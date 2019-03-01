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Вести Вороновщины

02.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Вести Вороновщины

Поздравляем победителей

Два призовых места завоевали работы школьников Вороновщины на республиканском конкурсе работ исследовательского характера. По предмету «История» дипломом I степени отмечена работа девятиклассниц  Радунской СШ Лилии Вечер и Карины Ковзы (на снимке) «Праз прызму часу: Гісторыя і лёс званоў рымска-каталіцкіх касцёлаў і капліц сучаснага радунскага дэканата Гродзенскай дыяцэзіі». Под руководством учителя-консультанта И.И. Фесенко ими были исследованы христианские колокола, имеющие художественную и культурную ценность. Диплом III cтепени по предмету «Немецкий язык» у десятиклассницы Жирмунской СШ Ангелины Светлович. В соавторстве с учителем  А.И. Родион конкурсантка изучала опыт Германии в решении проблем бытовых отходов и ситуацию в Беларуси.

Интересы объединяют поколения

25 февраля на совместном заседании молодежного Совета районного объединения профсоюзов и президиумов профсоюзной организации, райсовета ветеранов и бюро РК ОО «БРСМ» рассмотрен ряд вопросов. В ходе его проанализирован ход выполнения в 2018 году соглашения о сотрудничестве между тремя общественными организациями, а также план и подходы к участию в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 115-летию профсоюзного движения нашей страны. Вниманию участников заседания была представлена тематическая выставка литературы в Вороновской библиотеке.

Отличники «Школы безопасности»

27 февраля на базе Вороновской СШ прошел районный этап республиканского конкурса «Школа безопасности-2019». Теоретические знания в вопросах безопасности жизнедеятельности продемонстрировали 90 учащихся учреждений образования Вороновщины. Конкурсное жюри определило победителей в трех возрастных категориях. Среди конкурсантов 1-4 классов в тройку сильнейших вошли Ксения Амбражук (Радунская СШ), Полина Себенкова (Бастунский УПК), Елизавета Юхно (Клайшанская БШ). В возрастной категории 5-8 классы наибольшее количество баллов — у Алексея Лабовича (Дотишская СШ), на втором месте — Юлия Кондрацкая (Клайшанская БШ), на третьем — Дарья Янкелайть (Полецкишская СШ). Среди 9-11 классов 1-е место заняла Виолетта Руселевич (Дотишская СШ), 2-е — Александра Пышинская (Заболотский УПК), 3-е — Александра Повшок (Вороновская СШ). Все финалисты получили грамоты, подарки от РК ОО «БРСМ». Шестеро из них продолжат участие в конкурсе на областном этапе.


Вести Вороновщины

На волейбольных площадках

26 февраля в проходившем финале областных соревнований по волейболу среди учреждений профессионально-технического образования юноши Вороновского колледжа заняли 2-е место. Четверо игроков отобраны в состав сборной команды Гродненщины для участия в республиканском этапе.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Поздравляем победителей Два призовых места завоевали работы школьников Вороновщины на республиканском конкурсе работ исследовательского характера. По предмету...
 
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