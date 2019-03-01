Готовим всей семьей. Пельмени, вареники и пирожки по рецептам профессиональных лепщиц

Доподлинно известно, что первые исследователи Севера, снаряжаясь в дальний поход, никогда не забывали взять с собой несколько мешков пельменей или вареников. В Сибири эти блюда всегда считались чем-то вроде консервов. Их заготавливали впрок в огромных количествах при участии всей семьи.

Современному жителю большого города некогда тратить много времени на приготовление еды. Все должно быть максимально быстро, просто и вкусно. Но задумайтесь, когда в последний раз вы готовили что-то всей семьей вместе? Пельмени как раз одно из тех редких блюд, которые можно и нужно готовить впрок и вместе.

Редакция LADY.TUT.BY попросила профессиональных лепщиц ресторана «Сибирь» поделиться интересными рецептами пельменей, вареников и пирожков, которые они горячо любят и часто делают дома сами.

Сибирские пельмени с рыбой

Ингредиенты Тесто: 2 кг муки;

5 яиц;

500 г замороженного шпината;

150 г воды;

соль по вкусу. Фарш: 1 кг судака;

1 кг карпа;

белый перец;

4 луковицы;

150 г сливочного масла (не менее 82%)

Приготовление:

Размораживаем в микроволновой печи замороженный шпинат. Измельчаем его в блендере и добавляем 150 г холодной воды. Смешиваем муку, яйца, шпинат, соль и делаем тесто. К выбору муки нужно подойти очень ответственно — она должна быть хорошего качества и только белого цвета.

Для замеса удобно использовать тестомесильную машину, но в домашних условиях все можно делать руками.





Хорошее тесто не липнет к рукам, оно эластичное и мягкое. Мешаем его в несколько подходов и каждый раз даем тесту отдохнуть по 10−15 минут, прикрывая пленкой, чтобы не обветрилось. После того как тесто хорошо отдохнет, на нем не будет ни разрывов, ни швов.

Делаем небольшие «колобочки» и очень сильно раскатываем их руками. Оставляем тесто отлежаться на 20 минут.





Пока тесто отдыхает, готовим фарш. Мелко нарезаем лук, растапливаем сливочное масло и добавляем все в фарш из судака, карпа и белого перца. Масло необходимо для того, чтобы фарш стал мягким и нежным.





Пельменное тесто должно получиться очень тонким.





Теперь вырезаем из него «фишки».





Если тесто получилось тугое, то «фишки» необходимо накрыть и дать отлежаться минимум 20 минут. Если не тугое — хватит 10 минут.





Выкладываем фарш на «фишки» и лепим пельмени.





Черные вареники с креветками и птицей

Ингредиенты Тесто: 2 столовые ложки каракатицы;

2 кг муки;

1 л молока;

соль по вкусу;

4 яйца. Начинка: 0,5 кг куриного филе;

300 г креветок;

100 г укропа;

150 г сливочного масла (не менее 82%);

соль по вкусу;

специи.

Приготовление:

Вареники готовим на заварном тесте. В молоко вбиваем яйца, соль, вмешиваем муку и делаем массу, похожую на негустую сметану. Ставим на огонь, завариваем и, не отрывая руку, мешаем. Когда масса загустеет и появятся комки, снимаем ее с огня. Добавляем каракатицу и снова перемешиваем. В миску насыпаем муку, выливаем заварную массу, мешаем и по мере необходимости досыпаем муку.





Перекладываем все в тестомес на 10−15 минут.

Если тестомеса нет, мешаем тесто руками.





Замешиваем, даем тесту несколько раз отдохнуть по 10−15 минут. Делим его на 4 части, вымешиваем, накрываем пленкой и ставим в холодильник.

Следующий этап — фарш. Делаем его из куриного филе, креветок, нашинкованного укропа, соли, специй и растопленного сливочного масла. Тщательно перемешиваем.





Достаем из холодильника тесто, раскатываем и вырезаем «фишки».





Обычно «фишки» для вареников больше по диаметру, чем «фишки» для пельменей.





Накрываем «фишки» и даем им отдохнуть. Спустя 10−15 минут выкладываем фарш на «фишки» и лепим вареники.





Фирменные пирожки с картофелем

Ингредиенты Тесто: 1 л молока; 2 кг муки; 5 яиц; 25 г сухих дрожжей; 150 г сливочного масла (не менее 82%); 200 г сахара; 35 г соли. Начинка: 5 кг картофеля; 100 г укропа; 150 г сливочного масла (не менее 82%).

Приготовление:

Тесто для пирожков удобнее замешивать при помощи тестомеса. Тщательно смешиваем молоко, муку, яйца, дрожжи, растопленное сливочное масло, сахар и соль — тестомешалка работает до 20 минут.





В домашних условиях тесто делаем по-другому. Нагреваем половину молока (молоко должно быть теплым, но не горячим) и засыпаем в него дрожжи, чайную ложку сахара и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем и ставим в теплое место на 15 минут — должна подняться шапка.





Готовим начинку для пирожков. Отвариваем картофель, растапливаем сливочное масло, измельчаем укроп и тщательно мнем получившуюся массу толкушкой.





Дрожжи тем временем поднялись. Вливаем их в заранее подготовленную миску с мукой, сахаром и солью. Добавляем оставшееся теплое молоко, яйца и в конце размягченное сливочное. Все хорошо перемешиваем. Тесто не должно липнуть к рукам. Оно получится пышным, не жидким, но и не очень густым.





Смазываем стол сливочным маслом, так как будем катать шарики (приблизительно по 55 г каждый). Прикрываем их целлофаном и даем отлежаться 15 мин. А потом катаем лепешки, вкладываем начинку (50 г) и лепим пирожки.

Готовим в предварительно разогретом духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 30 минут.





Приятного аппетита!