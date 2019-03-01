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Общий педагогический стаж Николая Ларионовича Чепикова насчитывает 50 лет

02.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Недавно в редакции раздался звонок, и женщина, представившаяся выпускницей Бушевской школы, рассказала, что в п. Бадерый живет прекрасный педагог, настоящий профессионал своего дела, отличник образования Республики Беларусь – Николай Ларионович Чепиков.

Общий педагогический стаж Николая Ларионовича Чепикова насчитывает 50 лет

Его общий педагогический стаж насчитывает 50 лет, из которых 40 прошли в стенах Бушевской школы. Не долго думая, мы отправились к нему в гости, чтобы лично познакомиться со столь достойным и заслуженным человеком.
Родился Николай Ларионович в 1944 году в п. Красный Курган Чеботовичского сельсовета, правда, в паспорте значится другая дата рождения – 2 января 1945. Впрочем, в то непростое время подобные неточности не являлись редкостью, да и, как шутит наш герой, приятно ощущать себя моложе своих лет, пусть всего на 2 недели. В 1961 году окончил 10 классов Чеботовичской средней школы.
– Школа – это то место, где был заложен прочный фундамент уважения и почитания профессии учителя. Сегодня, спустя много лет, я с теплотой вспоминаю своих педагогов: первую учительницу Веру Филипповну Барабанову, которая научила меня писать, читать и считать, Федора Антоновича Лапушкина, Степана Парфеновича Серакова, Марию Афанасьевну Чернякову, классного учителя Степана Ивановича Барабанова и всех-всех, кто дал мне путевку в жизнь. К слову, Степан Иванович часто любил повторять: «Николай, никогда не говори ученику «Ты плохой», лучше скажи «Ты плохо поступил». Поверь, это будет намного действеннее. Эту простую формулу я усвоил и пронес через всю свою жизнь, – вспоминает Николай Ларионович.
Впрочем, в детстве он мечтал, как и многие мальчишки, о карьере военного. Однако жизнь распорядилась иначе: он поступил в Могилевский машиностроительный техникум.
– Во время учебы в техникуме я проникся будущей профессией. Как раз в разгаре была реформа образования, в результате которой шла активная переориентация учреждений образования на трудовое обучение, и мы изучали весьма широкий профиль предметов, в том числе рабочей направленности, что мне было очень по душе, – говорит Николай Чепиков.
Спустя 4 года получил специальность учителя трудового обучения и был направлен по распределению в Глазовскую школу учителем труда и истории, параллельно поступив на заочное отделение исторического факультета Могилевского педагогического института. Здесь, в Глазовке, он встретил свою будущую супругу Людмилу Александровну, которая тоже пришла на отработку в местную школу на должность учителя младших классов. Летом 1967 года они сыграли свадьбу, а, стало быть, в нынешнем году исполнится 52 года их супружеской жизни. Но о дружной педагогической семье Чепиковых чуть позже…
В 1971 году Николай Ларионович был призван в ряды Советской Армии. С гордостью отмечает, что присягу принимал в Калужской области, на Зайцевой горе, у памятника воинам, павшим в боях на дальних подступах к Москве. В армии он также проявил себя исключительно с лучшей стороны, что не осталось незамеченным: за отличные успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в рядах Вооруженных Сил СССР он занесен в Книгу почета воинской части и награжден похвальной грамотой.
После возвращения в 1972 году из армии Николай Чепиков с головой окунулся в любимую работу, решил не засиживаться в Глазовке, хотя, по его признанию, очень прикипел душой к своим ученикам, и двигаться дальше. Александр Николаевич Жиленков, возглавлявший в то время районный отдел образования, предложил ему несколько вариантов трудоустройства, в том числе и руководящие должности, но Николай Ларионович, несмотря на явное наличие лидерских качеств, все же устроился организатором внеклас-сной и внешкольной работы и по совместительству учителем истории в Бушевскую школу, которая стала ему вторым домом на долгие-долгие годы: и хотя на заслуженный отдых он ушел в 2005 году, трудиться продолжал еще 8 лет. За 40 лет работы он неоднократно удостаивался наград различных уровней, в том числе Почетной грамоты Министерства народного образования БССР. Но, безусловно, самой важной и значимой наградой сам Николай Ларионович считает нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь», которого он был удостоен в 2004 году.
– Во все времена моей самой большой гордостью были мои ученики. Я никогда не делил их на хороших и плохих, с годами буквально «врастал» в каждого из них, для меня любой ученик становился родным, – говорит педагог.
Особенно, признается Николай Ларионович, это относится к тем классам, где он был классным руководителем. И в каждом из его выпусков есть ученики, о которых он вспоминает с особой гордостью. Так, в числе учащихся его единственного выпускного класса в Глазовской школе – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Николай Сильченко. Среди выпускников 1981 года, который, к слову, долгое время считался примером в части поступления в ВУЗы и ССУЗы, – золотой медалист Владимир Ковалев, который получил весьма редкую на те времена профессию программиста и сегодня проживает в Соединенных Штатах Америки. При этом не забывает о любимом педагоге, всегда поздравляет его с днем рождения и во время визитов в Беларусь наведывается в гости. В этом же классе учился Валентин Семченко, который поступил и успешно окончил Московское высшее училище КГБ им. Дзержинского.
– Мой второй выпуск 1988 года я называю самым интересным. Во-первых, это был очень большой класс – 38 человек! Сейчас это даже представить сложно. Во-вторых, в этом классе было 15 девчат и 23 парня, и мы часто шутили, что мужская половина – две готовые футбольные команды и судья, – с улыбкой вспоминает Николай Ларионович. – Вообще, очень многие мои ученики стали достойными людьми и трудятся сегодня во всех сферах. Некоторые из них пошли по моим стопам и стали педагогами, работают в Бушевской и Пенчинской школах. А сколько среди моих выпускников милиционеров, да еще и на руководящих должностях! Это ли не повод для гордости?
Как я уже говорила, с супругой Людмилой Александровной они идут рука об руку более полувека. За эти годы на их долю выпало немало невзгод, но они мужественно преодолели испытания, которые уготовила им судьба, и сегодня смело могут говорить: жизнь прожита не зря.
– Пользуясь случаем, хотелось бы от всей души поблагодарить наших учеников за внимание, за то, что спустя много лет не забывают нас, относятся с теплотой и заботой и всегда готовы прийти на помощь. Поверьте, для нас это дорогого стоит, – отметили супруги Чепиковы.
Марина КРАСНИК
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Теги: знакомства
 
 
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