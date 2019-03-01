Лукашенко намерен баллотироваться на следующих президентских выборах

В Беларуси состоялся «Большой разговор с президентом». Александр Лукашенко встречался с журналистами и экспертами в особом формате, сообщает телеканал «МИР 24».

Участники смогли не только задать вопросы, но и высказать свое мнение главе государства. Актуальные проблемы обсуждали 7 часов 20 минут. Спросили президента и о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на следующих выборах.

«Исходя из нынешнего состояния – своего, страны и отношения ко мне – я не могу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Я сейчас так думаю. Может же что-то измениться. И здоровье, и еще что-то и так далее. Придется по-другому поступить. Но сейчас, я это еще перед прошлыми выборами говорил, почему? Чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную там какую-то минуту свалил, сбежал и так далее», – отметил Лукашенко.

Президентские выборы состоятся не позднее 30 августа 2020 года.