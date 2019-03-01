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2 марта. События и люди

02.03.2019 07:13 — Разное | Аргументы и факты  
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2 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день спички (в Беларуси спички выпускают предприятия в Пинске и в Борисове. За 2018 год они произвели около 800 тыс. условных ящиков спичек).

Эфиопия - День победы (Эфиопия - единственная страна в Африке, никогда не являвшаяся за всю свою историю чьей-то колонией).

ПРИМЕТЫ:

Фёдор Тирон. Ворона начинает строить гнездо. Фёдору молились об отыскании украденных вещей и пропавших людей. Считали, что вечером этого дня нельзя смотреть на небо, чтобы не навлечь болезнь или смерть.

РОДИЛИСЬ:

1824 Берджих СМЕТАНА, чешский композитор.

1824 Константин Дмитриевич УШИНСКИЙ, педагог, основоположник научной педагогики в России.

1859 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (Шолом Нохумович РАБИНОВИЧ), еврейский писатель. Жил в России, с 1914 г. - в США.

1931 Михаил Сергеевич ГОРБАЧЁВ, первый и последний президент СССР.

1936 Ия Сергеевна САВВИНА, российская актриса.

1938 Вячеслав Михайлович ЗАЙЦЕВ, российский кутюрье и телеведущий. Разведён. Сын Егор, внучка Маруся (в честь неё назван парфюм). Создавал костюмы для спортсменов к Олимпиаде-80 в Москве.

1947 Юрий Георгиевич БОГАТЫРЁВ, российский актёр.

1948 Борис Григорьевич СМОЛКИН, российский актёр («Моя прекрасная няня»). Женат, сыновья - Владимир и Глеб.

1962 Джон (Фрэнсис) Бон ДЖОВИ (БОНГВИОНИ-мл), американский рок-музыкант. Родился в семье парикмахера итальянского происхождения. У него четверо детей.

1963 Евгений Валерьевич ДЯТЛОВ, российский актёр и певец. У него трое детей.

1968 Дэниэл Роутон КРЭЙГ, английский актёр. У него две дочери.

1969 Михаил Евгеньевич ПОРЕЧЕНКОВ, российский актёр и телеведущий. Женат вторым браком, у него две дочери и трое сыновей. Его лучший друг - Константин ХАБЕНСКИЙ.

1976 Даниил Александрович СТРАХОВ, российский актёр.

СОБЫТИЯ:

1791 Во Франции внедрили новую систему связи - семафор.

1942 Фашисты расстреляли около 5 тыс. узников Минского гетто. Всего за время войны на территории Беларуси гитлеровцы уничтожили более 800 тыс. евреев.

1949 Завершился первый беспосадочный полёт вокруг земного шара. Полёт длился 94 часа, а самолёт назывался «Lucky Lady II» (модель «B-50 Superfortress»). Экипаж состоял из 13 мужчин, за время полёта самолёт дозаправляли в воздухе 4 раза.

1959 В СССР были созданы добровольные народные дружины (ДНД).

1964 Американский баскетболист Уилт ЧЕМБЕРЛЕН набрал за один матч 100 очков, забросив 36 мячей в игре и 28 - со штрафных. И это при том, что трёхочковые броски в то время не фиксировались! Рекорд не побит до сих пор.

1983 В Англии фирмы Sony, Philips и Polygram представили первые в мире компакт-диск и проигрыватель компакт-дисков. Диаметр первого компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нём в качестве демонстрации была записана «Девятая симфония» Бетховена продолжительностью 74 минуты.

1969 Начался вооружённый конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский.

1992 Начало конфликта в Приднестровье.

2000 Родился самый маленький доношенный (девятимесячный) младенец в мире - кореянка ЧАЙ ДЖИ. Она весила 468 граммов.

 
 
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