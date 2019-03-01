На Могилевском мясокомбинате опять коррупция: экс-директор осужден за взятку в 2 тыс. долларов

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Скандальная слава

Как отмечалось в материалах дела, директор мясокомбината пообещал соучредителю компании «КормЖивСервис» помочь с переводом денег от сельхозпредприятия-должника за материальное вознаграждение в размере 5% от перечисляемых сумм.Всего, по данным следствия, в качестве вознаграждения директор получил 2 тысячи 100 долларов.Суд посчитал вину должностного лица доказанной и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.Могилевский мясокомбинат стал скандально известным в 2015 году, когда силовики начали раскрывать одно за другим коррупционные дела, в которых были замешаны его руководители. За взятки срок получила замдиректора предприятия. Нарушения вскрыли в фирменном магазине мясокомбината, в противозаконных действиях были уличены некоторые сотрудники предприятия.Директор предприятия Михаил Хортов, возглавлявший мясокомбинат без малого 21 год, был отправлен на пенсию.В 2016 году мясокомбинат возглавил Владимир Латыговский. Новый руководитель должен был навести порядок на предприятии, однако вскоре сам попал в поле зрения правоохранительных органов.В октябре 2018 года было возбуждено дело против еще одного экс-работника предприятия — главы Горецкого райпо Олега Беляцкого. По версии следствия, с июня 2016 года по май 2017-го Беляцкий, работая на различных руководящих должностях в ОАО «Могилевский мясокомбинат», злоупотреблял служебными полномочиями, чем причинил предприятию ущерб в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются.