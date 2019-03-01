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Лукашенко об акции "Бессмертный полк": Я категорически против
Фото: пресс-служба президента Беларуси
— «Бессмертный полк» и так далее… Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. Я говорю: «Тоже там ваши нас упрекают, что мы якобы запрещаем „Бессмертный полк“. Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею». Помните? «Беларусь помнит». Вы помните эти акции? Я стал президентом, первая моя была акция, и меня ветераны позвали идти от универмага, по-моему, мы шли от ГУМа до Площади Победы и возлагали всегда венки. Кто — с портретами, кто — еще с чем-то. А потом ходили еще первые годы, я помню, в одной акции принимал участие будучи президентом, к памятнику Ленина. Точно такое же шествие. Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы, — задался вопросом президент.
Напомним, в 2018 году возникли проблемы с проведением шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Тогда власти сначала не дали разрешения на акцию, предложив влиться в государственное шествие «Беларусь помнит». О запрете «Бессмертного полка» в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти без разрешения и «легализовать [акцию] количеством людей». В итоге шествие разрешили меньше чем за день до его проведения, однако другим заявителям.
Государственные СМИ проигнорировали это альтернативное шествие, а Александр Лукашенко 9 мая заявил, что в Беларуси никто не запрещал идти с портретами погибших на войне родственников, а о смене формата попросили сами ветераны. При этом президент покритиковал тех, кто хочет «приватизировать» тему победы в Великой Отечественной войне.
Александр Лукашенко высказался и по поводу национальной идеи и рассказал, что ему предлагали несколько вариантов учебника по идеологии, но они оказались неподходящими.
— Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею. Такую идею, которая бы захватила весь народ. Вот не смогли. По крайней мере мне придется утверждать, принимать ее, через меня она пройдет. Все, что мне предлагали от патриотизма: вот наша национальная идея — патриотизм, наша национальная идея — суверенитет, наша независимость и так далее. Знаете: что-то избито, что-то не подходит нам. Но вот не ложится на сердце и душу, как в народе говорят. Был бы настолько благодарен, чрезмерно благодарен, если бы кто-то не только из присутствующих, а вообще кто-то сформулировал эту идею и убедил меня в том, что это то, что надо. Ну ладно я. Вы можете сказать, что ты тут самый великий. Нет, хорошо, давайте тогда форму определим, как эту идею обсудим, и чтобы она легла на душу всему народу. Вот ее нет, этой идеи. Дело не в учебнике.
Также президент покритиковал и то, как сегодня в стране ведут идеологическую работу:
— Я им постоянно говорю, что плохо мы работаем. Если как-то и работаем, то это жуткий, махровый формализм и бюрократизм в худшем проявлении вот этих советских времен. Но время изменилось, надо идти каким-то другим путем.
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Напомним, в 2018 году возникли проблемы с проведением шествия "Бессмертный полк" 9 мая.
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