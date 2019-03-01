Узнайте, кто сможет пройти на фестиваль «Рок за Бобров» совершенно бесплатно

2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке



Фото предоставлено организаторами фестиваля «Рок за Бобров»

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует 10 парных билета. Соответственно, победителей будет десять, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 7 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 8 марта (если что, будет чем удивить свою девушку).

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

С каждым годом фестиваль «Рок за Бобров» становится все масштабнее, его популярность растет, в том числе и за пределами Беларуси. Отрадно, что четвертый год подряд фестиваль выходит за рамки классической рок-музыки и на сцене появляются новые герои хип-хоп- и андерграундной культуры. В этом году в фесте примут участие 12 лучших отечественных и зарубежных групп. В числе