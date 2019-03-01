На днях очень тепло отметили 80-летний юбилей Николая Николаевича Чуракова

На днях в управлении сельского хозяйства и продовольствия очень тепло отметили 80-летний юбилей замечательного человека, возглавлявшего райком профсоюза АПК с 1995 по 2001 год, –Николая Николаевича Чуракова. Именно о нем пойдет речь в этой статье.





Председатель районного комитета профсоюза работников АПК Зоя Кравченко пригласила на встречу с юбиляром его коллег и друзей, соратников по профсоюзной деятельности, вручив приветственный адрес, цветы и денежную премию. Поздравила со значимой датой Николая Николаевича председатель профсоюзной первички Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа Юлия Минина. Встреча друзей получилась по-настоящему доброй и трогательной.

Родился Николай Николаевич в поселке Красное Знамя, а ныне Факел, Рогинского сельсовета. На детство выпали тяжелые военные и послевоенные годы. Его воспоминания о войне довольно отрывочны, но в память навсегда врезались события тех страшных лет. Уже в 43-м, перед самым освобождением района, за связь с партизанами немецкие захватчики заживо сожгли в хлеву около 50 человек, в том числе его деда.

– Мы чудом остались живы. Молодых девчат угнали в Германию, а женщин с детьми построили в колонну и повели в сторону Лозова, заставили копать могилы. С наступлением ночи нас загнали в сарай. Всю ночь мы прислушивались к грохоту проезжавшей мимо техники. Потом все стихло, а под утро снова послышался гул машин. Это были наши. Вернувшись домой, мы обнаружили лишь пепелища: немцы сожгли всю деревню дотла. А на дворе 25 ноября, считай зима. Жили все в землянке: мама и нас пятеро. Было очень тяжело, питались гнилушками, но выжили все. В 46-м с войны вернулся и отец, – вспоминает Николай Николаевич.

После окончания в 1957 году Рогинской школы Николай до армии успел поработать грузчиком в совхозе. Кстати, ему довелось познакомиться даже с Героем Советского Союза Эдуардом Лавриновичем, который в то время руководил Рогинским спиртзаводом.

– Это был действительно уникальный человек. Он работал самоотверженно, не жалея своих сил, держался со всеми просто, но с достоинством, а еще обладал тонким чувством юмора. Помню, он организовал вечерние курсы для шоферов при спиртзаводе и наравне со всеми осваивал навыки вождения. Это было в 1957-м, я учился в 10-м классе, и учеба мне давалась легко. И знаете, он, Герой Советского Союза, не стеснялся спросить совета у меня, мальчишки по сути. Мы все его очень уважали, – делится воспоминаниями юбиляр. – Не раз Эдуард Викторович заглядывал к нам домой заказать у отца, знатного портного, костюм. Заходит, бывало, и говорит: «Николай Кондратович, только тебе доверяю». Кстати, отец без мерки, на глаз мог костюм или платье сладить.





С 1958 по 1962 Николай Николаевич служил сперва на флоте, где окончил школу электромотористов, потом на секретном испытательном полигоне имени В.И. Ленина близ Капустина Яра.

– Было трудно, – говорит Николай Николаевич, – степь кругом. Мы ни разу не поели супа, чтобы песок на зубах не хрустел, но я был горд, что мне оказали столь высокое доверие защищать Родину. К тому же именно в армии я освоил ноты и игру на баяне. Со мной служил парень из Чечни, он был классный трубач, он-то и обучил меня нотной грамоте. Хотя на гармони я играл с детства. У нас вообще все мужчины в семье играли, а родители пели в церковном хоре.

Так что домой мой собеседник вернулся в 63-м году во всеоружии. Работал учителем пения и музыки в Рогинской школе, вел художественную самодеятельность в совхозе, организовал хор, одним словом, первый парень на селе. Как тут было устоять Нине Гавриловне, его будущей жене, с которой они прожили душа в душу более полувека.

– Нина родом из Березины, после окончания кооперативного техникума была направлена в Рогинь. Мы совсем недолго встречались, буквально месяц-два, а 3 марта 64-го расписались в сель-исполкоме, сыграли свадьбу. Она – моя первая и единственная любовь. 22 апреля исполнится ровно год, как супруга ушла из жизни, – не скрывает боли утраты Николай Николаевич.

Впоследствии наш герой окончил Буда-Кошелевский техникум, Мозырский пединститут по специальности «Преподаватель общетехнических дисциплин», работал в техникуме мастером производственного обучения, лаборантом, преподавателем, затем в 1983-м возглавил профсоюзную первичку совхоза-техникума и некоторое время успешно сов-мещал профсоюзную деятельность, преподавание и участие в художественной самодеятельности. В 1995-м Николай Николаевич возглавляет профсоюзное движение работников аграрно-промышленного комплекса района. На заслуженный отдых уходит в 2001-м. Он был настоящим профсоюзным лидером, умело и грамотно отстаивал трудовые и социально-экономические права и интересы работников сельскохозяйственной отрасли, занимая принципиальную позицию. Умел работать в коллективе и для коллектива. Тонкий дипломат, энергичный, деловой и требовательный к себе человек с высоким чувством ответственности, он остается таким и по сей день. Помимо этого, Николай Николаевич любящий, заботливый и внимательный отец и дедушка четырех внуков и двух правнуков, Дочь Лариса с дочками Анной и Ксенией, внучками Настей и Романом живет и работает завучем школы в Санкт-Петербурге. Сын Павел – инженер, сейчас работает в Минске, у него подрастают две дочери Ксения и Дарья.





А еще он прекрасный человек и инженер от Бога. Будучи на пенсии, собрал из трех машин одну, да какую – легендарный ГАЗ-21! Причем каждую деталь перебрал лично, за оригинальными шинами ездил в Нижний Новгород, только покраску доверил профессионалам.

– «Волга» – это не машина, это мечта, – любит повторять Николай Николаевич. – Пока не дождусь настоящей весны, из гаража ее не выкачу. Берегу свое сокровище. В свое время такую машину мог позволить себе только председатель райкома.

Да, в свое время «Волга» была любимой машиной космонавтов и спортсменов, киноактеров и лучших певцов страны. Среди ее знаменитых владельцев – Юрий Гагарин, Марк Бернес, Владимир Высоцкий, Юрий Никулин и Лев Яшин. Она настоящий символ великой эпохи. Более крутого автомобиля в Советском Союзе не было.





Разумеется, элегантная и благородная машина мгновенно очаровала меня, впрочем, как и ее хозяин. Да они не то что похожи, вдруг осенило меня, они гармонично дополняют друг друга. Редкая машина. Редкий человек!..

Ирина ПАЛУБЕЦ

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