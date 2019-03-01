Начальника Вороновского РОЧС Анатолия Тарамыну проводили на заслуженный отдых





Без малого четверть века отдал благородному делу спасения людей подполковник внутренней службы Анатолий Антонович Тарамына. Четыре из них он возглавлял Вороновский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, в котором начинал службу в должности начальника караула.

В актовом зале Вороновской ДШИ собрался личный состав районного отдела, прибыли заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Жемчужников, начальник Гродненского областного управления Госпромнадзора Андрей Кончик, председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, руководители и представители силовых структур, организаций района, ветераны отдела. В торжественной обстановке руководителя службы спасения района поблагодарили за добросовестную службу и плодотворное сотрудничество, вручили награды и цветы.

Подробнее в печатном номере «Воранаўскай газеты».











































































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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