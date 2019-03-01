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«Фонарь поставили, чтобы грязь все видели». Как выглядит настоящий «бардак» на «Доске позора»
Как выглядит «бардак», о котором постоянно говорит президент? Наверное, это когда хоккеист плохо играет, в школе не тому учат, а чиновники не тем занимаются. Простые граждане сталкиваются с «бардаком» уровнем ниже — плохим капремонтом, лужей у подъезда, улицами без освещения и тротуаров. Но это не значит, что это все остается незамеченным — самое интересное смотрите в свежем выпуске «
Полоцк, улица Вологина, 339, подъезд 4. Каждый год одна и та же проблема — разваливаются ступени: «в августе 2018 закончился капремонт дома, сделали крыльцо, а это уже фото в феврале 2019. Если копнуть поглубже — внутри песок, а не раствор. Реакция ЖЭСа — нулевая».
Минск, улица Асаналиева, дом 7, 3-й подъезд. Автор фото сообщает радостную новость — им установили новый лифт, ждали это счастье 5 месяцев. И добавляет: «Лифт в нашем доме начинается со второго этажа. Решили, что зачем пропадать добру и установили кнопку первого этажа на место девятого и главное подписать не забыли. Браво, красота!».
Минск, Нестерова, 60. Лифты поменяли 2 месяца назад, а закрасить стены забыли.
Вот такая чудо-ручка у центральной входной двери в детский сад N17 города Жодино. Говорят, что уже полгода как.
«У нас в Дзержинске такие строительные ляпы, что можно отдельную статью писать», — сообщает читатель из этого города. Нам и в самом деле прислали много интересных фото и переписку с местными чиновниками. Но для «Доски позора» мы выбрали самый смачный эпизод — местные газовщики проложили газопроводную трубу на глубине 0,13−0,3 метра (по нормам не менее 0,9 метра). Что это значит? А то и значит, что труба лежит практически на поверхности земли. Кстати, в Дзержинск мы еще заедем и напишем отдельную статью.
Вот этому дому в Вороново по улице Комунальная, 12 в Гродненской области только четыре года. Уже однажды плитку на крыльце перекладывали, но она снова провалилась. Потому что ливневка от дома сделана с уклоном к дому.
Более двух лет в доме № 20 по улице Киселева «Минскремстрой» делал первый капитальный ремонт с момента постройки дома в 1953 году. Совсем недавно жильцы узнали, что эти работы окончены. Они сняли фото, чтобы поделиться со всеми своей «радостью».
А на видео сняли, как работает отремонтированная канализация:
Эта прекрасная лестница находится в Московском районе Минска возле дома № 36 по улице Я.Чечета. В таком состоянии она находится около трех лет. Хоть она и в аварийном состоянии, люди все равно по ней ходят.
В агрогородке Прилуки у заезда к магазину и домам по улице Мира № 15 и 27 на днях установили осветительную опору. Вроде, люди радоваться должны, а они нам пишут, что с дополнительным освещением станет грязь лучше видно — асфальт же не вернули: «пошел второй год после прокладки теплотрассы, месим грязь дальше».
А жители дома № 50 по улице Фрунзе в Витебске в подъезд добираются вплавь.
А вот по такой лестнице приходится подниматься с ребенком в детское отделение поликлиники в Вилейке.
Капремонт в доме № 3 по улице Филатова в Минске. Автор фото сообщает, что раньше радиатор висел в нише. Потом приходили замерщики, вымеряли, записывали результаты. Но дальше что-то пошло не так.
Исполнители сетуют на неправильные заготовки кронштейнов, но исправлять ничего не хотят (без вознаграждения): «батареи теперь торчат из-под подоконников».
Минск, улица Чайкиной. Грязепереход возле дома номер 13.
Сморгонь, улица Инженерная. Не хватило плитки.
А это уже в Минске «напряг» с плиткой на улице Матусевича, ближе к станции метро «Пушкинская».
Ремонт входных дверей в подъезде по улице Московской, 18 в городе Крупки. Автор фото сообщает, что на дверях кто-то уже написал «Позор комхоза».
А на этой двери можно написать «Слава архитектору!» Город Воложин, ресторан «Царский двор».
Минск, Мичурина, 23. Дело рук местного ЖЭСа. Чтобы не менять автоматы — подключили линию на напрямую. Даже без изоляции?
Хотите испытать судьбу? Вам тогда на пересечение улицы Богдановича и Хоружей в Минске. А летом можно будет и душ принять во время дождя.
Вот такой двор в Дзержинске оставили коммунальщики после ремонта теплотрассы еще летом по адресу улица Протасова, 9−2 и 7−3. Нам пишут, что «тротуаров нет, одни ямы. В дождь пробираемся по грязи».
УКС Минского района и компания «Металлстройпрофиль» раскопали дорогу возле жилых домов по улице Тышкевичей в Острошицком городке. Закопали и уехали. Автор фото возмущен — порядок кто наводить будет?
Чудеса проектирования в Минске по улице Е. Полоцкой, 1. Автор фото возмущается: «вход в подвальное помещение оказался важнее людей, мам с колясками и инвалидов…»
Город Береза, улица Кречет. Тротуара нет, дороги нет, плавайте как умеете.
Шедевр от сантехника — загогулина для писсуара. В одном из минских кафе.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — тоже сообщайте нам об этом обязательно!
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