ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко намерен баллотироваться на следующих президентских выборах

02.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси состоялся «Большой разговор с президентом». Александр Лукашенко встречался с журналистами и экспертами в особом формате, сообщает телеканал «МИР 24».

Участники смогли не только задать вопросы, но и высказать свое мнение главе государства. Актуальные проблемы обсуждали 7 часов 20 минут. Спросили президента и о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на следующих выборах.

«Исходя из нынешнего состояния – своего, страны и отношения ко мне – я не могу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Я сейчас так думаю. Может же что-то измениться. И здоровье, и еще что-то и так далее. Придется по-другому поступить. Но сейчас, я это еще перед прошлыми выборами говорил, почему? Чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную там какую-то минуту свалил, сбежал и так далее», – отметил Лукашенко.

Президентские выборы состоятся не позднее 30 августа 2020 года.

Встреча началась в 10:30 по минскому времени и завершилась в 17.55. В мероприятии приняли участие более 200 человек – журналисты, политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий. Пресс-конференция продлилась 7 часов 25 минут, на пять минут дольше, чем в 2017 году. Самые яркие цитаты Лукашенко -  в материале телеканала «МИР 24».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свое решение белорусский лидер мотивировал свое решение ответственностью перед страной. Президентские выборы состоятся не позднее 30 августа 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горки в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика