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Готовим всей семьей. Пельмени, вареники и пирожки по рецептам профессиональных лепщиц

02.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Доподлинно известно, что первые исследователи Севера, снаряжаясь в дальний поход, никогда не забывали взять с собой несколько мешков пельменей или вареников. В Сибири эти блюда всегда считались чем-то вроде консервов. Их заготавливали впрок в огромных количествах при участии всей семьи.

Современному жителю большого города некогда тратить много времени на приготовление еды. Все должно быть максимально быстро, просто и вкусно. Но задумайтесь, когда в последний раз вы готовили что-то всей семьей вместе? Пельмени как раз одно из тех редких блюд, которые можно и нужно готовить впрок и вместе.

Редакция LADY.TUT.BY попросила профессиональных лепщиц ресторана «Сибирь» поделиться интересными рецептами пельменей, вареников и пирожков, которые они горячо любят и часто делают дома сами.

Сибирские пельмени с рыбой

Ингредиенты

Тесто:

  • 2 кг муки;
  • 5 яиц;
  • 500 г замороженного шпината;
  • 150 г воды;
  • соль по вкусу.

Фарш:

  • 1 кг судака;
  • 1 кг карпа;
  • белый перец;
  • 4 луковицы;
  • 150 г сливочного масла (не менее 82%)

Приготовление:

Размораживаем в микроволновой печи замороженный шпинат. Измельчаем его в блендере и добавляем 150 г холодной воды. Смешиваем муку, яйца, шпинат, соль и делаем тесто. К выбору муки нужно подойти очень ответственно — она должна быть хорошего качества и только белого цвета.

Для замеса удобно использовать тестомесильную машину, но в домашних условиях все можно делать руками. 


Хорошее тесто не липнет к рукам, оно эластичное и мягкое. Мешаем его в несколько подходов и каждый раз даем тесту отдохнуть по 10−15 минут, прикрывая пленкой, чтобы не обветрилось. После того как тесто хорошо отдохнет, на нем не будет ни разрывов, ни швов.

Делаем небольшие «колобочки» и очень сильно раскатываем их руками. Оставляем тесто отлежаться на 20 минут.


Пока тесто отдыхает, готовим фарш. Мелко нарезаем лук, растапливаем сливочное масло и добавляем все в фарш из судака, карпа и белого перца. Масло необходимо для того, чтобы фарш стал мягким и нежным.


Пельменное тесто должно получиться очень тонким.


Теперь вырезаем из него «фишки».


Если тесто получилось тугое, то «фишки» необходимо накрыть и дать отлежаться минимум 20 минут. Если не тугое — хватит 10 минут.


Выкладываем фарш на «фишки» и лепим пельмени.


Черные вареники с креветками и птицей

Ингредиенты

Тесто:

  • 2 столовые ложки каракатицы;
  • 2 кг муки;
  • 1 л молока;
  • соль по вкусу;
  • 4 яйца.

Начинка:

  • 0,5 кг куриного филе;
  • 300 г креветок;
  • 100 г укропа;
  • 150 г сливочного масла (не менее 82%);
  • соль по вкусу;
  • специи.

Приготовление:

Вареники готовим на заварном тесте. В молоко вбиваем яйца, соль, вмешиваем муку и делаем массу, похожую на негустую сметану. Ставим на огонь, завариваем и, не отрывая руку, мешаем. Когда масса загустеет и появятся комки, снимаем ее с огня. Добавляем каракатицу и снова перемешиваем. В миску насыпаем муку, выливаем заварную массу, мешаем и по мере необходимости досыпаем муку.


Перекладываем все в тестомес на 10−15 минут.

Если тестомеса нет, мешаем тесто руками. 


Замешиваем, даем тесту несколько раз отдохнуть по 10−15 минут. Делим его на 4 части, вымешиваем, накрываем пленкой и ставим в холодильник.

Следующий этап — фарш. Делаем его из куриного филе, креветок, нашинкованного укропа, соли, специй и растопленного сливочного масла. Тщательно перемешиваем.


Достаем из холодильника тесто, раскатываем и вырезаем «фишки».


Обычно «фишки» для вареников больше по диаметру, чем «фишки» для пельменей.


Накрываем «фишки» и даем им отдохнуть. Спустя 10−15 минут выкладываем фарш на «фишки» и лепим вареники.


Фирменные пирожки с картофелем

Ингредиенты

Тесто:

1 л молока;

2 кг муки;

5 яиц;

25 г сухих дрожжей;

150 г сливочного масла (не менее 82%);

200 г сахара;

35 г соли.

Начинка:

5 кг картофеля;

100 г укропа;

150 г сливочного масла (не менее 82%).

Приготовление:

Тесто для пирожков удобнее замешивать при помощи тестомеса. Тщательно смешиваем молоко, муку, яйца, дрожжи, растопленное сливочное масло, сахар и соль — тестомешалка работает до 20 минут.


В домашних условиях тесто делаем по-другому. Нагреваем половину молока (молоко должно быть теплым, но не горячим) и засыпаем в него дрожжи, чайную ложку сахара и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем и ставим в теплое место на 15 минут — должна подняться шапка.


Готовим начинку для пирожков. Отвариваем картофель, растапливаем сливочное масло, измельчаем укроп и тщательно мнем получившуюся массу толкушкой.


Дрожжи тем временем поднялись. Вливаем их в заранее подготовленную миску с мукой, сахаром и солью. Добавляем оставшееся теплое молоко, яйца и в конце размягченное сливочное. Все хорошо перемешиваем. Тесто не должно липнуть к рукам. Оно получится пышным, не жидким, но и не очень густым.


Смазываем стол сливочным маслом, так как будем катать шарики (приблизительно по 55 г каждый). Прикрываем их целлофаном и даем отлежаться 15 мин. А потом катаем лепешки, вкладываем начинку (50 г) и лепим пирожки.

Готовим в предварительно разогретом духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 30 минут.


Приятного аппетита!

 
 
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Редакция LADY.TUT.BY попросила профессиональных лепщиц поделиться интересными рецептами пельменей, вареников и пирожков, которые они горячо любят и часто делают дома...
 
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