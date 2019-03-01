«Фонарь поставили, чтобы грязь все видели». Как выглядит настоящий «бардак» на «Доске позора»

Как выглядит «бардак», о котором постоянно говорит президент? Наверное, это когда хоккеист плохо играет, в школе не тому учат, а чиновники не тем занимаются. Простые граждане сталкиваются с «бардаком» уровнем ниже — плохим капремонтом, лужей у подъезда, улицами без освещения и тротуаров. Но это не значит, что это все остается незамеченным — самое интересное смотрите в свежем выпуске « Доски позора ».

Полоцк, улица Вологина, 339, подъезд 4. Каждый год одна и та же проблема — разваливаются ступени: «в августе 2018 закончился капремонт дома, сделали крыльцо, а это уже фото в феврале 2019. Если копнуть поглубже — внутри песок, а не раствор. Реакция ЖЭСа — нулевая».



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Асаналиева, дом 7, 3-й подъезд. Автор фото сообщает радостную новость — им установили новый лифт, ждали это счастье 5 месяцев. И добавляет: «Лифт в нашем доме начинается со второго этажа. Решили, что зачем пропадать добру и установили кнопку первого этажа на место девятого и главное подписать не забыли. Браво, красота!».



Фото предоставлено читателем

Минск, Нестерова, 60. Лифты поменяли 2 месяца назад, а закрасить стены забыли.



Фото предоставлено читателем

Вот такая чудо-ручка у центральной входной двери в детский сад N17 города Жодино. Говорят, что уже полгода как.



Фото предоставлено читателем

«У нас в Дзержинске такие строительные ляпы, что можно отдельную статью писать», — сообщает читатель из этого города. Нам и в самом деле прислали много интересных фото и переписку с местными чиновниками. Но для «Доски позора» мы выбрали самый смачный эпизод — местные газовщики проложили газопроводную трубу на глубине 0,13−0,3 метра (по нормам не менее 0,9 метра). Что это значит? А то и значит, что труба лежит практически на поверхности земли. Кстати, в Дзержинск мы еще заедем и напишем отдельную статью.

















Вот этому дому в Вороново по улице Комунальная, 12 в Гродненской области только четыре года. Уже однажды плитку на крыльце перекладывали, но она снова провалилась. Потому что ливневка от дома сделана с уклоном к дому.



Фото предоставлено читателем

Более двух лет в доме № 20 по улице Киселева «Минскремстрой» делал первый капитальный ремонт с момента постройки дома в 1953 году. Совсем недавно жильцы узнали, что эти работы окончены. Они сняли фото, чтобы поделиться со всеми своей «радостью».





























А на видео сняли, как работает отремонтированная канализация:

Эта прекрасная лестница находится в Московском районе Минска возле дома № 36 по улице Я.Чечета. В таком состоянии она находится около трех лет. Хоть она и в аварийном состоянии, люди все равно по ней ходят.



Фото предоставлено читателем

В агрогородке Прилуки у заезда к магазину и домам по улице Мира № 15 и 27 на днях установили осветительную опору. Вроде, люди радоваться должны, а они нам пишут, что с дополнительным освещением станет грязь лучше видно — асфальт же не вернули: «пошел второй год после прокладки теплотрассы, месим грязь дальше».



Фото предоставлено читателем

А жители дома № 50 по улице Фрунзе в Витебске в подъезд добираются вплавь.



Фото предоставлено читателем

А вот по такой лестнице приходится подниматься с ребенком в детское отделение поликлиники в Вилейке.



Фото предоставлено читателем

Капремонт в доме № 3 по улице Филатова в Минске. Автор фото сообщает, что раньше радиатор висел в нише. Потом приходили замерщики, вымеряли, записывали результаты. Но дальше что-то пошло не так.



Фото предоставлено читателем

Исполнители сетуют на неправильные заготовки кронштейнов, но исправлять ничего не хотят (без вознаграждения): «батареи теперь торчат из-под подоконников».

Минск, улица Чайкиной. Грязепереход возле дома номер 13.



Фото предоставлено читателем

Сморгонь, улица Инженерная. Не хватило плитки.



Фото предоставлено читателем

А это уже в Минске «напряг» с плиткой на улице Матусевича, ближе к станции метро «Пушкинская».



Фото предоставлено читателем

Ремонт входных дверей в подъезде по улице Московской, 18 в городе Крупки. Автор фото сообщает, что на дверях кто-то уже написал «Позор комхоза».





А на этой двери можно написать «Слава архитектору!» Город Воложин, ресторан «Царский двор».





Минск, Мичурина, 23. Дело рук местного ЖЭСа. Чтобы не менять автоматы — подключили линию на напрямую. Даже без изоляции?



Фото предоставлено читателем

Хотите испытать судьбу? Вам тогда на пересечение улицы Богдановича и Хоружей в Минске. А летом можно будет и душ принять во время дождя.



Фото предоставлено читателем

Вот такой двор в Дзержинске оставили коммунальщики после ремонта теплотрассы еще летом по адресу улица Протасова, 9−2 и 7−3. Нам пишут, что «тротуаров нет, одни ямы. В дождь пробираемся по грязи».























УКС Минского района и компания «Металлстройпрофиль» раскопали дорогу возле жилых домов по улице Тышкевичей в Острошицком городке. Закопали и уехали. Автор фото возмущен — порядок кто наводить будет?

















Чудеса проектирования в Минске по улице Е. Полоцкой, 1. Автор фото возмущается: «вход в подвальное помещение оказался важнее людей, мам с колясками и инвалидов…»





Город Береза, улица Кречет. Тротуара нет, дороги нет, плавайте как умеете.





Шедевр от сантехника — загогулина для писсуара. В одном из минских кафе.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — тоже сообщайте нам об этом обязательно!