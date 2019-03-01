БЖД запустила единый круглосуточный контакт-центр для пассажиров

Официально центр открылся в июле 2018 года в Могилеве. До сих пор к единому номеру 105 подключались области. На завершающем этапе на обслуживание контакт-центром переведены абоненты из Минска.

Теперь с 1 марта представление справочной информации, бронирование мест в пассажирских поездах на территории всей республики осуществляется для абонентов всех операторов связи, сообщили в пресс-центре БЖД.

При обращении в Контакт-центр можно получить ответы по широкому кругу вопросов: от стоимости билетов до оформления проезда.

Специалисты Контакт-центра:

оказывают содействие в решении вопросов, связанных с обслуживанием клиентов на вокзалах и в пассажирских поездах (для решения вопроса необходимо направить запрос по электронной почте brail@rw.by или заполнить форму «Задать вопрос специалисту Контакт-центра» на сайте http://rw.by);

поддерживают пользователей Системы продажи через сеть интернет (по электронной почте brail@rw.by и раздел «Обратная связь» на сайте http://poezd.rw.by),

оказывают ситуационную помощь лицам с ограниченными физическими возможностями по телефонам: (+37529)7392547 (МТС), (+37529)6592547 (Velcom), (+37525)7392547 (Life), (+37522)2392547 (Белтелеком) и электронной почте brail@rw.by.