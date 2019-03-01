Пять признаков, говорящих о снижении иммунитета

Иммунитет — одна из важнейших систем для человека, он защищает от разных патогенных организмов и способствует здоровой работе всего тела. И, естественно, именно он первым страдает, если в организм пытается проникнуть инфекция. Многие понимают, что иммунитет снизился, когда уже заболевают. При этом есть еще целый ряд признаков, указывающих на то, что защитные силы на пределе и организму следует помочь. О том, какие есть неочевидные признаки снижения иммунитета, « АиФ » рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева.



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Усталость и сонливость

Если постоянно хочется спать, многим кажется, что они просто переутомились. В Сети скорее будут искать советы о том, как преодолеть синдром офисной усталости, как защитить себя от слабости, как перестать хотеть спать на рабочем месте. Такой упадок сил обычно оправдывают недосыпами, чрезмерно активным графиком работы и прочими причинами.

Однако именно сонливость и слабость являются одними из первых симптомов снижения иммунных сил. Появляются они потому, что организм, чувствуя истощение, попросту начинает собирать запасы энергии, он заранее копит силы на случай непредвиденной атаки инфекциями.

Отличить усталость иммунную от той, что возникает после стресса, практически невозможно. Единственное, что подскажет, — это сопутствующие признаки. Например, у человека на фоне усталости и сонливости постоянно рецидивирует вирус простого герпеса: раз в неделю-две выскакивает. Также маркером могут служить прыщи на лице. Если они появляются вместе со слабостью, стоит начать принимать меры по укреплению своей брони.

Без внимания

Невозможность сконцентрироваться на каком-то деле также может быть не признаком рассеянности и синдрома дефицита внимания, а ярким симптомом снижения иммунитета.

Человек не может сосредоточиться на чем-то потому, что его организм в данный момент, чувствуя проблемы в своей защите, аккумулирует все силы про запас. Естественно, что многозадачность в этой ситуации поддерживается с огрехами.

Высыпания на коже

Снижение иммунитета нередко отражается на коже. Прыщи, высыпания, глубокие временные морщинки — все это указывает на то, что нужна передышка. Кожа — одна из частей иммунной системы организма. На нее возложена функция защиты от воздействия внешних факторов. Если структура кожи повреждается, — например, физически, механически, из-за ожогов, обморожений и т. д. — то начнутся иммунные реакции. Также появление высыпаний разного рода на коже может стать следствием слишком активного отопления, большого количества хлорки в воде и т. д.

Ослабление иммунитета связано с нарушением работы клеток, которые сидят в коже и отвечают за защиту организма в целом.

Желудочно-кишечное расстройство

Обычно люди списывают проблемы с ЖКТ на отравление или неправильный рацион. Однако на деле они могут возникать и при снижении иммунитета. Ведь на это реагирует любая слизистая, в которой живет условно-патогенная микрофлора. А кишечник — как раз-таки один из самых больших органов с такой флорой. Механизм воздействия здесь следующий. Когда снижаются защитные силы организма, гибнет полезная флора, условно-патогенная ее просто давит. И на этом фоне начинаются проблемы с кишечником. Можно почувствовать вздутие, расстройство стула. Также все это может сопровождаться тошнотой.

Увеличение лимфоузлов

Все мы привыкли, что лимфоузлы увеличиваются, когда в организме уже есть инфекция. Даже дети сегодня знают, что воспаление узлов — это сигнал того, что организм борется с вирусами или бактериями. На самом же деле лимфоузлы могут воспаляться и раньше, когда иммунитет только идет на снижение.

Лимфоузлы увеличиваются даже в том случае, если в организме идет микровоспаление. При этом его может быть не видно в общем анализе крови. Но тогда стоит провести более обширные исследования крови: иммунограмму, биохимию. Где-то все же покажется источник проблемы. Если отмечается бессимптомное увеличение лимфоузлов, стоит отправиться к иммунологу и разбираться с ним детально. Нередко такое снижение иммунитета вызывают заболевания, которые «сидят» в организме 10 и даже 20 лет и при этом никак себя не проявляют.