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«Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

02.03.2019 00:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От культуры и спорта до вопросов большой политики – глава государства встретился с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

Диалог, который длился почти семь с половиной часов, получился максимально открытым. Каждый мог поднять любую тему, высказать личное мнение и обозначить свою позицию. В итоге нынешняя дискуссия охватила, без преувеличения, самые актуальные на сегодня темы, в том числе и весьма острые. Встреча в таком формате впервые прошла в феврале 2017-го и имела большой общественный резонанс.

«Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

Поэтому неудивительно, что еще в начале «Большого разговора» Александр Лукашенко подчеркнул: он станет основой подготовки Послания Президента народу и парламенту.

Самые живые и интересные моменты встречи в видеоматериале.

«Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

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Новости Беларуси. От культуры и спорта до вопросов большой политики – глава государства встретился с представителями общественности и экспертного сообщества,...
 
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