором нашего союза. Я всегда говорил в России и здесь, что судьба у нас такая — жить вместе. Оглядываясь назад, смотрю вперед на тех, кто нас окружает, какую они политику проводят», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: у Путина и огромной России нет намерений поглотить Беларусь «Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: правительству России надо прекратить лоббировать олигархические кланы Глава государства обратил внимание, что Беларусь поставляет в Россию свою самую лучшую продовольственную продукцию. Однако в РФ велико давление определенных групп, и поставки блокируются. Беларусь и впредь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты 

Глава государства отметил, что в Беларуси есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение. Буквально через год надо заключать новое соглашение. «Мы с вас копейки и впредь не возьмем, потому что это наша общая безопасность», — сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи «Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи, — сказал Александр Лукашенко. — Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT».  «Прежде всего жилье» — Лукашенко пообещал беспрецедентные меры по поддержке семьи

«В ближайшее время мы примем решения. Они должны быть беспрецедентными, — сказал Александр Лукашенко. — Главное — это жилье. Если третий ребенок родился и ты условно получаешь бесплатно квартиру от государства, думаю, будут рожать».

Лукашенко обещает вернуться к вопросу дополнительной поддержки пенсионеров Глава государства обратил внимание на то, что у пенсионеров в Беларуси, России и Украине схожие проблемы, связанные с размером пенсий. «Конечно, малые пенсии. Будем думать. Такая в повестке дня проблема стоит», — сказал Александр Лукашенко. В марте-апреле будет принято решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов «Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть», — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что избирательные кампании будут проведены в ближайшие два года. 

«Большой разговор» станет основой подготовки Послания Президента народу и парламенту «Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события — ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество. А значит, требуют разъяснений и открытого обсуждения», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена. Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. «Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений», — сказал Александр Лукашенко. Урочище Куропаты будет приведено в порядок — Лукашенко «Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены в этом. Хочет этого кто-то или не хочет. Там похоронены наши люди», — сказал Александр Лукашенко.

Беларусь нуждается в национальной идее, которую поддержит весь народ «Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею. Вот такую идею, которая бы захватила весь народ. Все, что мне предлагали, что-то избито, что-то не подходит нам», — сказал Александр Лукашенко. 

Родной язык отличает народ от других наций, поэтому его надо поддерживать «Для меня беларуская мова — мой родной язык. Такой же, как русский. Русский язык — это наш язык», — отметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что не хочет противопоставлять два языка, оба они родные для белорусских граждан.

Работу идеологов в Беларуси нужно изменять с учетом современных подходов Глава государства отметил, что идеологическая работа в стране зачастую ведется «кондово, по-советски». «Это не потому, что мы не можем (работать по-другому. — Прим. БЕЛТА), а потому, что людей не умеем подбирать, — уверен Президент. — Это непростая работа. Идеологи — это штучный товар, массового производства нет, но их надо находить и с ними работать»

Китай — надежный партнер, который всегда подставляет плечо Беларуси Глава государства отметил, что поддержка является взаимной, и коснулся развития экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он поблагодарил китайскую сторону. «Не было вопроса, с которым бы я обратился к руководству Китая, и он не был решен», — заметил Александр Лукашенко.

Лукашенко планирует посетить в апреле Китай «Мы готовимся посетить это мероприятие, которое касается Шелкового пути», — сказал Александр Лукашенко. Он рассказал, что во время первого форума «Один пояс и один путь» участвовавшие в нем руководители нескольких государств предложили сделать это мероприятие регулярным, с чем и согласился Си Цзиньпин. Давление налогового маневра на экономику Беларуси слишком преувеличено «Действительно, слишком мы уже преувеличиваем давление налоговых маневров в России на экономику Беларуси», — сказал Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на встрече в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным налоговый маневр затрагивался «только в контексте, когда обсуждали вопросы, что мы ни в коем случае не должны сегодня делать, потому что это нарушит баланс наших отношений.

https://www.belta.by

 
 
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