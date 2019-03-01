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Организаторы празднования Дня Воли и БНР 101 ответили Лукашенко

02.03.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Во время «большого разговора» Александр Лукашенко возмутился по поводу желания провести День Воли на стадионе «Динамо».


 Глава Беларуси вдруг отметил, что якобы это личное оскорбление для него. «Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию, так как в силу этого начнутся какие-то движения», вместо этого Лукашенко предложил оппозиционерам идти на Бангалор.

Организаторы празднования ответили на эти обвинения. В частности Павел Белоус на своем Фейсбуке озвучил свою позицию по этому поводу.

«Как сказал Лукашенко, площадь Бангалор «создавали для митингов оппозиции и политических акций». Мы же готовим национальный праздник, который состоится в любом случае. Начиная с осени 2018 года наша команда вела различные переговоры и штурмовала самые разные кабинеты: от Мингорисполкома до Администрации президента. Для нас очень странно слышать о недоверии и опасении дать людям отпраздновать на стадионе «Динамо». Как известно, праздник возле Оперного театра БНР-100 прошло максимально позитивно и без единой претензии со стороны МВД и городских властей. Тем не менее, мы всегда были открыты к диалогу. Наши контакты всем известны. Несмотря на длительное игнорирование, мы готовы обсуждать формат достойного празднования вне стадиона Динамо – хороших площадок в центре Минска хватает», – написал Павел Белоус.


 
Теги: Минск
 
 
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Во время «большого разговора» Александр Лукашенко возмутился по поводу желания провести День Воли на стадионе «Динамо».
 
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