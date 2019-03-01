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Узнайте, кто сможет пройти на фестиваль «Рок за Бобров» совершенно бесплатно
2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль
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Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвует 10 парных билета. Соответственно, победителей будет десять, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 7 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 8 марта (если что, будет чем удивить свою девушку).
С каждым годом фестиваль «Рок за Бобров» становится все масштабнее, его популярность растет, в том числе и за пределами Беларуси. Отрадно, что четвертый год подряд фестиваль выходит за рамки классической рок-музыки и на сцене появляются новые герои хип-хоп- и андерграундной культуры. В этом году в фесте примут участие 12 лучших отечественных и зарубежных групп. В числе
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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров»....
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