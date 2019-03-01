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Странные, дерзкие, откровенные. Образы гостей и тренды Миланской недели моды комментирует стилист
Конец февраля ознаменовался самым ярким и долгожданным событием в мире моды — Milan Fashion Week. Как обычно, мероприятие прошло с размахом: только по самым скромным подсчетам, около пятнадцати тысяч гостей могли воочию наблюдать за результатом труда известных дизайнеров. Такой ажиотаж понятен, ведь именно показы в Милане задают тренды на весь будущий сезон.
Модное шоу освещали более двух тысяч журналистов, блогеров и фотографов. В числе последних оказался и белорусский фотограф Полина Дьякова. Благодаря этим кадрам и комментариям имиджмейкера Екатерины Гордеевой мы можем прогуляться по улицам модной столицы и понять, что будет в тренде в ближайшие месяцы.
— Французская топ-модель Синди Бруна использовала тренд «латекс и глянец». Пришедший из девяностых, он который сезон пытается зацепиться в модных коллекциях. Отечественные стиляги незаслуженно избегают глянцево-резиновые вещи и только присматриваются к тому, как их носят на Западе.
— Заколки — этот тренд активно используют и наши модницы. На любом мероприятии можно найти барышень с громоздкими украшениями в волосах.
— Тренд «футуризм» и мода на образы, больше похожие на картинки из комиксов, пришла к нам с Востока. Глядя на Ситу, вспоминаешь корейские клипы или японскую рекламу. Важными атрибутами тренда стали цветные парики и очки, напоминающие моду нулевых.
Чтобы повторить это веяние, нужно смиксовать в одном комплекте яркость, четкие линии и разные фактуры. Думаю, этот тренд оценят не только подростки, но и те, кто не наигрался в юношеский бунт.
— Поясные сумки, как на фото слева, пожалуй, самый практичный тренд. Они не только удобны, но и отлично справляются с ролью акцентной вещи. Благодаря такой сумочке можно подчеркнуть талию и немного сдержать объем свитеров.
В наступающем сезоне носим поясные сумки поверх классических жакетов, обыгрываем ими женственные платья и повязываем их на широкие рубашки.
— Как мы видим на примере Оливии, гладкие, убранные в хвост волосы — один из основных бьюти-трендов грядущего сезона. Укладку «модный зализон» можно легко повторить дома. Просто разделите волосы на ровный пробор, завяжите низкий хвост и пригладьте корни гелем или пенкой.
— С легкой руки журналиста The Guardian принято считать, что «на Неделе моды в Милане хорошо продается секс и гламур, в Париже — интеллектуальность и шик, в Лондоне — передовые идеи, а в Нью-Йорке — коммерческие показы». Последние годы Милан отходил от этого правила, преподнося шик и сексуальность через призму спорта и кэжуал. Однако последние коллекции вернули все на свои места.
— Хочется верить, что зима действительно закончилась и вслед за ней придет тёплая весна. Но если март не порадует нас солнцем, можно собственноручно разбавить серые будни красками и обратиться к тренду «яркий монохром».
— Главное замечание, которое можно сделать, просматривая стрит-стайл-фото такое: мода разворачивается в сторону женственности. На смену оверсайзу приходит приталенный силуэт, а кроссовки уступают место туфлям на каблуках.
Куда приведут моду эти тренды, узнаем в следующем сезоне, а пока прощаемся с зимними вещами, достаем платья и придумываем новый уникальный весенний образ. Ведь известно: как встретишь весну, так ее и проведешь.
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