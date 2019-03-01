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Больше 60 литров нелегального спиртного изъяли у безработного минчанина
Новости Беларуси. У жителя частного дома столицы изъяли более 60 литров нелегального спиртного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Нарушителем является нигде не работающий 32-летний уроженец Гродненской области. Мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконное хранение и реализацию такой продукции. В отношении него составлен протокол: штраф в размере 255 рублей, спиртное конфисковано.
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Новости Беларуси. У жителя частного дома столицы изъяли более 60 литров нелегального спиртного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Нарушителем...
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