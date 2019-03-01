ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД запустила единый круглосуточный контакт-центр для пассажиров

02.03.2019 09:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
БЖД запустила единый круглосуточный контакт-центр для пассажиров
Фото из открытых источников

Официально центр открылся в июле 2018 года в Могилеве. До сих пор к единому номеру 105 подключались области. На завершающем этапе на обслуживание контакт-центром переведены абоненты из Минска

Теперь с 1 марта представление справочной информации, бронирование мест в пассажирских поездах на территории всей республики осуществляется для абонентов всех операторов связи, сообщили в пресс-центре БЖД.

При обращении в Контакт-центр можно получить ответы по широкому кругу вопросов: от стоимости билетов до оформления проезда.

Специалисты Контакт-центра:

  • оказывают содействие в решении вопросов, связанных с обслуживанием клиентов на вокзалах и в пассажирских поездах (для решения вопроса необходимо направить запрос по электронной почте brail@rw.by или заполнить форму «Задать вопрос специалисту Контакт-центра» на сайте http://rw.by);
  • поддерживают пользователей Системы продажи через сеть интернет (по электронной почте brail@rw.by и раздел «Обратная связь» на сайте http://poezd.rw.by),
  • оказывают ситуационную помощь лицам с ограниченными физическими возможностями по телефонам: (+37529)7392547 (МТС), (+37529)6592547 (Velcom), (+37525)7392547 (Life), (+37522)2392547 (Белтелеком) и электронной почте brail@rw.by.

БЖД запустила единый круглосуточный контакт-центр для пассажиров
БЖД пустит дополнительные поезда для болельщиков II Европейских игр
Подробнее

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контакт-центр в полном объеме заработал с первого марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Странные, дерзкие, откровенные. Образы гостей и тренды Миланской недели моды комментирует стилист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика