|
Поляки наштамповали в паспортах белорусов 29 февраля
Фото: Виртуальный Брест
Польские пограничники в первый день весны в паспортах поставили штамп с датой 29 февраля, сообщает ресурс "Виртуальный Брест".
Позже выяснилось, что путаница с датами возникал у рабочих польской погранслужбы в пункте пропуска "Тересполь".
Несмотря на нелепую ошибку, у белорусов не возникли проблемы с выездом из Беларуси и въездом в республику обратно.
Дата 29 февраля есть только в високосных годах, следующий такой год нас ожидает в 2020-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курьезный случай произошел с белорусами на белорусско-польской границе 1 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)