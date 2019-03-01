Светлана Калинкина: Для него мы превратились в поголовье

Да, Лукашенко заматерел, как никогда, уверен в себе.





Да, он уже научился слушать не только самого себя.





Да, он стал мудрее, терпимее.





Но он перестал видеть людей, люди для него превратились в поголовье.





«Женщины должны рожать, мужчины должны служить», – вот, собственно, и все, что на этой многочасовой пресс-конференции было адресовано простому белорусу. А в остальном – большая политика, локальные терки, семья, хоккей… Будто мы в этой стране всего лишь молчаливая рабсила, готовая пахать и рожать за миску еды, а для особо плодовитых – еще и за место в конуре, в сарае, в стойле.





В пятницу Лукашенко сообщил о том, что он пойдет на шестой президентский срок. Кто бы сомневался?! Но я представляю, как обрадовались этой новости те люди в Могилеве , которые накануне штурмовали секонд-хенд, потому что на открытии магазина получили возможность купить дешевое поношенное тряпье из Европы.





Вот если бы Лукашенко видел людей, то не был бы так уверен, что шестой президентский срок это то, что от него ждут. Потому что итог 25 лет его президентства это не только отстроенные Дворец независимости, новое здание Верховного суда, ледовые арены и Национальная библиотека. Итог 25 лет правления это и битвы за поношенное тряпье.





Он мечтает сделать доброй традицией балы – чтобы дамы в длинных платьях, и Качанова танцует с Румасом. А простые люди мечтают поставить зубы. Просто поставить зубы. Потому что бесплатного протезирования зубов в нашей стране давно нет, а заплатить может совсем не каждый.





Вот мне интересно, докладывали ли Александру Григорьевичу, почему белорусы мало улыбаются? Докладывали ли ему, что проблема протезирования зубов превратилась в национальное бедствие? Докладывали ли ему, сколько такое "удовольствие" в нашей стране стоит? Хотя, конечно, это не такая интересная тема, как Евровидение или конкурсы Мисс Беларусь, чтобы за ней следить. Но это тема, которая волнует людей.









Людей волнует отсутствие нормальной зарплаты; людей волнуют мизерные пенсии; людей волнует невозможность быстро попасть к врачу; людей волнует невозможность оплатить ребенку кружки, секции, хорошие учебники, неспособность оплатить хорошее образование… Людей волнует собственная незащищенность – перед нуворишами, силовиками, государством, старостью.





Белорусы никогда не были настолько бесправны, как сейчас. Белорусы никогда не были настолько безголосы. Белорусы никогда не были настолько запуганны и унижены.