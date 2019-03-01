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Экономист: "Зарплата меньше, чем 1000 рублей – это нищета"
Лев Марголин. Фото: Лев Марголин
Насколько это реально, обсудим с экономистом Львом Марголиным.
– Турчин говорит, что 600 рублей зарплаты в регионах – это неправильно. А что правильно? Какой правильный заработок на Ваш взгляд?
— Я думаю, что вице-премьер ошибается, так как 600 рублей – это для многих недосягаемая цель. Там есть и 300, и 400 рублей. А нормальный заработок – тот, который согласно статистике есть у нас в среднем по стране – около 1000 рублей. Думаю, что на это можно было бы прожить. А все, что меньше, – это нищета.
– Между тем Турчин говорит, что следует перетянуть бизнес из крупных городов. А захотят ли бизнесмены ехать, когда все уезжают за границу, а регионы не имеют больших зарплат?
– Проблема с бизнесом есть и в больших городах, даже в Минске. Нет тех инвестиций, чтобы был какой-то постоянный экономический рост. Что говорить о маленьких городах и районных центрах? Для того, чтобы туда пошел бизнес из больших городов (а это ведь не просто так, это нужно вкладывать деньги), должны быть неслабые поощрения…
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Бюджетникам в этом году, в предвыборный год, планируют повысить зарплаты минимум дважды.
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