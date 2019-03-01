«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта

«Белпочта» в некоторых отделениях почтовой связи 5 марта проведет промомероприятие «Весенний комплимент», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
«В этот день клиенты смогут купить яркие весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а «Белпочта» бесплатно доставит эти поздравления по всей республике», — рассказали в пресс-службе. Во время акции клиентам также презентуют широкий спектр услуг «Белпочты».
В Минске промомероприятие «Весенний комплимент» пройдет в круглом зале почтамта (пр. Независимости, 10) с 16.00 до 18.00 и в отделении почтовой связи №6 (ул. Маяковского, 8) с 11.00 до 12.00.
Полный список отделений, где пройдет акция, размещен на сайте «Белпочты».
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