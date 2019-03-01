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Песков о словах Лукашенко о введении общего рубля с РФ

02.03.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Единая валюта предусмотрена в союзном договоре России и Беларуси, детали и конкретика - это предмет для дальнейшего обсуждения, в том числе экспертным сообществом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все - предмет экспертного разговора. Существуют соответствующие рабочие группы, о необходимости продолжения разговора в рамках этих рабочих групп говорили президенты РФ и Беларуси во время недавнего общения в Сочи", - напомнил Д.Песков.

"Есть союзный договор, который был подписан, есть приложения к нему. Там есть определенный алгоритм действий", - сказал пресс-секретарь, цитирует Интерфакс.

"Нужна ли нюансировка в последовательности (реализации этого алгоритма), еще что-то - это все темы, которые могут и должны обсуждаться в рамках союзнических отношений, которые существуют между Москвой и Минском", - отметил Д.Песков.

По его словам, "определенные действия и в том числе общая валюта - это то, что прописано в уже имеющихся документах между нами". "Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы продвигаемся дальше по пути союзного строительства", - заключил Д.Песков.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Единая валюта предусмотрена в союзном договоре России и Беларуси, детали и конкретика - это предмет для дальнейшего обсуждения, в том числе экспертным сообществом,...
 
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