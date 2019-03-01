Какие сейчас пенсии в Беларуси?

сай т banki24.by Это 27% населения страны. Средний размер пенсий в этом месяце составил: по возрасту — Br393.3, по инвалидности — Br346.3, по случаю потери кормильца — Br259.6, социальных пенсий — Br198.7. Средняя пенсия всех категорий ее получателей — Br381,17, пишетт banki24.by





В последнее время (где-то с апреля 2018-го) наблюдается довольно сильный рост размера пенсий. Сегодняшняя средняя по стране величина всех пенсий номинально на 21,3% больше, чем она была год назад, в январе 2018-го, и, конечно, является сейчас исторически максимальной по своему абсолютному размеру.





Растут пенсии и в долларовом эквиваленте: за год они выросли в долларах на 11,7% и составили в январе 2019-го $177 (средняя пенсия всех категорий). Но это далеко не самый большой долларовый размер белорусских пенсий: сегодняшний их $-эквивалент — это уровень 3,5-летней давности, а рекордный, $245, был в конце 2014-го, перед кризисной девальвацией Br-рубля, которая и обвалила долларовую величину пенсий в 2015-м году.Быстро стали расти пенсии и в реальном выражении, с учетом потребительской инфляции: номинальный их рост за год более чем на 20%, в разы больше годовой потребительской инфляции, составившей в январе 2019-го 5,8%. В результате и получился сегодняшний 14,6%-й реальный рост (год к году) средней по стране пенсии.













Сегодняшний реальный рост белорусских пенсий – еще не самый сильный: в последнем 10-летии бывал рост на десятки процентов (в 2012–13 гг.). Но это был восстановительный рост после сильнейшего реального падения в кризис 2011-го года, когда их покупательная способность упала более чем на 20%. В результате сильного номинального и реального роста пенсий в последние полгода, теперешний размер пенсий превысил по покупательной способности пенсии 2013–14 гг., которые тогда стали самыми большими в реальном выражении. Так получается исходя из официальных данных Белстата по уровню потребительской инфляции.





Но если выразить пенсии в бюджетах прожиточного минимума пенсионера (БПМп), то они на сегодня так пока и не достигли реального, в таком выражении, рекордного уровня, который был зафиксирован в 2013-м – в январе 2019-го средняя по стране пенсия (всех категорий ее получателей) была размером в 2,325 БПМп, когда как тогда превышала БПМп в 2,50 раз.









Причина такого «разнобоя» в определении реальной пенсии в том, что рост стоимости потребительской корзины пенсионера в рамках БПМп больший, чем той потребительской корзины, по которой Белстат определяет общую по стране инфляцию. Это — или из-за того, что товары и услуги, приобретаемые пенсионерами, выросли в цене больше, чем остальные (то есть для пенсионеров потребительская инфляция выше) или происходят изменения в самом наборе товаров и услуг корзины БПМп, физически приводящие к ее удорожанию.



