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«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта

02.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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«Белпочта» в некоторых отделениях почтовой связи 5 марта проведет промомероприятие «Весенний комплимент», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта

«В этот день клиенты смогут купить яркие весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а «Белпочта» бесплатно доставит эти поздравления по всей республике», — рассказали в пресс-службе. Во время акции клиентам также презентуют широкий спектр услуг «Белпочты».

В Минске промомероприятие «Весенний комплимент» пройдет в круглом зале почтамта (пр. Независимости, 10) с 16.00 до 18.00 и в отделении почтовой связи №6 (ул. Маяковского, 8) с 11.00 до 12.00.

Полный список отделений, где пройдет акция, размещен на сайте «Белпочты».
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/belpochta-predlagaet-besplatno-otpravit-otkrytku-k-8-marta-338585-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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"Белпочта" в некоторых отделениях почтовой связи 5 марта проведет промомероприятие "Весенний комплимент", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. ...
 
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