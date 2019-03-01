Стать моделью за два дня. Блогер с помощью странной одежды и троих друзей убедил всех, что он - звезда

Блогеры из Англии нашли свой лайфхак, как стать моделью. Ребята одели своего приятеля в крайне странные наряды и попросили изобразить на улице в Лондоне новую звезду в модельной сфере. Странные образы нисколько не помешали парню привлечь внимание множества фотографов, да еще и познакомиться с селебрити на настоящем показе одежды.



Вот так выглядит Макс / Фото: инстаграм @max.fosh

YouTube-блогеры Зак Алстоп и Джейми Росторн из Лондона, ведущие канал под названием The Zac and Jay Show, в феврале задумали дерзкий эксперимент. Ребята решили отправить своего приятеля Макса Фоша (тоже видеоблогера) на Неделю женской моды, чтобы он притворился там восходящей звездой подиума. Причем сделать это нужно было с одним условием: Макс должен был носить очень странные наряды.

До Недели моды оставался всего один день, так что действовать ребята решили быстро. В тот вечер они отправились по магазинам, чтобы обеспечить Макса вещами для двух выходов.

По словам парней, они старались выбирать самые необычные товары. В итоге для Макса были приобретены розовые женские брюки, кроссовки (на вид вполне обычные), суперблестящая женская сумка, серьги в виде огромных букв, защитные очки из хозяйственного магазина, накладные ресницы, клейкая лента и скотч для маркировки хрупких предметов. Обошлось им это всё в 45 фунтов стерлингов (около 3900 рублей).

Для первого образа ребята заставили Макса надеть черную футболку и легинсы. Ноги ему обмотали клейкой лентой с надписью «Хрупкое», а на майку вырезали и нацепили буквы из этого же скотча. Поверх легинсов парень нацепил женские розовые брюки, на ноги надел новые кроссовки. Завершали лук абсолютно прозрачная сумка, защитные очки с нацепленными серьгами с буквами и накладные ресницы.

Встречайте — 16-летняя звезда подиума, Максимус Бухарест.



Фото: @max.fosh

На одиноко шагающего по улице странно одетого парня вряд ли кто-то обратил бы внимание. Так что команда разыграла небольшую постановку. Один из блогеров изображал агента модели, постоянно бегающего за ним, подававшего сумку и помогающего одеваться и раздеваться. А другой парень с подругой носились за Максом с фотоаппаратом, делали снимки и умоляли дать комментарий.

Когда хитрецы изображали модель и папарацци просто на улицах, максимум чего они добились — массы внимания от прохожих. Но когда Макс походкой уверенной в себе начинающей модели дошел до переулка, где тусило множество фотографов, дело приобрело новый оборот. Заметив, как двое ребят лихорадочно фоткают необычно одетого парня, другие люди также защелкали камерами. Кажется, странный образ Фоша их совсем не напряг. Один фотограф спросил, как зовут модель — и вроде бы даже поверил, что парня зовут Максимус Бухарест и что он приехал из Бухареста в Лондон всего на один день показа.

Шалость удалась. На другой день Максу предстояло пройти новый левел — успешно изобразить из себя Максимуса Бухареста на Неделе моды в Париже, куда другой знакомый достал Фошу билет. В этот раз в ход пошли белая майка, розовое одеяло мамы Макса, из которого ребята с помощью булавок сделали кофту, те же самые женские брюки.

На ногах у парня были чёрные тапочки, которые одному из блогеров выдали во время пребывания в полицейском участке, на руках — дешёвые часы из супермаркета, розовые хозяйственные перчатки и скотч (да, ребята прикупили ещё немного вещей). Завершали образ блестящая сумка и прозрачная подушка из целлофана с воздухом внутри, которую парень обернул вокруг шеи. Красота, правда?

В таком виде молодой человек отправился на показ. Но перед тем как окунуться в модную тусовку, не отказал себе в удовольствии ещё немного попозировать перед камерами. Да, фотографы всё так же охотно снимали его. Да, с подушкой на шее и в хозяйственных перчатках. И да, нам тоже интересно, возникли ли у них хоть какие-то вопросы.