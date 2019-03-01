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Странные, дерзкие, откровенные. Образы гостей и тренды Миланской недели моды комментирует стилист

02.03.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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Конец февраля ознаменовался самым ярким и долгожданным событием в мире моды — Milan Fashion Week. Как обычно, мероприятие прошло с размахом: только по самым скромным подсчетам, около пятнадцати тысяч гостей могли воочию наблюдать за результатом труда известных дизайнеров. Такой ажиотаж понятен, ведь именно показы в Милане задают тренды на весь будущий сезон.

Модное шоу освещали более двух тысяч журналистов, блогеров и фотографов. В числе последних оказался и белорусский фотограф Полина Дьякова. Благодаря этим кадрам и комментариям имиджмейкера Екатерины Гордеевой мы можем прогуляться по улицам модной столицы и понять, что будет в тренде в ближайшие месяцы.

Эксперт: стилист, эксперт по имиджу и протоколу Екатерина Гордеева


Фотограф: Полина Дьякова


Футуристичные стрелки на подвижном веке модели (либо и вовсе над ним) визажисты мировых недель мод рисуют не первый год. Как видим, тренд остается в силе.

Однако вряд ли такой смелый макияж приживется у белорусок.



Справа, в коже, — французская топ-модель Синди Бруна и «ангел» Victoria’s Secret.

— Французская топ-модель Синди Бруна использовала тренд «латекс и глянец». Пришедший из девяностых, он который сезон пытается зацепиться в модных коллекциях. Отечественные стиляги незаслуженно избегают глянцево-резиновые вещи и только присматриваются к тому, как их носят на Западе.
Жаль, ведь латексный плащ отлично приживется в гардеробе и станет незаменимой вещью дождливой весной.


Если мех — то в тренде по-прежнему дерзкий, цветной, искусственный или похожий на него.

Параллельно с показом Fendi в этом году прошла организованная акция протеста. Группа протестующих, заняв место недалеко от входа, призывала прекратить использование меха и обратить внимание на окружающую среду, выкрикивая: «Мы не против моды, мы против жестокости и насилия».

За огромными очками и стильной сумкой с бахромой прячется москвичка, актриса Виктория Романенко, известная ролью в сериале «Светлана», где она сыграла дочь Сталина.

— Заколки — этот тренд активно используют и наши модницы. На любом мероприятии можно найти барышень с громоздкими украшениями в волосах.
Как и большинство современных модных течений, заколки вернулись к нам из девяностых. Видимо, у дизайнеров и стилистов случилась ностальгия по веселому и шокирующему времени.
Заколки — тренд-однодневка. Сейчас они круто обыграют любой комплект, но уже к концу сезона опять выйдут из моды. Поэтому, если вы хотите купить этот аксессуар, отправляйтесь в магазины масс-маркет. Там хороший выбор и демократичные цены.


А это модель и популярный диджей Сита Абеллан, которую называют «техно-принцессой»

— Тренд «футуризм» и мода на образы, больше похожие на картинки из комиксов, пришла к нам с Востока. Глядя на Ситу, вспоминаешь корейские клипы или японскую рекламу. Важными атрибутами тренда стали цветные парики и очки, напоминающие моду нулевых.

Чтобы повторить это веяние, нужно смиксовать в одном комплекте яркость, четкие линии и разные фактуры. Думаю, этот тренд оценят не только подростки, но и те, кто не наигрался в юношеский бунт.


Тренд «футуризм» поддерживают и сестры-близняшки (на фото справа) — японский дуэт AMIAYA



— Поясные сумки, как на фото слева, пожалуй, самый практичный тренд. Они не только удобны, но и отлично справляются с ролью акцентной вещи. Благодаря такой сумочке можно подчеркнуть талию и немного сдержать объем свитеров.

В наступающем сезоне носим поясные сумки поверх классических жакетов, обыгрываем ими женственные платья и повязываем их на широкие рубашки.


Слева, со смелым декольте, — Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США» и «Мисс Вселенная»

— Как мы видим на примере Оливии, гладкие, убранные в хвост волосы — один из основных бьюти-трендов грядущего сезона. Укладку «модный зализон» можно легко повторить дома. Просто разделите волосы на ровный пробор, завяжите низкий хвост и пригладьте корни гелем или пенкой.


Справа в total white — Анна Делло Руссо, редактор и креативный консультант японского журнала Vogue

— С легкой руки журналиста The Guardian принято считать, что «на Неделе моды в Милане хорошо продается секс и гламур, в Париже — интеллектуальность и шик, в Лондоне — передовые идеи, а в Нью-Йорке — коммерческие показы». Последние годы Милан отходил от этого правила, преподнося шик и сексуальность через призму спорта и кэжуал. Однако последние коллекции вернули все на свои места.
Фэшиониста быстро подхватили модное веяние и вышли на улицы в гламурных образах.
Надеюсь, тренд на гламур, который во всем своем блеске мы видим на фото слева, продержится не один сезон. Мода устала от однотипных спортивных образов: хочется блёсток, кружева и каблуков.


Неделя моды в Милане — 2019 совпала с событием, которое не могло остаться незамеченным: мир потерял икону моды Карла Лагерфельда, креативного директора Chanel и Fendi. Эта новость отразилась и на образах гостей показов: дама на фото слева появилась с шарфом, на котором — имя мастера.
Также советуем присмотреться к девушке справа: это стилист и фэшн-икона Парижа Элиза Налин. Редакторы изданий уровня Vogue и Elle признают ее «женщиной, которая лучше всех умеет сочетать цвета».


— Хочется верить, что зима действительно закончилась и вслед за ней придет тёплая весна. Но если март не порадует нас солнцем, можно собственноручно разбавить серые будни красками и обратиться к тренду «яркий монохром».
Яркие однотонные комплекты поднимут настроение вам и окружающим. Кстати, этот тренд применим и для деловой одежды: замените розовый «барби» на более спокойный оттенок — и готов необычный и уместный образ.


Слева — яркий пример того, как вписать латексный плащ в свой образ



— Главное замечание, которое можно сделать, просматривая стрит-стайл-фото такое: мода разворачивается в сторону женственности. На смену оверсайзу приходит приталенный силуэт, а кроссовки уступают место туфлям на каблуках.

Куда приведут моду эти тренды, узнаем в следующем сезоне, а пока прощаемся с зимними вещами, достаем платья и придумываем новый уникальный весенний образ. Ведь известно: как встретишь весну, так ее и проведешь.

 
Теги: Новости
 
 
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