ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поляки наштамповали в паспортах белорусов 29 февраля

02.03.2019 07:34 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Виртуальный Брест
Курьезный случай произошел с белорусами на белорусско-польской границе 1 марта.

Польские пограничники в первый день весны в паспортах поставили штамп с датой 29 февраля, сообщает ресурс "Виртуальный Брест".

Позже выяснилось, что путаница с датами возникал у рабочих польской погранслужбы в пункте пропуска "Тересполь".

Несмотря на нелепую ошибку, у белорусов не возникли проблемы с выездом из Беларуси и въездом в республику обратно.

Дата 29 февраля есть только в високосных годах, следующий такой год нас ожидает в 2020-м.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курьезный случай произошел с белорусами на белорусско-польской границе 1 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко об акции "Бессмертный полк": Я категорически против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика