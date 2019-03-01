Организаторы празднования Дня Воли и БНР 101 ответили Лукашенко





Глава Беларуси вдруг отметил, что якобы это личное оскорбление для него. «Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию, так как в силу этого начнутся какие-то движения», вместо этого Лукашенко предложил оппозиционерам идти на Бангалор.





Павел Белоус на своем Фейсбуке озвучил свою позицию по этому поводу. Организаторы празднования ответили на эти обвинения. В частностина своемозвучил свою позицию по этому поводу.





Как сказал Лукашенко, площадь Бангалор «создавали для митингов оппозиции и политических акций». Мы же готовим национальный праздник, который состоится в любом случае. Начиная с осени 2018 года наша команда вела различные переговоры и штурмовала самые разные кабинеты: от Мингорисполкома до Администрации президента. Для нас очень странно слышать о недоверии и опасении дать людям отпраздновать на стадионе «Динамо». Как известно, праздник возле Оперного театра БНР-100 прошло максимально позитивно и без единой претензии со стороны МВД и городских властей. Тем не менее, мы всегда были открыты к диалогу. Наши контакты всем известны. Несмотря на длительное игнорирование, мы готовы обсуждать формат достойного празднования вне стадиона Динамо – хороших площадок в центре Минска хватает», – написал Павел Белоус. – написал Павел Белоус.



